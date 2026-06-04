“Tiene el 95% de la mano destruida”: la mamá de un alumno accidentado en una escuela de Jujuy denunció abandono

Así quedó la mano del alumno accidentado (Gentileza: Jujuy al Momento)

A una semana del grave accidente que se registró en el Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy, donde un alumno sufrió la caída de un ventanal, su familia denunció abandono de persona. Además, desmintió que el menor hubiera sido dado de alta, como lo habían comunicado las autoridades.

“Tiene el 95% de la mano destruida”, lamentó Débora Arce, la madre de la víctima, al contar que el incidente le provocó la cortadura de cuatro tendones en su mano derecha. Pese a que el estudiante de 1° año fue sometido a varias cirugías, advirtió que contaba con un pronóstico médico incierto sobre la recuperación de la movilidad.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió el viernes 29 de mayo, cuando el adolescente resultó herido gravemente tras la caída de un ventanal. El hecho reactivó reclamos por el estado edilicio de la institución, una situación que ya había sido denunciada ante el Ministerio de Educación de Jujuy.

Aparentemente, la docente que habría estado dictando clases al momento del incidente habría pedido que se cerrara una de las ventanas y, cuando el adolescente habría intentado hacerlo junto a un compañero, esta se quebró encima de sus dedos. A raíz de esto, su madre acusó de “abandono de persona” a la responsable que ordenó bajar la ventana pese a conocer el riesgo.

PUBLICIDAD

La entrada al colegio N°1 "Domingo Faustino Sarmiento de Palpalá

Actualmente, el estudiante permanece internado en el Hospital Materno Infantil, en donde le realizaron una limpieza profunda y le colocaron ganchos en los dedos. Por este motivo, la mujer criticó que, tras el alta hospitalaria provisional otorgada el miércoles, la secretaria del establecimiento comunicara públicamente y sin autorización que el joven había sido dado de alta.

De acuerdo con la información publicada por Jujuy al Momento, Arce negó las declaraciones que apuntaban a que “estaban todos felices”. Asimismo, consideró que se trató de una minimización de la gravedad del hecho y una falta de respeto hacia la familia.

PUBLICIDAD

En línea con esto, la madre del alumno consideró que se trató de un acto de desidia que las autoridades no les hubieran ofrecido una respuesta por el hecho. Además, denunció que el establecimiento no cuenta con una póliza de seguro de vida o de accidentes para los estudiantes.

Por otro lado, Arce también desmintió “categóricamente” el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Educación de Jujuy al exponer que “ninguna autoridad se presentó”. En este sentido, indicó que el chico fue entregado directamente al SAME y que la familia afronta la situación sin apoyo estatal ni acompañamiento psicológico.

PUBLICIDAD

El comunicado emitido por el Ministerio de Educación de Jujuy

El pasado 2 de junio, las autoridades aseguraron que “desde el primer momento en que el Ministerio de Educación tomó conocimiento de la situación, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos, priorizando en todo momento la salud y el bienestar del estudiante que sufrió un accidente en la institución”.

Tras reconocer la gravedad del hecho, la cartera educativa consideró “oportuno emitir el presente comunicado para expresar su acompañamiento y cercanía al estudiante y a su familia, tal como se viene realizando a través de la Modalidad de Educación Hospitalaria, dependiente de este Ministerio, que brinda contención y seguimiento permanente”.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo que señalaron que el Departamento de Apoyo Institucional también acompañaría a los estudiantes y docentes “mediante talleres y espacios de escucha”, afirmaron que “se continuará trabajando de manera articulada con las áreas competentes, garantizando el cumplimiento de los protocolos vigentes y el acompañamiento integral del estudiante y su familia”.

Por último, comunicaron que el Área de Infraestructura Educativa se encontraría “ejecutando trabajos de mejora y renovación en establecimientos escolares de toda la provincia, incluyendo el recambio de aberturas en instituciones educativas de larga trayectoria”. Finalmente, remarcaron que el objetivo sería reforzar la seguridad, la funcionalidad y el bienestar de los estudiantes jujeños.

PUBLICIDAD

Frente a esto, las autoridades del colegio reconocieron que tuvieron una visita del ministerio. Sin embargo, indicaron que los técnicos les habrían anticipado que solo realizarían arreglos en las mamposterías y no harían obras estructurales como, por ejemplo, reparar los techos.