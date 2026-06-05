Crimen y Justicia

La casa del horror en Mendoza: una mujer denunció por abuso sexual a su padre y sus dos hermanos

Su hijo tiene ADN compatible con uno de sus hermanos y el otro habría abusado de su hija. Los tres hombres están detenidos

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Vista exterior de un edificio alto y moderno del Poder Judicial de Mendoza, con fachada blanca y ventanas oscuras, junto a una acera con árboles y una calle
La denunciante tiene un hijo que sería producto de la violación de uno de sus hermanos

Una mujer denunció que su padre y uno de sus hermanos la abusaron sexualmente en reiteradas ocasiones, mientras que el otro hermano habría violentado a una de sus hijas. Además, un hijo de la denunciante sería producto de los abusos. La Unidad Fiscal de San Martín, de la provincia de Mendoza, lleva adelante desde hace más de dos meses la investigación por el caso de violencia intrafamiliar.

El caso se articula en torno a dos causas que corren dentro de la misma investigación, según le indicaron fuentes del caso a Infobae.

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La primera involucra al progenitor de la mujer y a uno de sus hermanos. Un examen de ADN realizado por el Laboratorio de Huellas Genéticas del Ministerio Público Fiscal de Mendoza determinó compatibilidad genética entre ese hermano y un menor de edad que habría nacido como consecuencia de los presuntos abusos. Respecto del padre, la propia denunciante señaló abusos en su contra.

La segunda causa apunta al otro hermano detenido, a quien se investiga por un presunto abuso sexual cometido contra una de sus propias hijas, también menor de edad. El fiscal a cargo de la investigación de las dos causas es Federico Bergamin.

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En cuanto al menor involucrado, el MPF aseguró que su identidad y resguardo están amparados por la ley N° 26.061, artículo 22, y aclaró que se limitará a confirmar únicamente los datos ya dados a conocer por otros organismos. La ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece garantías específicas sobre la reserva de identidad en casos de esta naturaleza.

Un caso de abuso sexual intrafamiliar en Lomas del Mirador

La detención de Américo Paz, un hombre de 53 años acusado de abuso sexual agravado contra su sobrina nieta de apenas seis años, generó conmoción en el barrio Santos Vega, ubicado en Lomas del Mirador.

Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.
En Lomas del Mirador, la detención de Américo Paz por abuso sexual agravado contra su sobrina nieta de seis años generó conmoción en el barrio Santos Vega (Imagen Ilustrativa)

La denuncia, impulsada por la madre de la víctima, surgió tras detectar profundos cambios de conducta en la menor, quien empezó a manifestar alteraciones en su estado de ánimo, episodios de llanto nocturno y preguntas de contenido sexual que no correspondían a su edad.

La inquietud de la madre la llevó a buscar la opinión de una psicóloga infantil, quien, tras escuchar el relato de la niña, le indicó que debía presentarse ante la justicia de forma inmediata.

Según se informó, la profesional le dijo: “Usted tiene que recurrir a la justicia porque la nena fue abusada”. En el consultorio, la menor repitió lo que ya le había contado a su madre, y ese testimonio quedó grabado en un audio en el que la niña describió los abusos sufridos mientras estaba al cuidado de su tío abuelo.

Las primeras alertas surgieron en el entorno familiar hace aproximadamente un mes, cuando la niña empezó a exhibir comportamientos que llamaron la atención de su madre. La mujer señaló que la menor “experimentó cambios en el último mes, sobre todo alteraciones en su estado de ánimo, llantos durante las noches y preguntas de índole sexual no acordes a la edad”. Estas manifestaciones fueron leídas como señales de que la niña atravesaba una situación anómala vinculada a su intimidad.

El diagnóstico de la psicóloga resultó determinante para que la madre formalizara la denuncia ante la Justicia. En esa presentación, la mujer también pidió una restricción perimetral para resguardar a su hija e impedir cualquier acercamiento del acusado.

De acuerdo con lo publicado por el portal Primer Plano On Line, el expediente recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de La Matanza, a cargo del fiscal Gonzalo Tarrío, quien dispuso el análisis del material probatorio reunido, incluidos el audio grabado y los testimonios de los profesionales que intervinieron en el caso.

Según fuentes judiciales, los abusos se habrían producido en una vivienda precaria de la Manzana 40, donde residía el imputado.

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