La multitudinaria salida familiar de Wanda Nara al teatro: hijos, padres, pareja y sobrinos juntos en una misma noche

Wanda Nara estuvo acompañada por su familia en una noche de arte y entretenimiento

Wanda Nara eligió este viernes una salida en familia para ver el musical Annie, protagonizado por Lizy Tagliani, Julieta Nair Clavo y Miguel Ángel Rodríguez, y las imágenes que compartió en sus redes sociales mostraron una velada con todos los suyos reunidos.

La empresaria y conductora asistió al espectáculo con cuatro de sus cinco hijos: Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca. Completaron el grupo sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo, su pareja, Martín Migueles, y los hijos de su hermana Zaira Nara, Viggo y Malaika.

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Las stories que publicaron Wanda y Benedicto permitieron reconstruir la noche en detalle. Una de las primeras imágenes muestra a todo el grupo posando en el hall del teatro, frente al cartel del musical con las letras rojas y blancas de Annie. En esa foto aparecen Benedicto y Constantino parados en la fila de atrás, Wanda junto a ellos con sus anteojos de marco negro y la cartera marrón que llevó toda la noche, e Isabella, Francesca y los hijos de Zaira en primer plano.

Para la ocasión, Wanda apostó a un look invernal en tonos oscuros. Llevó un tapado largo a cuadros grises, pantalón negro y una cartera Birkin marrón. Los anteojos de marco negro completaron el conjunto, en una combinación sobria que mantuvo durante toda la velada.

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Wanda Nara y sus hijos se sumergen en el mágico mundo del teatro con la obra "Annie", creando recuerdos familiares especiales.

Wanda Nara posa sonriente junto a sus hijos en una salida nocturna para disfrutar de la obra de teatro "Annie", compartiendo un momento familiar.

Wanda Nara y sus hijos posan con otros miembros de la familia, incluyendo a su madre Nora Colosimo, frente a un teatro en Buenos Aires para disfrutar de la obra "Annie".

Otra foto del mismo espacio muestra a Wanda en solitario frente al backdrop del espectáculo, con el logo de BBVA como sponsor del show. La leyenda que eligió para acompañar la imagen fue una sola palabra: “Impresionante”, con etiquetas al productor Nico Vázquez y al equipo creativo del espectáculo.

Desde adentro del teatro, Benedicto capturó el escenario iluminado con el nombre de Annie en letras de neón rojo y celeste, bajo una estructura de arcos art déco. En esa story etiquetó a parte del elenco: Lizy Tagliani, Miguel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, con el texto “Cuánto talento” como reconocimiento a los protagonistas.

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Wanda también dedicó palabras de aliento a los actores del musical. En sus stories etiquetó a Tagliani, Rodríguez y Nair Calvo, y sumó la misma valoración que su hijo: el espectáculo la dejó sin más adjetivos que uno solo, “Impresionante”, acompañado de etiquetas directas a quienes estuvieron detrás y delante del escenario.

Los hijos de Wanda Nara disfrutan de una salida nocturna para asistir a la obra de teatro "Annie", posando juntos antes de entrar al espectáculo.

Wanda Nara posa con sus hijos frente a un cartel de 'Annie' y el logo de BBVA en la entrada de un teatro, disfrutando de una salida familiar.

Una de las imágenes más llamativas fue la foto grupal tomada en el estacionamiento al salir de la función. Nora Colosimo, Wanda y los chicos posan juntos bajo la luz artificial, con Isabella luciendo una cartera roja miniatura y Constantino con una gorra negra. La informalidad de la locación contrasta con el entusiasmo del grupo.

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La foto grupal que publicó Nora Colosimo desde la vereda del teatro cerró la noche con toda la familia extendida reunida en una sola imagen. De fondo, el cartel luminoso del show de Cerati anunciaba su función para el sábado 30 de junio. El grupo, numeroso, ocupaba toda la vereda frente al teatro.

Esta salida se da la noche anterior a la que Mauro Icardi, expareja de Wanda, se presente en la casa de la empresaria para retirar a las dos niñas que tienen en común para pasar tres semanas juntos. Este reencuentro se da luego de dos meses separados a causa del trabajo que desempeña Icardi como delantero del Galatasaray en Turquía.

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Semanas atrás, la mediática decidió despejarse con una salida en familia. La figura de la televisión asistió junto a sus seres queridos al teatro Coliseo para ver a Damián Betular en Hairspray. En las imágenes se la ve a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) ingresando al lugar luciendo un abrigo negro largo de textura lisa que cubre la mayor parte de su atuendo. Debajo se distingue una prenda blanca en la zona del escote. Nara, lucía pantalones negros de corte holgado y zapatillas deportivas blancas con detalles grises. Además, la mediática utilizaba lentes de armazón grueso y claro, y lleva el pelo suelto con un peinado liso y raya al medio.