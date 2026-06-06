Deportes

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

Almirante Brown estampará el logo del mítico cantante argentino en el clásico ante Deportivo Morón

Guardar
Google icon
Imagen 4IHJMISSEREDBFCYLF6D66HRLQ

Un club del ascenso argentino le rendirá tributo a Carlos Indio Solari a dos días de su fallecimiento. Almirante Brown saldrá a jugar el clásico con Deportivo Morón el próximo domingo con una estampa en su camiseta que hará honor a la memoria del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta es otra muestra de que el mundo del fútbol sintió el impacto por la pérdida de un artista que contagió pasión en las tribunas.

“De la nada a la gloria me voy. Gracias por todo, Indio”, haciendo alusión a una frase del tema Motor Psico, fue el mensaje que le dedicó La Fragata en las redes sociales, con imágenes de banderas de la hinchada aurinegra con el rostro de Solari. El conjunto de Isidro Casanova se presentará como visitante el próximo domingo, a partir de las 15, y lucirá en su indumentaria una alusión a Solari, con la marca al estilo publicidad. Será en el duelo válido por la decimoséptima jornada del campeonato, un choque trascendental teniendo en cuenta que el Gallo defenderá la cima y Almirante intentará mantenerse en zona de clasificación al Reducido.

PUBLICIDAD

Por su parte, la AFA difundió un video para despedir al Indio tras su muerte a los 77 años y anunció, según la propia asociación en un boletín oficial, que habrá un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol de ascenso del fin de semana, una señal del impacto que la muerte del músico tuvo también en el universo del fútbol argentino. Varios clubes le dedicaron posteos y hasta Huracán y Racing pusieron a disposición sus estadios para organizar el velatorio, que finalmente será este domingo con sede aún por confirmar.

Imagen 4LI3PFD6KVAB7DNSDGV2QQZ2GI

En paralelo, la cuenta oficial de la selección argentina publicó un video de la llegada del plantel a Texas para el amistoso contra Honduras y lo musicalizó con “Flight 965”, una canción compuesta por Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

PUBLICIDAD

En el spot que la AFA compartió en redes sociales, la despedida estuvo narrada con la melodía de “Un poco de amor francés” y con imágenes que mezclaron al líder de Los Redonditos de Ricota con la selección argentina. El texto del video planteó un cruce entre la épica futbolera y la obra del músico: “Indio, esto sí que no lo soñé. Nos gambeteaste a todos con tus letras, en un verdadero rock del país. Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”.

La pieza siguió con referencias directas a canciones y frases asociadas a Solari. “A la mejor hinchada, vos le sumaste el pogo más grande del mundo, con canciones que nadie pudo ni puede explicar, como nuestra pasión”, dijo la voz del homenaje, antes de añadir: “Nos enseñaste en la cancha que a veces el lujo es vulgaridad, que los vencedores también pueden ser vencidos”.

Lionel Messi publicó una historia de Instagram horas después de la muerte del músico, ocurrida el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir. “Siempre en nuestros corazones. QEPD”, escribió el capitán argentino junto a una imagen del ex cantante en un recital. Ese mensaje apareció mientras la selección argentina se concentra en Texas con vistas al Mundial 2026. Antes del amistoso contra Honduras, el entrenador Lionel Scaloni también se refirió a la muerte de Solari en conferencia de prensa: “Le mando las condolencias a la familia. Es una pérdida grande para la Argentina. Estamos dolidos”.

La despedida pública de Messi se conoció después de que se difundiera un audio inédito en el que Solari lo felicitaba por su carrera y le pedía que intentara ganar otra Copa del Mundo. Según el periodista Hernán Castillo en el programa Y ya lo ve del canal de YouTube LOVE/ST, la grabación tenía alrededor de un mes o un mes y medio y solo se conoció tras la muerte del cantante.

En ese mensaje, Solari le decía a Messi: “Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable”. En el mismo audio agregó: “Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”.

El posteo que Messi le dedicó al Indio Solari
El posteo que Messi le dedicó al Indio Solari

La relación simbólica entre ambos ya había quedado expuesta después del Mundial de Qatar. En una conversación con Marcelo Figueras publicada por El Cohete a la Luna, Solari dijo sobre el capitán argentino: “El ‘pecho frío’ se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no sólo en términos futbolísticos, y se lo bancó”.

En esa misma charla con El Cohete a la Luna, el músico comparó a Messi con Diego Maradona y valoró su vínculo con la fama. “A Messi no lo arruinó la fama. A mí me encanta Maradona, pero él hizo las cosas de otro modo: se subió al personaje, que terminó adquiriendo dimensiones monumentales”, afirmó.

Temas Relacionados

Almirante BrownIndio SolariPrimera Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

Se trata de Julio Enciso, que tuvo que abandonar la cancha en la goleada 4-0 ante Nicaragua

Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

El argentino buscará un lugar en la definición este sábado ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La Albiceleste sigue su preparación con vistas a su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo, zona también integrada por Argelia, Austria y Jordania

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

La Albiceleste igualó 1-1 contra las peruanas en cancha de Lanús y selló su boleto para la Copa del Mundo

La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

El emotivo video que la AFA le dedicó al Indio Solari: “Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”

A través de un spot, la Asociación del Fútbol Argentino le rindió homenaje al artista que falleció a los 77 años

El emotivo video que la AFA le dedicó al Indio Solari: “Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”

DEPORTES

Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

El emotivo video que la AFA le dedicó al Indio Solari: “Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”

TELESHOW

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte del Indio Solari: “Lo admiraba mucho”

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte del Indio Solari: “Lo admiraba mucho”

El descargo de Teresa Costantini en medio del conflicto judicial con su exmarido: “No van a borrar mi historia”

Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa tras su paso por la Isla de Capri: abrazos, atardeceres y lujosos looks

Litto Nebbia despidió al Indio Solari: “Lo que queda de él es el alma y el cariño de la gente”

Mariano Martínez le respondió a Rodrigo Lussich tras la tensa entrevista: “Le toqué una fibra que no le gustó”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 1,000 niños usados para delitos, revela juicio a la MS-13 en El Salvador

Más de 1,000 niños usados para delitos, revela juicio a la MS-13 en El Salvador

Honduras: Captura a segundo implicado en masacre de 20 personas Rigores, Colón

Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos eleva 9% sus exportaciones hasta USD 168,7 millones