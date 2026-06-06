El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

Un club del ascenso argentino le rendirá tributo a Carlos Indio Solari a dos días de su fallecimiento. Almirante Brown saldrá a jugar el clásico con Deportivo Morón el próximo domingo con una estampa en su camiseta que hará honor a la memoria del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta es otra muestra de que el mundo del fútbol sintió el impacto por la pérdida de un artista que contagió pasión en las tribunas.

“De la nada a la gloria me voy. Gracias por todo, Indio”, haciendo alusión a una frase del tema Motor Psico, fue el mensaje que le dedicó La Fragata en las redes sociales, con imágenes de banderas de la hinchada aurinegra con el rostro de Solari. El conjunto de Isidro Casanova se presentará como visitante el próximo domingo, a partir de las 15, y lucirá en su indumentaria una alusión a Solari, con la marca al estilo publicidad. Será en el duelo válido por la decimoséptima jornada del campeonato, un choque trascendental teniendo en cuenta que el Gallo defenderá la cima y Almirante intentará mantenerse en zona de clasificación al Reducido.

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Por su parte, la AFA difundió un video para despedir al Indio tras su muerte a los 77 años y anunció, según la propia asociación en un boletín oficial, que habrá un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol de ascenso del fin de semana, una señal del impacto que la muerte del músico tuvo también en el universo del fútbol argentino. Varios clubes le dedicaron posteos y hasta Huracán y Racing pusieron a disposición sus estadios para organizar el velatorio, que finalmente será este domingo con sede aún por confirmar.

En paralelo, la cuenta oficial de la selección argentina publicó un video de la llegada del plantel a Texas para el amistoso contra Honduras y lo musicalizó con “Flight 965”, una canción compuesta por Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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En el spot que la AFA compartió en redes sociales, la despedida estuvo narrada con la melodía de “Un poco de amor francés” y con imágenes que mezclaron al líder de Los Redonditos de Ricota con la selección argentina. El texto del video planteó un cruce entre la épica futbolera y la obra del músico: “Indio, esto sí que no lo soñé. Nos gambeteaste a todos con tus letras, en un verdadero rock del país. Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”.

La pieza siguió con referencias directas a canciones y frases asociadas a Solari. “A la mejor hinchada, vos le sumaste el pogo más grande del mundo, con canciones que nadie pudo ni puede explicar, como nuestra pasión”, dijo la voz del homenaje, antes de añadir: “Nos enseñaste en la cancha que a veces el lujo es vulgaridad, que los vencedores también pueden ser vencidos”.

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Lionel Messi publicó una historia de Instagram horas después de la muerte del músico, ocurrida el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir. “Siempre en nuestros corazones. QEPD”, escribió el capitán argentino junto a una imagen del ex cantante en un recital. Ese mensaje apareció mientras la selección argentina se concentra en Texas con vistas al Mundial 2026. Antes del amistoso contra Honduras, el entrenador Lionel Scaloni también se refirió a la muerte de Solari en conferencia de prensa: “Le mando las condolencias a la familia. Es una pérdida grande para la Argentina. Estamos dolidos”.

La despedida pública de Messi se conoció después de que se difundiera un audio inédito en el que Solari lo felicitaba por su carrera y le pedía que intentara ganar otra Copa del Mundo. Según el periodista Hernán Castillo en el programa Y ya lo ve del canal de YouTube LOVE/ST, la grabación tenía alrededor de un mes o un mes y medio y solo se conoció tras la muerte del cantante.

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En ese mensaje, Solari le decía a Messi: “Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable”. En el mismo audio agregó: “Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”.

El posteo que Messi le dedicó al Indio Solari

La relación simbólica entre ambos ya había quedado expuesta después del Mundial de Qatar. En una conversación con Marcelo Figueras publicada por El Cohete a la Luna, Solari dijo sobre el capitán argentino: “El ‘pecho frío’ se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no sólo en términos futbolísticos, y se lo bancó”.

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En esa misma charla con El Cohete a la Luna, el músico comparó a Messi con Diego Maradona y valoró su vínculo con la fama. “A Messi no lo arruinó la fama. A mí me encanta Maradona, pero él hizo las cosas de otro modo: se subió al personaje, que terminó adquiriendo dimensiones monumentales”, afirmó.