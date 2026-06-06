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Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

El argentino buscará un lugar en la definición este sábado ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo

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El argentino Sebastián Báez buscará este sábado un lugar en la final del Challenger de Prostejov frente al español Nikolas Sánchez Izquierdo (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)
El argentino Sebastián Báez buscará este sábado un lugar en la final del Challenger de Prostejov frente al español Nikolas Sánchez Izquierdo (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)

Sebastián Báez se clasificó para las semifinales del Challenger de Prostejov, República Checa, tras derrotar en sets corridos al local Maxim Mrva por 6-3 y 7-5, luego de una hora y 34 minutos de juego.

Báez llegó a este certamen luego de despedirse en la primera ronda de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El argentino se retiró por molestias físicas en una de sus rodillas cuando caía ante su compatriota Román Burruchaga por 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0.

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A pesar de ese contratiempo, el tenista de 25 años tomó la decisión de descender a la segunda categoría del circuito con el objetivo de sumar rodaje competitivo y recuperar sensaciones dentro de la cancha.

El jugador nacional que ocupa el puesto 65 del escalafón mundial, comenzó su estadía en República Checa como el primer sembrado venciendo a francés Sascha Gueymard Wayenburg (266°), en octavos de final al estadounidense Tristan Boyer (199°) y en los cuartos de final al local Mrva (317°).

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Por un lugar en la final Báez se medirá ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo (235°), verdugo del correntino Lautaro Midón (212°) por 6-7(6), 6-3 y 6-3. El barcelonés que disputó la gira sudamericana este 2026 y que tuvo una fuerte repercusión porque antes de tener que presentarse a disputar los octavos de final del Challenger 125 de Rosario recibió amenazas a través de WhatsApp.

El mensaje, proveniente de un número que no tenía agendado -con característica de Rosario-, comenzó con un saludo y, tras la respuesta del jugador, derivó de inmediato en una advertencia violenta y extensa: “Nikolas escucha bien porque no te lo diremos otra vez y esto es para este partido. Sabemos todo de ti y de tu familia”.

A raíz de esas amenazas Sánchez Izquierdo tomó la fuerte decisión de retirarse del torneo rosarino, se volvió algunas semanas a Barcelona para reencontrarse con su familia y volvió al país para disputar el AAT Challenger edición Tigre II, se despidió en la segunda fase.

El español, que en mayo pasado se consagró campeón en Ostrava, se enfrentará por primera vez en su carrera a Báez. El encuentro fue programado como la segunda semifinal de la jornada, que comenzará a las 6:00 (hora argentina) con el duelo entre el checo Hynek Barton (275°) y el eslovaco Alex Molcan (110°).

Derrota de Trungelliti

Marco Trungelliti cerró una positiva semana en Heilbronn tras alcanzar los cuartos de final del Challenger alemán (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Marco Trungelliti cerró una positiva semana en Heilbronn tras alcanzar los cuartos de final del Challenger alemán (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Marco Trungelliti (81°), quien venía de una destacada actuación en Roland Garros, donde alcanzó la segunda ronda antes de caer ante el ruso Karen Khachanov (15°), quedó eliminado en los cuartos de final del Challenger de Heilbronn, Alemania.

El santiagueño fue derrotado por la promesa local Diego Dedura (287°), un tenista de 18 años que tiene raíces sudamericanas. Su padre, César, es chileno, mientras que su madre, Ruta Deduraite, es una ex tenista profesional nacida en Lituania que representó a su país en la Fed Cup entre 1994 y 2001. Ambos están a cargo del desarrollo deportivo y de la carrera de su hijo.

Dedura también estuvo presente este año en el circuito profesional argentino. En el Challenger de Tigre II alcanzó las semifinales tras superar la clasificación, mientras que en el M25 de Yerba Buena, Tucumán, se consagró campeón.

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