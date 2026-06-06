El Salvador

En San Salvador, expertos analizan los trastornos motores y la Inteligencia Artificial en el diagnóstico temprano del Parkinson

Un encuentro internacional reunió a referentes en neurología, quienes coincidieron, entre otras cosas, en que los síntomas motores asociados al Parkinson afectan cada vez a personas más jóvenes

Guardar
Google icon
Un joven de espaldas mira a un espejo rectangular de madera donde se refleja un hombre maduro de cabello gris. Un tocador con objetos y lámpara se ve debajo.
El XIII Simposio Internacional de Neurología advirtió que los síntomas del Parkinson a menudo se atribuyen de forma errónea al envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Salvador fue sede del XIII Simposio Internacional de Neurología, un evento que reunió a destacados especialistas de Argentina, México, Uruguay, Estados Unidos y El Salvador para abordar los desafíos actuales en la detección temprana de la enfermedad de Parkinson. La actividad, organizada por la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador (ACNES), situó en el centro del debate tanto la observación de los trastornos motores como el uso de inteligencia artificial (IA) en la práctica clínica.

La presencia de Néstor Gálvez-Jiménez, director del Programa de Neurología Autonómica de Baptist Health Miami Neuroscience Institute en Florida, aportó una visión actualizada sobre los avances científicos y terapéuticos en el manejo del Parkinson. El especialista compartió con los asistentes innovaciones médicas desarrolladas por su equipo en Estados Unidos. Además, destacó que la enfermedad de Parkinson representa un reto creciente para la salud pública, ya que sus diagnósticos han aumentado en recientes años, afectando a personas cada vez más jóvenes.

PUBLICIDAD

Gálvez-Jiménez explicó que, en muchos casos, los síntomas de Parkinson se atribuyen erróneamente al envejecimiento cuando en realidad pueden reflejar una condición neurológica progresiva que requiere tratamiento especializado. “El diagnóstico oportuno y el acceso a terapias innovadoras pueden mejorar sustancialmente la calidad de vida de los pacientes”, señaló.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro y suéter marrón rojizo, sentada en un sofá con la mano derecha en la frente, con expresión de dolor.
Néstor Gálvez-Jiménez, director del Programa de Neurología Autonómica de Baptist Health Miami Neuroscience Institute, afirmó que los diagnósticos de Parkinson aumentaron en años recientes y que la enfermedad afecta a personas cada vez más jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El congreso también sirvió como espacio para difundir los avances terapéuticos que están redefiniendo el tratamiento del Parkinson, una condición que combina factores genéticos y ambientales.

Entre los puntos destacados figuró la importancia de promover una mayor concienciación social sobre la enfermedad y de facilitar el acceso a la atención médica especializada. Gálvez-Jiménez, quien también desempeña labores académicas como profesor de neurología en Florida International University Herbert Wertheim College of Medicine y profesor clínico en Florida Atlantic University, es autor y editor de obras especializadas, incluida la publicación “The Scientific Basis for the Treatment of Parkinson’s Disease”.

PUBLICIDAD

La IA amplía el horizonte del diagnóstico

Además de enfocarse en el Parkinson, el simposio incluyó debates sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la práctica médica. Los expositores analizaron cómo la IA puede contribuir al diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas como el Alzheimer, la demencia, la epilepsia y las cefaleas. Los avances tecnológicos y científicos expuestos generaron gran interés entre los profesionales de la salud y la comunidad local.

En el lado izquierdo, un hombre mayor con un cerebro iluminado y un círculo magnificado de neuronas. A la derecha, una figura humana digital azul usando una laptop.
La inteligencia artificial entró al debate neurológico con aplicaciones en el diagnóstico y tratamiento de Alzheimer, demencia, epilepsia y cefaleas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo de una red de salud como Baptist Health, la mayor organización sanitaria del sur de Florida, amplía el alcance de estos desarrollos. Baptist Health cuenta con doce hospitales, más de 29,000 empleados y una red de 4,500 doctores, además de 200 centros ambulatorios y de urgencia. La entidad es reconocida por sus centros de excelencia en áreas como cáncer, cardiología, ortopedia, medicina deportiva y neurociencias.

El XIII Simposio Internacional de Neurología en El Salvador consolidó su posición como referencia regional al reunir a especialistas de América, quienes compartieron conocimientos con sus pares salvadoreños. El evento dejó en evidencia la importancia de identificar los trastornos motores como posibles señales de enfermedades como el Parkinson, sin limitar la mirada al factor edad, y la urgencia de acercar a los pacientes las opciones terapéuticas más avanzadas disponibles.

Temas Relacionados

ParkinsonEnfermedades neurodegenerativasInteligencia artificialEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos eleva 9% sus exportaciones hasta USD 168,7 millones

El desempeño a marzo de 2026 afianza al rubro entre los manufactureros más dinámicos, con presencia en más de 35 destinos y una oferta que también puede cubrir de forma simultánea la demanda interna

La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos eleva 9% sus exportaciones hasta USD 168,7 millones

Guatemala: el Observatorio de la PDH llega al plantón estudiantil de la USAC para verificar el respeto a los derechos humanos

Durante el quinto día de plantón, los manifestantes arrojaron estiércol frente al tribunal, se encadenaron y bloquearon el paso vehicular en la zona 1, mientras exigen repetir los comicios universitarios

Guatemala: el Observatorio de la PDH llega al plantón estudiantil de la USAC para verificar el respeto a los derechos humanos

El costo de la vida ahoga a Nicaragua: Proteínas y granos básicos sufren incrementos severos

Los datos difundidos por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio muestran variaciones históricas en los precios de alimentos clave, con consecuencias directas sobre la nutrición y el presupuesto familiar

El costo de la vida ahoga a Nicaragua: Proteínas y granos básicos sufren incrementos severos

Nicaragua: organización denuncia desapariciones forzadas de presos políticos bajo custodia del régimen

El Colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que la falta de datos sobre la ubicación y la salud de los detenidos viola las Reglas Nelson Mandela de la ONU y expone a los capturados a un riesgo vital

Nicaragua: organización denuncia desapariciones forzadas de presos políticos bajo custodia del régimen

El “Testamento” de la MS-13: Fiscalía salvadoreña inicia alegatos finales en macrojuicio contra 485 cabecillas

El histórico juicio contra el corazón de la MS-13 en El Salvador ha entrado en su etapa decisiva. Este viernes 5 de junio la Fiscalía General de la República comenzó a presentar sus conclusiones finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado

El “Testamento” de la MS-13: Fiscalía salvadoreña inicia alegatos finales en macrojuicio contra 485 cabecillas

TECNO

Uber ahora con coches autónomos en Madrid: así funciona un servicio sin humanos

Uber ahora con coches autónomos en Madrid: así funciona un servicio sin humanos

Google y el FBI detectan grupo de ciberdelincuentes que envían a falsos trabajadores para robar información

Exejecutivo de ciberseguridad de IBM acusa a la compañía de encubrir filtraciones de datos

Investigador del MIT predice que las computadoras cuánticas serán útiles para la humanidad en menos de 10 años

El nuevo lujo tecnológico: un televisor que se transforma en adorno cuando no lo ves

ENTRETENIMIENTO

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

El capítulo final de Fleetwood Mac: qué pasó con cada uno de los integrantes

Adiós al sexo, los dulces y el alcohol: la insólita prohibición que aceptó Marlon Wayans para grabar ‘Réquiem por un sueño’

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos

MUNDO

El régimen de Irán atacó Kuwait y Bahréin con siete misiles balísticos tras los bombardeos de EEUU a estaciones de radar en Ormuz

El régimen de Irán atacó Kuwait y Bahréin con siete misiles balísticos tras los bombardeos de EEUU a estaciones de radar en Ormuz

Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se traban por los USD 24.000 millones de fondos iraníes congelados

El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

Zelensky afirmó que Putin eligió la guerra al rechazar su propuesta de negociación