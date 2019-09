El estilo de hombres jóvenes como Benedit no gustaba en algunos caminos al costado de la City. La primera generación de cueveros de la era K se componía de tipos grandes, ex ejecutivos de bancos que habían sido escupidos por las purgas del negocio, obsoletos por escándalos menores o por la edad, caídos en desgracia que encontraban su fortuna al margen de las políticas monetarias del kirchnerismo. "Pibes así son angurrientos", decía un histórico, ex jerarca de una importante institución, sentado en un living de la parte más rica de la zona norte: "En este negocio vos no mordés más de lo que podés tragar". El hombre tenía una regla de oro: "A mí me cayeron políticos colombianos con mucho efectivo. No arreglé con ninguno. Tenés que trabajar con una clientela que sabés de dónde saca su plata".