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Vuelven las lluvias al AMBA y para gran parte del país: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Hay alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias. También volvería a haber presencia imponente de nieblas y se espera una baja de la temperatura para la próxima semana

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Cielo - lluvia - tormenta - Buenos Aires
En el AMBA y el norte bonaerense se esperan lloviznas o lluvias débiles, con cielo cubierto y temperaturas bajas durante jueves y viernes (Maximiliano Luna)

Las lluvias volvieron a instalarse sobre la provincia de Buenos Aires tras semanas de estabilidad, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió alertas amarillas para el oeste y sudoeste bonaerense, donde se esperan acumulados de entre 30 y 60 mm con posibles picos aún mayores en las próximas 48 horas.

Según datos de la red oficial del SMN, los primeros registros de este episodio de inestabilidad ya dejaron entre 10 y 25 mm en el oeste bonaerense durante las últimas horas.

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Ese primer pulso de humedad llegó de la mano de un frente frío que cruzó la Patagonia y se instaló de manera semiestacionaria sobre la franja central del país, con especial incidencia sobre Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

El avance en altura de una perturbación atmosférica, previsto para este jueves y viernes, sostendrá las precipitaciones con intensidad variable a lo largo de una diagonal que se traza desde Tucumán, Catamarca y La Rioja hasta el sur de Buenos Aires. Dentro de ese corredor, el oeste y sudoeste bonaerense concentrarán las lluvias más persistentes del período, según Meteored.

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La alerta amarilla vigente advierte que los acumulados podrían superar los 60 mm de forma localizada, con tormentas aisladas que no se descartan, aunque las lluvias continuas dominarán el escenario. Igualmente, los territorios implicados son el norte de La Pampa, sureste y suroeste de Buenos Aires, sur de Córdoba y este de San Luis.

Las alertas amarillas por tormentas en el país para el viernes
Las alertas amarillas por tormentas en el país para el viernes

Para el norte bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico indica precipitaciones de menor magnitud: lloviznas o lluvias débiles sin montos significativos. Aun así, la presencia del sistema frontal mantendrá el cielo cubierto y las temperaturas bajas en toda la región durante la jornada del jueves y el viernes.

Según los datos del pronóstico del SMN, el viernes en CABA la probabilidad de lluvia es poca: no supera el 10%. Además, el termómetro marcará una máxima de 19 °C y una mínima de 14 °C.

Sin embargo, a partir del sábado y hasta el domingo, se harán presentes las tormentas en la ciudad. El primer día del fin de semana tendrá chances de lluvia de hasta un 40% por la tarde y noche, con 18 °C de máxima y 14 °C de mínima.

El pronóstico del SMN para CABA indica baja probabilidad de lluvia el viernes, con una máxima de 19 °C y una mínima de 14 °C
El pronóstico del SMN para CABA indica baja probabilidad de lluvia el viernes, con una máxima de 19 °C y una mínima de 14 °C

La última jornada del fin de semana tendrá entre un 10% y un 40% de probabilidades de precipitaciones durante todo el día. La máxima será de 16 °C y la mínima descenderá hasta los 13 °C.

El sábado traerá un paréntesis en las precipitaciones de mayor intensidad, pero no una mejora real de las condiciones. La humedad acumulada en la capa baja de la atmósfera favorecerá la formación de densas nieblas sobre amplios sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y el sur del Litoral.

Según el pronóstico de Meteored, será una jornada con visibilidad reducida durante buena parte del día, cielo muy cubierto y presencia de lloviznas o lluvias débiles dispersas sobre toda esta franja.

En el comienzo de la próxima semana, si bien el lunes hay hasta 10% de probabilidad de precipitaciones, no debería haber complicaciones. Hasta el miércoles, la máxima rondará los 15 y 16 °C, mientras que las mínimas serán más variadas, entre los 10 y 13 °C.

Cómo estará en el resto del país

El escenario más complejo, sin embargo, se reserva para el fin de semana largo. Entre el domingo y el lunes se proyecta un segundo pulso de inestabilidad, esta vez asociado a una débil ciclogénesis en desarrollo sobre el este del país. Aunque los principales modelos meteorológicos aún presentan discrepancias sobre la evolución del fenómeno, la tendencia apunta al retorno de lluvias y tormentas con mayor protagonismo.

En gran parte del Litoral, ese segundo episodio tendrá las lluvias como protagonistas, con acumulados que podrían superar los 50 mm en 48 horas de forma localizada. Las provincias del norte —Santiago del Estero, Chaco y Formosa— serán las más expuestas a tormentas fuertes durante ese período.

Más al norte, mientras el frente frío avanza y las lluvias ganan terreno sobre el centro del país, el nor-noreste argentino mantendrá condiciones de estabilidad y ascenso térmico, con temperaturas que podrían acercarse a los 30 °C (86 °F) en las tardes del viernes en zonas como Formosa y Chaco.

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