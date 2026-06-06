En San Salvador, expertos analizan los trastornos motores y la Inteligencia Artificial en el diagnóstico temprano del Parkinson

El XIII Simposio Internacional de Neurología advirtió que los síntomas del Parkinson a menudo se atribuyen de forma errónea al envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Salvador fue sede del XIII Simposio Internacional de Neurología, un evento que reunió a destacados especialistas de Argentina, México, Uruguay, Estados Unidos y El Salvador para abordar los desafíos actuales en la detección temprana de la enfermedad de Parkinson. La actividad, organizada por la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador (ACNES), situó en el centro del debate tanto la observación de los trastornos motores como el uso de inteligencia artificial (IA) en la práctica clínica.

La presencia de Néstor Gálvez-Jiménez, director del Programa de Neurología Autonómica de Baptist Health Miami Neuroscience Institute en Florida, aportó una visión actualizada sobre los avances científicos y terapéuticos en el manejo del Parkinson. El especialista compartió con los asistentes innovaciones médicas desarrolladas por su equipo en Estados Unidos. Además, destacó que la enfermedad de Parkinson representa un reto creciente para la salud pública, ya que sus diagnósticos han aumentado en recientes años, afectando a personas cada vez más jóvenes.

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Gálvez-Jiménez explicó que, en muchos casos, los síntomas de Parkinson se atribuyen erróneamente al envejecimiento cuando en realidad pueden reflejar una condición neurológica progresiva que requiere tratamiento especializado. “El diagnóstico oportuno y el acceso a terapias innovadoras pueden mejorar sustancialmente la calidad de vida de los pacientes”, señaló.

Néstor Gálvez-Jiménez, director del Programa de Neurología Autonómica de Baptist Health Miami Neuroscience Institute, afirmó que los diagnósticos de Parkinson aumentaron en años recientes y que la enfermedad afecta a personas cada vez más jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El congreso también sirvió como espacio para difundir los avances terapéuticos que están redefiniendo el tratamiento del Parkinson, una condición que combina factores genéticos y ambientales.

Entre los puntos destacados figuró la importancia de promover una mayor concienciación social sobre la enfermedad y de facilitar el acceso a la atención médica especializada. Gálvez-Jiménez, quien también desempeña labores académicas como profesor de neurología en Florida International University Herbert Wertheim College of Medicine y profesor clínico en Florida Atlantic University, es autor y editor de obras especializadas, incluida la publicación “The Scientific Basis for the Treatment of Parkinson’s Disease”.

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La IA amplía el horizonte del diagnóstico

Además de enfocarse en el Parkinson, el simposio incluyó debates sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la práctica médica. Los expositores analizaron cómo la IA puede contribuir al diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas como el Alzheimer, la demencia, la epilepsia y las cefaleas. Los avances tecnológicos y científicos expuestos generaron gran interés entre los profesionales de la salud y la comunidad local.

La inteligencia artificial entró al debate neurológico con aplicaciones en el diagnóstico y tratamiento de Alzheimer, demencia, epilepsia y cefaleas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo de una red de salud como Baptist Health, la mayor organización sanitaria del sur de Florida, amplía el alcance de estos desarrollos. Baptist Health cuenta con doce hospitales, más de 29,000 empleados y una red de 4,500 doctores, además de 200 centros ambulatorios y de urgencia. La entidad es reconocida por sus centros de excelencia en áreas como cáncer, cardiología, ortopedia, medicina deportiva y neurociencias.

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El XIII Simposio Internacional de Neurología en El Salvador consolidó su posición como referencia regional al reunir a especialistas de América, quienes compartieron conocimientos con sus pares salvadoreños. El evento dejó en evidencia la importancia de identificar los trastornos motores como posibles señales de enfermedades como el Parkinson, sin limitar la mirada al factor edad, y la urgencia de acercar a los pacientes las opciones terapéuticas más avanzadas disponibles.