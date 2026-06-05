Crimen y Justicia

La versión del segundo detenido por el femicidio de Agostina: qué hizo la noche del crimen y su vínculo con Barrelier

El abogado de Osvaldo Fassetta explicó, paso a paso, dónde estuvo su cliente cuando desapareció la víctima, cuestionó la investigación y negó que haya participado en el encubrimiento

Guardar
Google icon
Un hombre, Osvaldo Fassetta, sonríe a cámara vistiendo un suéter de rayas, con su brazo sobre el hombro de otra persona con la cara borrosa
Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la investigación por el femicidio de Agostina Vega

Osvaldo Fassetta lleva casi 24 horas detenido en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Desde su entorno dicen que está “devastado” y no comprende por qué lo acusan de encubrir el crimen.

Mientras se esperaba su declaración indagatoria, en diálogo con América TV, su abogado, Eduardo Medina Allende, reconstruyó los movimientos de su defendido y rechazó todas las sospechas que pesan sobre él.

PUBLICIDAD

El defensor detalló que el nuevo sospechoso vivía en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado, hacía menos de un mes. Se había mudado a raíz de un problema personal y fue el propio dueño quien le ofreció una habitación de ese domicilio ubicado en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico de la ciudad capital.

Medina Allende describió que ambos no eran amigos íntimos, aunque compartían la pasión por el club Instituto y se habían conocido por ese motivo. Incluso dijo que Fassetta cumplió sus 47 años recientemente y no invitó al festejo al ex empleado municipal.

PUBLICIDAD

Habla el abogado del nuevo detenido por el Caso de Agostina Vega - Portada
El abogado Eduardo Medina Allende

Fassetta también conocía a la madre de Agostina, Melisa Heredia. De hecho, el mismo sábado de la desaparición de la menor todos -incluidos la víctima y Barrelier- coincidieron en un predio deportivo donde se jugó un partido de fútbol y en un cumpleaños de otra persona.

Al caer la noche ese sábado, Fassetta salió de la casa para trabajar en un kiosco. De acuerdo con el relato, estuvo en el local desde las 21 hasta aproximadamente las “cinco o seis” de la mañana. El abogado afirmó que hay cámaras de seguridad en una panadería al lado del kiosco que confirman este movimiento y que los investigadores tienen en su poder esas imágenes.

Después, siempre de acuerdo a su versión, la madre de Agostina se contactó con él para contarle que no encontraba a la adolescente, por lo que Fassetta decidió acompañarla a realizar la denuncia en la unidad judicial.

Luego de ello, se dirigió a la casa en Juan del Campillo para supuestamente higienizarse y descansar, aunque finalmente se encontró con un amigo y se quedaron tomando cerveza durante unas horas. En ese momento ocurrió algo más: notó que su cama tenía un acolchado diferente al que había dejado.

“Mi cliente refiere que no había nadie en la casa. Y cuando entra a su habitación, había un acolchado color claro sobre la cama, le llamó la atención porque él había dejado la cama tendida con unas colchas de gris oscuro", contó Medina Allende.

Allanamientos caso Agostina - Córdoba
La casa donde ocurrió el crimen, según la investigación (Mario Sar)

Sobre la dinámica en la vivienda, el propio Fassetta relató en diferentes entrevistas que el ambiente era particular. Barrelier solía encerrarse en una habitación, escuchar música fuerte y no permitía que los demás entraran.

El abogado subrayó que su cliente nunca vio movimientos extraños ni situaciones violentas. También negó que Fassetta haya insistido con la hipótesis de un joven llamado Franco durante la búsqueda de la adolescente o que haya enviado un mensaje de relevancia a Melisa, como trascendió desde la familia de la víctima.

Ese supuesto mensaje decía: “No te preocupes, la nena está bien dormida”. El letrado puso en duda que exista.

En relación a la investigación, Medina Allende criticó la detención y sostuvo que su cliente entregó el lunes pasado el teléfono a la policía de manera voluntaria.

Por otra parte, aclaró que la presencia de rastros genéticos de Fassetta en la habitación se debe a que dormía allí y no a una participación en el crimen. Además, rechazó de plano que el detenido forme parte de la barra brava de Instituto y remarcó que solo es un simpatizante del club.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba
Agostina tenía 14 años

Para finalizar, volvió a cuestionar la actuación del fiscal y consideró que la detención fue una decisión tomada para mostrar avances en el expediente. “Los fiscales de Córdoba, en general, cuando no tienen nada que hacer, hacen algo para justificar que están haciendo y dictan prisión preventiva”, había disparado anoche.

“Me parece que, después de haber tenido demoras, como las 80 horas que pasaron para activar la Alerta Sofía o el tiempo que tuvo que esperar la madre para que le tomaran la denuncia, en el apuro están tratando de hacer algo”, insistió este viernes.

La fiscalía mantiene bajo secreto las actuaciones al menor por los próximos ocho días. Mientras tanto, la familia de la víctima sigue apuntando a que Barrelier no actuó solo y hubo más personas involucradas en el hecho.

Temas Relacionados

Agostina VegaOsvaldo FassettaClaudio BarrelierFemicidiosCórdobaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quedó firme la condena a perpetua para una joven que mató a golpes a su beba de 11 meses en Córdoba

El aberrante crimen ocurrió en mayo de 2016. Tras sucesivas apelaciones, la Corte Suprema rechazó el último recurso de la defensa para revertir la sentencia

Quedó firme la condena a perpetua para una joven que mató a golpes a su beba de 11 meses en Córdoba

Comenzó la autopsia al Indio Solari para determinar la causa de su muerte

El análisis forense se realiza en la morgue de Ituzaingó. Los resultados estarán al final de la tarde. Luego comenzará su despedida

Comenzó la autopsia al Indio Solari para determinar la causa de su muerte

Detuvieron otra vez a Yanina Alvarado, hermana del capo narco: cayó con un arma mientras cumplía domiciliaria por dos condenas

La mujer fue arrestada este jueves por la noche en un operativo policial llevado a cabo en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de Rosario. Está a punto de ser juzgada por una tercera causa por tráfico y venta de droga

Detuvieron otra vez a Yanina Alvarado, hermana del capo narco: cayó con un arma mientras cumplía domiciliaria por dos condenas

Irán a juicio los acusados de robar la casa de “El Pato” Fillol y llevarse sus camisetas de River y la Selección

Se trata de Mario Daniel Falconi y Juan Mauricio Buendía. El pedido de debate oral quedó firme tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Irán a juicio los acusados de robar la casa de “El Pato” Fillol y llevarse sus camisetas de River y la Selección

Cayeron cuatro jóvenes acusados de emboscar y matar al chofer de aplicación en La Matanza: dos son menores

El hecho ocurrió este martes, cuando Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, llegó al punto indicado por la app y fue abordado por los ladrones. El crimen fue registrado por una cámara de seguridad

Cayeron cuatro jóvenes acusados de emboscar y matar al chofer de aplicación en La Matanza: dos son menores

DEPORTES

Un periodista publicó un audio inédito del Indio Solari a Lionel Messi: “¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más?”

Un periodista publicó un audio inédito del Indio Solari a Lionel Messi: “¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más?”

Las tres dudas de Lionel Scaloni en el equipo de Argentina de cara al amistoso ante Honduras

El Vasco Arruabarrena tomó la delantera para ser nuevo DT de Boca Juniors: los detalles

Conmoción en Alemania por la lesión de su máxima promesa a seis días del Mundial: “No tiene buena pinta”

La respuesta del DT de Honduras sobre si Argentina pidió “cuidar” a sus jugadores de la pierna fuerte en el amistoso previo al Mundial

TELESHOW

Abel Pintos destacó a Lorenzo Fiorotto en Es mi sueño: “Estoy como loco, te felicito, amiguito”

Abel Pintos destacó a Lorenzo Fiorotto en Es mi sueño: “Estoy como loco, te felicito, amiguito”

Los sentidos mensajes de los músicos de Los Redondos y Los Fundamentalistas por la muerte del Indio Solari

Cuatro años en la costa: la vida del Indio Solari en Valeria del Mar antes de los Redondos

Fito Páez despidió al Indio Solari con un recuerdo que marcó su vida para siempre: “Hoy murió un chamán”

La palabra de Víctor Hugo Morales al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari: “Un pensador en la vida de la música”

INFOBAE AMÉRICA

La SECCATID amplía la prevención y extiende Volvamos al Parque a cinco departamentos de Guatemala

La SECCATID amplía la prevención y extiende Volvamos al Parque a cinco departamentos de Guatemala

El desempleo en Costa Rica se mantiene estable en el primer trimestre de 2026, pero cae la participación laboral femenina

Los panameños están dispuestos a ganar menos para encontrar trabajo: cae 3.33% la expectativa de salario

Guatemala fue elegida para integrar el Consejo Económico y Social de la ONU en 2027-2029

Las playas turísticas de República Dominicana reciben una llegada masiva de sargazo