Nahir rompió en llanto al verlas, llegó la sala y regresó, para amenazar con suicidarse. "Me tienen humillada, me tienen podrida", lanzó. Tenía toda la razón: su vida sexual, la vida sexual de una chica de 19 años, estaba a punto de ser lanzada a un proyector en una audiencia oral y pública con periodistas presentes, una audiencia en donde había hasta vecinos curiosos de la zona fascinados con el caso. Con su llanto, Nahir logró que no lo hicieran. Es decir, ¿qué objeto tenía? ¿Para qué? ¿De qué servía?