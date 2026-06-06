La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

La selección argentina femenina empató 1-1 con Perú en el estadio Ciudad de Lanús en el marco de la octava jornada de la Liga de Naciones y se clasificó al próximo Mundial femenino de Brasil 2027. El gol albiceleste lo convirtió la promesa Mercedez Diz al minuto 75, mientras que Cherrie Cox igualó a falta de cinco minutos para el final (en el primer tiempo fueron expulsadas Catalina Roggerone en el local y Alesia García en la visita). Dirigió la paraguaya Zulma Quiñónez.

Este partido tuvo un carácter decisivo, ya que a la selección le bastaba con un empate para asegurar su plaza en el Mundial y lograr un hecho sin precedentes: será la quinta vez que participa en la máxima cita tras sus presencias en 2003, 2007, 2019 y 2023, y por tercera vez consecutiva. Además, hay que remarcar que las tres categorías de la Albiceleste en el rubro femenino estarían clasificadas a una Copa del Mundo.

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El recorrido reciente de la selección argentina en la Liga de Naciones evidencia una racha favorable: inició con una victoria ante Paraguay, igualó con Uruguay y superó con amplitud a Bolivia. Posteriormente, consiguió dos triunfos como visitante, primero frente a Chile con un gol de Florencia Bonsegundo y luego ante Venezuela por 2-1, con anotaciones de Agostina Holzheier y la mediocampista del Sporting de Portugal. El empate sin goles ante Colombia en la fecha pasada le permitió mantener el invicto, reafirmando el progreso del equipo en la competencia sudamericana.

Con esta igualdad, la Albiceleste perdió el liderazago en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones ya que ostenta 15 puntos, contra los 17 de Colombia, que también se clasificó a la próxima Copa Mundial luego de vencer 1-0 a Uruguay en Cali. Venezuela, Ecuador (11), Paraguay (10) y Perú (8) lucharán por los dos cupos para la repesca internacional en la última fecha.

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Entre los aspectos destacados del partido, la Albiceleste no tuvo a su capitana Aldana Cometti debido a la acumulación de tarjetas amarillas. En contraste, la convocatoria sorprendió con el regreso de Dalila Ippolito, quien sufrió en 2025 una rotura de ligamento cruzado y volvió a jugar hace un mes en un encuentro oficial con el Grasshopper de la Superliga de Suiza.

La selección Sub 20 femenina de Argentina aseguró su lugar en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, torneo que definió sus grupos y sedes tras el sorteo celebrado en Lodz, Polonia. Un total de 24 equipos ya conocen a sus rivales para la competencia internacional, que se desarrollará del 5 al 27 de septiembre de este año, con la final prevista en la ciudad donde se efectuó el sorteo.

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En tanto, la selección Sub 17 femenina logró una clasificación histórica a su primera Copa Mundial, luego de la actuación en el Sudamericano bajo la conducción de Christian Meloni. Tras el sorteo de grupos, el equipo ya conoce a sus rivales para el certamen que se celebrará del 17 de octubre al 7 de noviembre en Marruecos: integrará el Grupo A junto al anfitrión, Nueva Zelanda y Alemania.

Para completar su participación en el certamen que cumple la función de eliminatorias sudamericanas, la selección argentina femenina aún debe disputar un último encuentro como visitante ante Ecuador. El compromiso está programado para el próximo martes 9 de junio en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

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Formaciones:

Argentina: Lara Esponda; Sofía Domínguez, Catalina Roggerone, Sophia Braun, Eliana Stábile; Dalila Ippolito, Daiana Falfán, Florencia Bonsegundo; Maricel Pereyra, Paulina Gramaglia y Agostina Holzheier. DT: Germán Portanova

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Perú: Mia Shalit; Grace Cagnina, Mía León, Luana Chamochumbi; Valerie Gherson, Andrea Thorisson, Khloe Olano, Gabriela García; Claudia Domíngez; Alesia García y Raquel Bilcape. DT: Antonio Spinelli

Estadio: Ciudad de Lanús

Árbitra: Zulma Quiñónez (Paraguay)