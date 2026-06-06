República Dominicana

República Dominicana: Nueve instituciones recibieron el sello de oro en el premio de la DIDA a la seguridad social

Entre las reconocidas estuvieron Cedisa, Médico Express, el Ney Arias Lora, el HOMS y Farmacia GBC, junto a una ARS y un dispensario parroquial, además de otras distinciones en plata y bronce

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La DIDA reconoció 31 iniciativas de 15 entidades en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social en República Dominicana. ( Cortesía: Gpbierno de República Dominicana)
La DIDA reconoció 31 iniciativas de 15 entidades en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social en República Dominicana. ( Cortesía: Gpbierno de República Dominicana)

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) reconoció 31iniciativas de 15 entidades vinculadas a la administración de riesgos y a la prestación de servicios de salud en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social, una distinción con la que el organismo busca impulsar mejoras en la calidad de los servicios y reforzar la protección de los afiliados dentro del sistema dominicano.

Las propuestas premiadas abarcaron humanización de los servicios, gestión integral del paciente, experiencia del usuario, prevención de irregularidades, protección financiera y promoción de la salud, según la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. La institución sostuvo que esas iniciativas muestran avances hacia un sistema más eficiente, transparente y centrado en las personas.

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El director general de la DIDA Elías Báez afirmó durante la ceremonia que estos reconocimientos funcionan como una herramienta para elevar los estándares del sistema. “Defender los derechos de los afiliados también implica promover la calidad, impulsar mejoras continuas y reconocer a quienes están generando cambios positivos en el sistema”, dijo Báez.

La entidad señaló que los proyectos distinguidos reflejan el compromiso de instituciones y profesionales que introdujeron innovaciones en sus procesos. Ese trabajo, de acuerdo con la institución, colocó al afiliado en el centro de la atención y produjo resultados medibles en la calidad de los servicios.

Nueve instituciones obtuvieron el Sello de Oro en la primera edición

Entre las entidades que recibieron Sello de Oro figuran el Centro Diagnóstico Especializado Cedisa, Médico Express, el Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el Centro de Primer Nivel de Atención Lic. Wanda Cid Santos, el Hospital Metropolitano de Santiago, el Hospital de Especialidades Médicas Materno Infantil Dr. Paulino Reyes, Farmacia GBC, ARS Dr. Yunen y el Dispensario Médico Parroquial San Pablo Apóstol.

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Infografía muestra "31 iniciativas premiadas por la DIDA" con iconos de premios, medallas, hospitales, manos, manzana y engranajes que representan la seguridad social.
La DIDA reconoció 31 iniciativas de 15 entidades en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social, impulsando mejoras en la calidad de los servicios para los afiliados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La premiación también incluyó Sellos de Plata y Bronce, además de menciones especiales, para instituciones de salud pública y privada que, según la DIDA, demostraron aportes en innovación, eficiencia y mejora continua de los servicios.

La selección de las propuestas pasó por una primera fase de evaluación a cargo de personal técnico calificado de la DIDA. Después intervino un jurado evaluador integrado por personalidades con experiencia en seguridad social y en el sistema sanitario nacional e internacional, de acuerdo con la institución.

Ese esquema de revisión, según la DIDA, buscó asegurar objetividad, transparencia y rigor técnico en la elección de las iniciativas premiadas. La institución presentó el proceso como un filtro para validar tanto la calidad de las propuestas como sus resultados.

La ceremonia incluyó homenajes y anticipó nuevas categorías para las AFP

El acto también reconoció trayectorias personales e institucionales por sus aportes al desarrollo de la seguridad social dominicana. Entre los homenajeados estuvieron el expresidente Hipólito Mejía, el exsenador Iván Rondón, los doctores Félix Antonio Cruz Jiminián y José Joaquín Puello Herrera, la periodista Altagracia Ortiz, el economista Arismendy Díaz Santana y la AFP Crecer.

En el caso de AFP Crecer, la DIDA destacó prácticas orientadas a fortalecer la educación previsional y a eliminar trabas y costos para los afiliados, con el objetivo de facilitar un mayor acceso a los beneficios del sistema de pensiones. La institución informó además que en próximas ediciones incorporará formalmente iniciativas de las AFP dentro de las categorías de premiación.

El premio de la DIDA destacó proyectos de seguridad social vinculados con la administración de riesgos y la prestación de servicios de salud. (Visuales IA)
El premio de la DIDA destacó proyectos de seguridad social vinculados con la administración de riesgos y la prestación de servicios de salud. (Visuales IA)

Al cierre de su intervención, Báez ratificó el papel de la DIDA en la defensa de los afiliados. “Seguiremos 24 horas al día, 7 días a la semana, orientando, cuidando y defendiendo a los afiliados ante cualquier vulneración de sus derechos. Porque ese es nuestro rol. Para eso fuimos creados por ley. Y lo asumimos con responsabilidad, pero también con carácter”, afirmó.

Báez añadió que la respuesta institucional se mantendrá ante negaciones o barreras que afecten a los usuarios del sistema. “Si en algún momento alguien piensa que un afiliado está solo frente a una dificultad, frente a una negación o frente a una barrera, que no se confíe. Porque la DIDA llega. Y llega donde tenga que llegar, con respeto, con firmeza y sin descanso”, dijo.

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