Comenzó la autopsia al Indio Solari para determinar la causa de su muerte

El Indio Solari murió a sus 77 años

La autopsia al Indio Solari se realiza este viernes desde las 15:45 horas en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39 de la localidad bonaerense, donde expertos forenses determinarán las causas que provocaron la muerte del ídolo del rock nacional, fallecido a sus 77 años.

El examen se realiza en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2, quien abrió un expediente a fin de esclarecer cómo y en qué circunstancias falleció el mítico cantante de Los Redonditos de Ricota. Hasta el momento, solo trascendió que tendría un golpe en la cabeza. Sin embargo, el titular de la fiscalía asegura que espera a los resultados del análisis forense para trazar una hipótesis.

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El procedimiento se encuadra en el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece que la autopsia es necesaria ante dos situaciones. “Se ordenará en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad”, dice la norma.

En este contexto, fuentes del caso explicaron a Infobae que, si bien a priori los indicios no indicarían ninguna de las dos, al ser una figura pública se realiza el análisis para descartar cualquier sospecha.

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El traslado del cuerpo a la morgue

La muerte del Indio

El Indio Solari fue hallado a las 8 de la mañana de este viernes en su casa de Parque Leloir. Lo encontró su cuidadora, quien llegó a la vivienda para comenzar la jornada y lo descubrió tirado en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.

Ante la situación, la mujer llamó al equipo privado de emergencias médicas del músico que se trasladó al lugar para darle asistencia. A las 8:30, sin embargo, las autoridades fueron alertadas del fallecimiento del Indio. En consecuencia, se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero.

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La gente se acerca a la casa del Indio Solari (Fotografía: RSFotos)

El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó llegó poco después a la vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4000 para realizar tareas en la escena. Al mismo tiempo, convocó a personal de la Policía Científica y adelantó se le realizará una autopsia por protocolo. Será en la morgue de Ituzaingó.

Según la reconstrucción realizada hasta ahora sobre las últimas horas del Indio, el cantante habría cenado con su familia el jueves a la noche y luego se habría metido a la pileta. Allí se descompensó.

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