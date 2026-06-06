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Panamá se incorpora a red que impulsa el turismo cultural sostenible en Iberoamérica

La iniciativa promueve la conservación del patrimonio y el desarrollo económico de comunidades vinculadas a sitios históricos.

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ruta colonial de Panamá
Panamá formalizó su adhesión al Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos durante una reunión celebrada en La Rábida, España. AFP

Panamá dio un paso para integrar parte de su patrimonio histórico y cultural a una red internacional de rutas certificadas al formalizar su adhesión al Programa de Cooperación en Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos (PRICI), una iniciativa impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

La incorporación permitirá al país participar en el diseño, reconocimiento y certificación de corredores patrimoniales dentro del ámbito iberoamericano, una estrategia que busca fortalecer el turismo cultural, promover la conservación del patrimonio y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para las comunidades vinculadas a estos recorridos históricos.

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La adhesión fue anunciada por el Ministerio de Cultura y formalizada durante una reunión celebrada en el paraje histórico de La Rábida, en Huelva, España, donde Panamá estuvo representado por el arquitecto Javier Adolfo Edwards Ibarra, delegado para validar los documentos operativos del programa.

De acuerdo con información divulgada por la agencia EFE, la participación de Panamá le permitirá incorporarse a las fases técnicas de planificación, desarrollo y certificación de rutas de valor patrimonial reconocidas internacionalmente.

ruta colonial de Panamá
Las rutas certificadas podrán acceder a mayor visibilidad internacional dentro del mercado de turismo cultural. AFP

El PRICI es una de las iniciativas culturales más ambiciosas impulsadas en los últimos años dentro del espacio iberoamericano. Su principal objetivo es crear un marco común que permita establecer criterios, indicadores y estándares compartidos para identificar, desarrollar y certificar itinerarios históricos que atraviesen territorios con patrimonio cultural relevante.

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La iniciativa toma como referencia modelos que han tenido éxito en otras regiones del mundo, particularmente el Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, considerado uno de los principales referentes internacionales en materia de gestión de rutas patrimoniales.

Bajo este esquema, los corredores culturales propuestos por los países participantes deben superar diversas etapas antes de obtener una certificación internacional. El proceso inicia con la identificación histórica y la evaluación de viabilidad del recorrido, continúa con la vinculación de comunidades y el inventario de bienes patrimoniales, incorpora posteriormente planes de conservación y gobernanza, y culmina con la promoción turística y la administración del itinerario.

Uno de los principales atractivos del programa es precisamente la certificación internacional que pueden obtener las rutas participantes. Este reconocimiento funciona como un sello de calidad respaldado por organismos multilaterales y permite aumentar la visibilidad de los destinos culturales ante turistas, operadores y entidades especializadas en patrimonio.

Panamá Ruta Transístmica
Panamá cuenta con sitios reconocidos por la Unesco que podrían fortalecer futuras postulaciones de rutas culturales. EFE

Además de impulsar la promoción turística, el programa busca generar beneficios económicos en los territorios involucrados mediante la creación de nuevas actividades vinculadas al turismo, la cultura, la gastronomía, la artesanía y las industrias creativas.

Las autoridades culturales consideran que este tipo de iniciativas también contribuye a preservar la memoria histórica compartida entre los países iberoamericanos, fomentando la cooperación internacional para la protección del patrimonio material e inmaterial.

La adhesión de Panamá abre la posibilidad de que corredores históricos nacionales puedan aspirar en el futuro a formar parte de esta red internacional. Entre las rutas con potencial para integrarse destacan antiguos caminos coloniales, rutas comerciales vinculadas al tránsito interoceánico, recorridos asociados a la construcción del ferrocarril y otros trayectos que forman parte de la historia del país como punto de conexión entre continentes.

El programa fue creado a partir de los acuerdos alcanzados durante la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura celebrada en Barcelona, España, en septiembre de 2025. En ese encuentro se encargó a la OEI la coordinación de un mecanismo regional que permitiera articular esfuerzos para el desarrollo de rutas culturales compartidas.

Panama paisajes
Los corredores culturales certificados deberán cumplir criterios relacionados con patrimonio, sostenibilidad y gobernanza. Archivo

La iniciativa cuenta además con el respaldo de entidades especializadas en cooperación internacional y gestión patrimonial, entre ellas la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales.

Para Panamá, la incorporación al programa coincide con una estrategia más amplia orientada a fortalecer la oferta de turismo cultural, un segmento que ha ganado relevancia en los últimos años como complemento a los tradicionales atractivos de playa, naturaleza y compras.

El país cuenta con una amplia red de bienes patrimoniales reconocidos internacionalmente, entre ellos el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y el Distrito Histórico de Panamá, ambos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, así como el Fuerte de San Lorenzo y las fortificaciones de Portobelo, en la provincia de Colón.

La participación en el PRICI permitirá a Panamá integrarse a los procesos de discusión técnica y metodológica que definirán los futuros estándares para la certificación de rutas patrimoniales en Iberoamérica, una iniciativa que busca convertir la historia compartida de la región en una herramienta de desarrollo sostenible, cooperación cultural y promoción turística internacional.

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