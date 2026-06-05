Crimen y Justicia

Comenzó la autopsia al Indio Solari para determinar la causa de su muerte

El análisis forense se realiza en la morgue de Ituzaingó. Los resultados estarán al final de la tarde. Luego comenzará su despedida

Guardar
Google icon
Indio Solari portada
El Indio Solari murió a sus 77 años

La autopsia al Indio Solari se realiza este viernes desde las 15:45 horas en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39 de la localidad bonaerense, donde expertos forenses determinarán las causas que provocaron la muerte del ídolo del rock nacional, fallecido a sus 77 años.

El examen se realiza en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2, quien abrió un expediente a fin de esclarecer cómo y en qué circunstancias falleció el mítico cantante de Los Redonditos de Ricota. Hasta el momento, solo trascendió que tendría un golpe en la cabeza. Sin embargo, el titular de la fiscalía asegura que espera a los resultados del análisis forense para trazar una hipótesis.

PUBLICIDAD

El procedimiento se encuadra en el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece que la autopsia es necesaria ante dos situaciones. “Se ordenará en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad”, dice la norma.

En este contexto, fuentes del caso explicaron a Infobae que, si bien a priori los indicios no indicarían ninguna de las dos, al ser una figura pública se realiza el análisis para descartar cualquier sospecha.

PUBLICIDAD

La gente se acerca a la casa del Indio Solari
El traslado del cuerpo a la morgue

La muerte del Indio

El Indio Solari fue hallado a las 8 de la mañana de este viernes en su casa de Parque Leloir. Lo encontró su cuidadora, quien llegó a la vivienda para comenzar la jornada y lo descubrió tirado en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.

Ante la situación, la mujer llamó al equipo privado de emergencias médicas del músico que se trasladó al lugar para darle asistencia. A las 8:30, sin embargo, las autoridades fueron alertadas del fallecimiento del Indio. En consecuencia, se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero.

La gente se acerca a la casa del Indio Solari
La gente se acerca a la casa del Indio Solari (Fotografía: RSFotos)

El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó llegó poco después a la vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4000 para realizar tareas en la escena. Al mismo tiempo, convocó a personal de la Policía Científica y adelantó se le realizará una autopsia por protocolo. Será en la morgue de Ituzaingó.

Según la reconstrucción realizada hasta ahora sobre las últimas horas del Indio, el cantante habría cenado con su familia el jueves a la noche y luego se habría metido a la pileta. Allí se descompensó.

Temas Relacionados

Últimas noticiasIndio SolariMuerte del Indio SolariPolicía bonaerenseParque Leloir

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quedó firme la condena a perpetua para una joven que mató a golpes a su beba de 11 meses en Córdoba

El aberrante crimen ocurrió en mayo de 2016. Tras sucesivas apelaciones, la Corte Suprema rechazó el último recurso de la defensa para revertir la sentencia

Quedó firme la condena a perpetua para una joven que mató a golpes a su beba de 11 meses en Córdoba

Detuvieron otra vez a Yanina Alvarado, hermana del capo narco: cayó con un arma mientras cumplía domiciliaria por dos condenas

La mujer fue arrestada este jueves por la noche en un operativo policial llevado a cabo en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de Rosario. Está a punto de ser juzgada por una tercera causa por tráfico y venta de droga

Detuvieron otra vez a Yanina Alvarado, hermana del capo narco: cayó con un arma mientras cumplía domiciliaria por dos condenas

Irán a juicio los acusados de robar la casa de “El Pato” Fillol y llevarse sus camisetas de River y la Selección

Se trata de Mario Daniel Falconi y Juan Mauricio Buendía. El pedido de debate oral quedó firme tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Irán a juicio los acusados de robar la casa de “El Pato” Fillol y llevarse sus camisetas de River y la Selección

Cayeron cuatro jóvenes acusados de emboscar y matar al chofer de aplicación en La Matanza: dos son menores

El hecho ocurrió este martes, cuando Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, llegó al punto indicado por la app y fue abordado por los ladrones. El crimen fue registrado por una cámara de seguridad

Cayeron cuatro jóvenes acusados de emboscar y matar al chofer de aplicación en La Matanza: dos son menores

Viajaba con su suegra en moto y dos ladrones lo balearon en un tobillo para robarle en plena avenida: los detuvieron

Ocurrió en Esteban Echeverría. Los delincuentes, de 18 y 19 años, fueron arrestados tras una rápida investigación. Uno de los sospechosos tenía antecedentes por homicidio

Viajaba con su suegra en moto y dos ladrones lo balearon en un tobillo para robarle en plena avenida: los detuvieron

DEPORTES

Conmoción en Alemania por la lesión de su máxima promesa a seis días del Mundial: “No tiene buena pinta”

Conmoción en Alemania por la lesión de su máxima promesa a seis días del Mundial: “No tiene buena pinta”

La respuesta del DT de Honduras sobre si Argentina pidió “cuidar” a sus jugadores de la pierna fuerte en el amistoso previo al Mundial

Roberto Carlos mostró la lesión que sufrió en un dedo por intentar agarrar a Messi durante un Real Madrid-Barcelona

Preocupación por la salud del futbolista Lautaro Fagioli de 22 años: está internado en terapia intensiva tras un partido por la Copa Santa Fe

Briatore elogió el nivel de Franco Colapinto, pero dejó una curiosa crítica sobre su inicio en Alpine: “Estaba concentrado en los chismes”

TELESHOW

Cuatro años en la costa: la vida del Indio Solari en Valeria del Mar antes de los Redondos

Cuatro años en la costa: la vida del Indio Solari en Valeria del Mar antes de los Redondos

Fito Páez despidió al Indio Solari con un recuerdo que marcó su vida para siempre: “Hoy murió un chamán”

La palabra de Víctor Hugo Morales al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari: “Un pensador en la vida de la música”

El último ritual del Indio Solari: así fue el recital que cambió para siempre a Olavarría

La muerte del Indio Solari: hubo incidentes entre la policía y un grupo de fanáticos en Plaza de Mayo

INFOBAE AMÉRICA

Qué saber sobre el tegu argentino, el lagarto invasor que preocupa en un estado de EEUU

Qué saber sobre el tegu argentino, el lagarto invasor que preocupa en un estado de EEUU

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas

Qué es la bacteria “carnívora” detectada en Florida: cuáles son sus principales riesgos y cómo prevenir el contagio

Buscan endurecer las reglas para operar albergues de protección infantil en Panamá