Sociedad

Tragedia en Mar del Plata: una joven de 14 años se atragantó mientras cenaba con su familia y murió

El episodio ocurrió el miércoles por la noche en una vivienda del barrio San José, cuando un bocado le bloqueó las vías aéreas

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SAME Mar del Plata
El menor fue traslado hacia el Hospital Materno Infantil, pero no pudieron reanimarlo (Gentileza: 0223)

Una adolescente de 14 años murió atragantada en Mar del Plata la noche del miércoles, mientras cenaba con su familia en su casa, tras sufrir una obstrucción en las vías aéreas que derivó en una asfixia.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Laprida al 3000, en el barrio San José, donde la menor se descompensó de forma repentina por un bocado de comida.

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Ante la emergencia, la familia llamó a los servicios de asistencia y al lugar llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) minutos después.

El equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 30 minutos para intentar desobstruir la vía respiratoria, pero la intervención no alcanzó y se constató la muerte de la adolescente en el domicilio.

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En el mes de enero, un niño de dos años, llamado Líam Mahún, falleció en Tolosa, La Plata, tras atragantarse con comida durante la cena junto a su madre en su domicilio. La madre trasladó al niño al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, pero los médicos intentaron reanimarlo sin éxito y confirmaron el fallecimiento.

La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” para esclarecer las circunstancias del caso.

El entorno familiar manifestó su dolor a través de mensajes en redes sociales y amigos de la familia iniciaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos del sepelio, ya que la familia es de bajos recursos.

Una tía del niño se expresó en redes: “Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”.

Qué hacer en caso de atragantamiento: recomendaciones y maniobras clave

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La maniobra principal para asistir a una persona que no puede expulsar el objeto es la maniobra de Heimlich (Imagen Ilustrativa Infobae).

El atragantamiento se produce cuando un objeto o alimento obstruye la vía aérea e impide el paso de oxígeno a los pulmones. Esta situación puede afectar tanto a niños como a adolescentes y adultos, y requiere una reacción inmediata para evitar consecuencias graves.

La maniobra principal para asistir a una persona que no puede expulsar el objeto es la maniobra de Heimlich. En el caso de los adultos y niños mayores, se debe abrazar a la persona por la espalda, colocar un puño cerrado a la altura del abdomen—cuatro dedos por encima del ombligo—y presionar con fuerza hacia atrás y arriba. “Continuá la maniobra hasta que salga el objeto que obstruye”, recomienda el Ministerio de Salud.

Para los bebés, si presentan tos, balbucean o lloran, se aconseja no intervenir y dejar que tosan de forma natural. Si no logran expulsar el objeto, se debe aplicar la maniobra de Heimlich adaptada a su edad. En situaciones donde la persona está sentada, la técnica se realiza desde atrás, presionando el abdomen hacia atrás hasta cinco veces.

Si quien se atraganta está solo, debe apoyarse con fuerza sobre el respaldo de una silla entre el ombligo y el esternón, ejerciendo presión para intentar desalojar el cuerpo extraño. “Repetí el movimiento hasta que salga el objeto o alimento atorado”, señala la guía oficial.

En caso de desmayo, se debe recostar a la persona boca arriba y realizar cinco compresiones en la boca del estómago. Si no responde, tras tres ciclos, y el rostro se vuelve azulado, se debe iniciar RCP de inmediato.

La prevención también es fundamental: se recomienda evitar que los niños jueguen con piezas pequeñas o coman alimentos riesgosos como caramelos duros, salchichas o maníes. En adultos, se aconseja cortar los alimentos en porciones pequeñas, masticar despacio y evitar hablar o reír mientras se traga.

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