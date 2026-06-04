Sociedad

“Tiene el 95% de la mano destruida”: la mamá de un alumno accidentado en una escuela de Jujuy denunció abandono

El joven herido fue sometido a varias cirugías y su recuperación es incierta. Además, su madre aseguró que ninguna autoridad se presentó y que la escuela ya había advertido sobre el riesgo

Guardar
Google icon
Así quedó la mano del alumno accidentado (Gentileza: Jujuy al Momento)
Así quedó la mano del alumno accidentado (Gentileza: Jujuy al Momento)

A una semana del grave accidente que se registró en el Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy, donde un alumno sufrió la caída de un ventanal, su familia denunció abandono de persona. Además, desmintió que el menor hubiera sido dado de alta, como lo habían comunicado las autoridades.

“Tiene el 95% de la mano destruida”, lamentó Débora Arce, la madre de la víctima, al contar que el incidente le provocó la cortadura de cuatro tendones en su mano derecha. Pese a que el estudiante de 1° año fue sometido a varias cirugías, advirtió que contaba con un pronóstico médico incierto sobre la recuperación de la movilidad.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió el viernes 29 de mayo, cuando el adolescente resultó herido gravemente tras la caída de un ventanal. El hecho reactivó reclamos por el estado edilicio de la institución, una situación que ya había sido denunciada ante el Ministerio de Educación de Jujuy.

Aparentemente, la docente que habría estado dictando clases al momento del incidente habría pedido que se cerrara una de las ventanas y, cuando el adolescente habría intentado hacerlo junto a un compañero, esta se quebró encima de sus dedos. A raíz de esto, su madre acusó de “abandono de persona” a la responsable que ordenó bajar la ventana pese a conocer el riesgo.

PUBLICIDAD

La entrada al colegio N°1 "Domingo Faustino Sarmiento de Palpalá
La entrada al colegio N°1 "Domingo Faustino Sarmiento de Palpalá

Actualmente, el estudiante permanece internado en el Hospital Materno Infantil, en donde le realizaron una limpieza profunda y le colocaron ganchos en los dedos. Por este motivo, la mujer criticó que, tras el alta hospitalaria provisional otorgada el miércoles, la secretaria del establecimiento comunicara públicamente y sin autorización que el joven había sido dado de alta.

De acuerdo con la información publicada por Jujuy al Momento, Arce negó las declaraciones que apuntaban a que “estaban todos felices”. Asimismo, consideró que se trató de una minimización de la gravedad del hecho y una falta de respeto hacia la familia.

En línea con esto, la madre del alumno consideró que se trató de un acto de desidia que las autoridades no les hubieran ofrecido una respuesta por el hecho. Además, denunció que el establecimiento no cuenta con una póliza de seguro de vida o de accidentes para los estudiantes.

Por otro lado, Arce también desmintió “categóricamente” el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Educación de Jujuy al exponer que “ninguna autoridad se presentó”. En este sentido, indicó que el chico fue entregado directamente al SAME y que la familia afronta la situación sin apoyo estatal ni acompañamiento psicológico.

El comunicado emitido por el Ministerio de Educación de Jujuy
El comunicado emitido por el Ministerio de Educación de Jujuy

El pasado 2 de junio, las autoridades aseguraron que “desde el primer momento en que el Ministerio de Educación tomó conocimiento de la situación, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos, priorizando en todo momento la salud y el bienestar del estudiante que sufrió un accidente en la institución”.

Tras reconocer la gravedad del hecho, la cartera educativa consideró “oportuno emitir el presente comunicado para expresar su acompañamiento y cercanía al estudiante y a su familia, tal como se viene realizando a través de la Modalidad de Educación Hospitalaria, dependiente de este Ministerio, que brinda contención y seguimiento permanente”.

Al mismo tiempo que señalaron que el Departamento de Apoyo Institucional también acompañaría a los estudiantes y docentes “mediante talleres y espacios de escucha”, afirmaron que “se continuará trabajando de manera articulada con las áreas competentes, garantizando el cumplimiento de los protocolos vigentes y el acompañamiento integral del estudiante y su familia”.

Por último, comunicaron que el Área de Infraestructura Educativa se encontraría “ejecutando trabajos de mejora y renovación en establecimientos escolares de toda la provincia, incluyendo el recambio de aberturas en instituciones educativas de larga trayectoria”. Finalmente, remarcaron que el objetivo sería reforzar la seguridad, la funcionalidad y el bienestar de los estudiantes jujeños.

Frente a esto, las autoridades del colegio reconocieron que tuvieron una visita del ministerio. Sin embargo, indicaron que los técnicos les habrían anticipado que solo realizarían arreglos en las mamposterías y no harían obras estructurales como, por ejemplo, reparar los techos.

Temas Relacionados

JujuyPalpalaEscuelaAccidenteAlumnoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reflexionar sobre la problemática senior equivale a reflexionar sobre el sentido de la vida

Algunas conclusiones a seis meses de lanzar este vertical. El desafío de ofrecer a los lectores diariamente entre 3 y 4 notas, que parecía difícil de alcanzar, es realizable porque, parafraseando a Terencio, “nada de lo humano le es ajeno” a la generación silver de hoy

Reflexionar sobre la problemática senior equivale a reflexionar sobre el sentido de la vida

Robo de casas en La Plata: cayó una banda integrada por adolescentes

Los sospechosos violentaron una ventana en una vivienda de Altos de San Lorenzo y escaparon a pie. La Policía Bonaerense los detuvo tras un operativo de madrugada

Robo de casas en La Plata: cayó una banda integrada por adolescentes

Condenaron a un hombre que suministró cocaína a una adolescente que murió en su casa en Villa Ortúzar

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 se dictó por un episodio ocurrido en Villa Ortúzar en noviembre de 2021, tras el cual la adolescente de 17 años falleció dentro del domicilio

Condenaron a un hombre que suministró cocaína a una adolescente que murió en su casa en Villa Ortúzar

Detuvieron en La Plata a un hombre prófugo de la Justicia desde hace ocho años

El hombre de 27 años fue interceptado durante un control preventivo en la intersección de 131 y 59. Era buscado por una causa de hurto en grado de tentativa

Detuvieron en La Plata a un hombre prófugo de la Justicia desde hace ocho años

Un estudiante llevó un arma a un colegio de La Plata y activó el protocolo de emergencia

Tras la denuncia sobre un estudiante que habría apuntado a otro con un arma, la escuela puso en marcha el protocolo provincial, notificó a las familias y contactó a las autoridades de seguridad

Un estudiante llevó un arma a un colegio de La Plata y activó el protocolo de emergencia

DEPORTES

Los cambios de último momento en las listas de la selección argentina en los Mundiales

Los cambios de último momento en las listas de la selección argentina en los Mundiales

La historia de la amistad entre River Plate y Boca Juniors: de celebrar títulos juntos y formar un mismo equipo a invertir localías

El origen del regalo más creativo que recibieron Messi y la Selección tras ganar el Mundial 2022: “Uno de los momentos más lindos”

Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

Se oficializó el cronograma de los octavos de la Libertadores y los playoffs de la Sudamericana: la alarma en Boca por el Mundial

TELESHOW

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Las postales de Ángel de Brito en Miami que causaron furor en redes: playa, relax y desconexión

La impactante jugada de Titi Tcherkaski consolidó la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

La palabra de Araceli González sobre la posibilidad de un acercamiento con Griselda Siciliani

Marta Fort contó los exigentes requisitos que debe cumplir un hombre para salir con ella

INFOBAE AMÉRICA

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que el alto el fuego en Líbano no brinda inmunidad a Hezbollah

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que el alto el fuego en Líbano no brinda inmunidad a Hezbollah

El Ejército de Estados Unidos desvió 152 buques comerciales desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes en Ormuz

Israel confirmó la muerte de un alto cargo de la Yihad Islámica en una ofensiva en el sur de la Franja de Gaza

Miles de manifestantes se enfrentaron a la policía en la capital de Chile por la reducción presupuestaria a la educación

¿Donald Trump es bueno para Israel?