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Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa tras su paso por la Isla de Capri: abrazos, atardeceres y lujosos looks

La modelo y el empresario publicaron imágenes de su escapada europea, con un cierre desde la isla italiana, luego de un recorrido por el sur de Inglaterra

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Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa tras su paso por la Isla de Capri: abrazos, atardeceres y lujosos looks
Pampita y Martín Pepa retomaron su relación y realizaron un viaje por Europa que incluyó el sur de Inglaterra, Capri y otras ciudades

Lejos de la incertidumbre que la rodeaba semanas atrás, en los últimos días, Pampita y Martín Pepa volvieron a apostar al amor. En ese contexto, la pareja decidió realizar un viaje por Europa que los llevó a recorrer el sur de Inglaterra y otras ciudades. Así las cosas, este viernes, la modelo y el empresario compartieron románticas postales de sus días en la isla de Capri.

Chau Capri”, escribió la figura de la moda para describir su carrusel. En la primera foto se observaba a la modelo sentada en un sillón tapizado con terciopelo de tonos rojizos y naranjas, decorado con almohadones a juego. Llevaba un vestido de manga larga negro con estampado de flores grandes en tonos lilas, verdes y blancos. Su pelo, de color castaño oscuro, está peinado en un moño bajo y prolijo. Descansaba su rostro en una mano, mostrando una expresión relajada. Sobre sus rodillas sostiene una cartera negra con textura acolchada y detalles metálicos. Detrás se observaba un mural de fondo con motivos de grandes felinos moteados, palmeras y figuras geométricas en colores ocres, verdes y rojizos, que aporta un aire exótico al ambiente.

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Por su parte, Pepa decidió compartir una breve pero significativa selección de imágenes. Y si bien la portada de su carrusel era una imagen suya adentrándose en el mar europeo, luego agregó una foto junto a su enamorada. En la fotografía se observaba a Pampita y Pepa juntos. Mientras el empresario rodeaba a la modelo con su mano izquierda, ella posaba sus brazos en su hombro izquierdo. A sus espaldas, un cielo celeste con algunas nubes marcaba el tono del atardecer.

Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa en Capri
Pampita compartió desde Capri imágenes de su estadía en Italia y despidió la isla con una publicación en sus redes sociales (Instagram)
Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa en Capri
Martín Pepa publicó una selección de fotos del viaje por Europa y mostró una postal junto a Pampita al atardecer (Instagram)

Martín lucía un traje de lino blanco con camisa blanca abierta en el cuello y zapatos marrones, mientras que Pampita llevaba un vestido largo de tela liviana en tonos rosados y lilas, con motivos florales y transparencias. Ambos se mostraban relajados, con expresiones serenas.

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Durante sus vacaciones en Europa, Pampita compartió imágenes desde Capri, Italia, donde vistió un diseño blanco de encaje calado. La prenda, de corte largo y escote corazón, presentó una silueta ajustada en la parte superior y una falda amplia con volados, aportando un equilibrio entre un estilo romántico y sofisticado.

Días antes, la pareja vivió una experiencia singular en el sur de Inglaterra. Allá se sumaron al Club Tropicana Cup, el tradicional torneo de polo de ocho goles que cada año reúne a deportistas, celebridades y amantes de este deporte en el Royal County of Berkshire Polo Club. En las imágenes difundidas por ambos, se los pudo apreciar sonrientes y distendidos, luciendo guirnaldas florales y sumándose a la celebración junto a los asistentes del exclusivo club británico. El clima festivo se sostiene en detalles como la copa que Pepa sostiene en una de las fotos y la atmósfera de camaradería entre los invitados, donde la moda y el espíritu deportivo encuentran un punto de encuentro.

Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa en Capri
Durante sus vacaciones en Capri, Pampita lució un vestido blanco de encaje calado, una de las prendas asociadas al verano 2026 (Instagram)
Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa en Capri
El recorrido de Pampita y Martín Pepa por Inglaterra incluyó una visita a Petworth, en West Sussex, donde mostraron calles adoquinadas y fachadas antiguas (Instagram)

Las jornadas en Inglaterra también incluyeron paseos y recorridas por puntos emblemáticos de la región. Uno de los destinos elegidos por Pampita y Martín fue Petworth, una localidad situada en el condado de West Sussex, famosa por sus calles adoquinadas y su aire típicamente británico. En sus publicaciones, Pampita mostró rincones pintorescos, fachadas antiguas y la tranquilidad de un entorno atravesado por la historia y la tradición inglesa. Cada foto y video compartido en sus redes permite seguir el recorrido de la pareja y descubrir la cotidianeidad detrás de una escapada marcada por el romanticismo y el disfrute.

Durante el torneo de polo, Pampita acompañó a Pepa en una jornada definitoria para el evento, que reunió a figuras del ambiente y a fanáticos entusiastas. Una de las imágenes más celebradas mostraba a Pepa vestido con la clásica indumentaria de polo, sosteniendo el trofeo junto a Pampita. El hashtag #polodixit2026 se destacó en las publicaciones, integrando a los seguidores en la narrativa digital del viaje y transformando cada momento en una experiencia colectiva.

Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa en Capri
Pampita mostró los lugares que visitó en la Isla de Capri (Instagram)
Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa en Capri
Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa en Capri (Instagram)

El blanco se posiciona como uno de los colores principales para el verano 2026 y Pampita lo eligió en una versión versátil y elegante. El vestido, de inspiración bohemia, incluyó detalles artesanales y transparencias sutiles que sumaron frescura y un toque relajado.

Como complementos, Pampita optó por sandalias planas negras, gafas de sol oscuras y accesorios mínimos, cediendo todo el protagonismo a la prenda principal. Esta elección resultó práctica para recorrer Capri con comodidad y estilo.

Pampita mantiene su lugar como referente en moda y, en esta ocasión, apostó por una prenda atemporal y adaptable a distintas circunstancias. Su aparición en Capri refuerza la vigencia de los vestidos blancos largos como opción para vacaciones, eventos al aire libre y salidas de verano, consolidándolos entre las piezas clave del guardarropa femenino.

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