Combustibles registrarán rebajas de hasta L4.14 a partir del próximo lunes en Honduras

Las nuevas variaciones responden a los cambios registrados en el mercado internacional de los combustibles. (FOTO: HRN)

La Secretaría de Energía (SEN) anunció este viernes una nueva estructura de precios para los combustibles que estará vigente del 8 al 14 de junio, período durante el cual la mayoría de los derivados del petróleo registrarán rebajas superiores a los tres lempiras por galón.

La medida representa un alivio para miles de conductores, transportistas y sectores productivos que dependen del consumo de combustibles para desarrollar sus actividades diarias. Sin embargo, no todos los derivados reflejarán disminuciones, ya que el diésel experimentará un incremento durante la próxima semana.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Secretaría de Energía, la gasolina superior será uno de los combustibles que registrará una reducción significativa. A partir del lunes, este derivado disminuirá 3.63 lempiras por galón, por lo que su nuevo precio será de 141.98 lempiras.

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Por su parte, la gasolina regular también experimentará una importante rebaja. Las autoridades informaron que este combustible disminuirá 3.45 lempiras por galón, estableciendo un nuevo valor de 131.40 lempiras.

Otro de los derivados que registrará una reducción considerable es el kerosene. Según la nueva estructura de precios, este combustible tendrá una rebaja de 4.14 lempiras por galón, convirtiéndose en el producto con la disminución más alta para la próxima semana. Su nuevo precio será de 120.07 lempiras.

Las reducciones anunciadas responden al comportamiento de los precios internacionales de los derivados del petróleo y a las variaciones registradas en los mercados energéticos durante los últimos días. Honduras, al ser un país importador de combustibles, ajusta semanalmente sus precios de acuerdo con las tendencias internacionales y los costos asociados a la importación.

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A diferencia de otros combustibles, el diésel reflejará un incremento superior a tres lempiras por galón. (FOTO: El Heraldo)

Mientras varios combustibles reflejarán disminuciones, el diésel seguirá una tendencia diferente. La Secretaría de Energía confirmó que este derivado aumentará 3.11 lempiras por galón, por lo que pasará a costar 134.17 lempiras.

El incremento en el precio del diésel preocupa especialmente a sectores como el transporte de carga, transporte público y actividades productivas vinculadas al comercio y la agricultura, ya que este combustible es ampliamente utilizado en la movilización de mercancías y servicios.

Analistas señalan que las variaciones en el precio del diésel suelen tener un impacto indirecto en diversos sectores de la economía debido a que influyen en los costos logísticos y de distribución de productos.

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En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP) doméstico, las autoridades informaron que mantendrá su precio actual de 249.62 lempiras. Este combustible continúa beneficiándose del mecanismo de congelamiento implementado por el Gobierno con el objetivo de proteger la economía de los hogares hondureños.

El subsidio aplicado al GLP doméstico ha permitido que miles de familias mantengan estable el costo del combustible utilizado para cocinar, evitando aumentos que podrían afectar el presupuesto familiar.

Por otro lado, el GLP vehicular también registrará una leve disminución durante la próxima semana. Según la Secretaría de Energía, este combustible reducirá su precio en 12 centavos, por lo que pasará a costar 52.00 lempiras por galón.

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La nueva estructura de precios comenzará a aplicarse a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 8 de junio y permanecerá vigente hasta el domingo 14 de junio en las estaciones de servicio autorizadas a nivel nacional.

La nueva estructura de precios de los combustibles entrará en vigencia a partir del próximo lunes en todo el país. (FOTO: Secretaría de Energía)

Las rebajas anunciadas representan una noticia positiva para miles de conductores particulares que utilizan gasolina superior o regular para sus actividades cotidianas. Asimismo, sectores comerciales y de servicios podrían beneficiarse de una reducción parcial en sus costos operativos gracias a la disminución en varios derivados del petróleo.

No obstante, el incremento en el precio del diésel mantiene la atención de empresarios y transportistas, quienes consideran este combustible como uno de los más importantes para la actividad económica del país.

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Las autoridades energéticas continuarán monitoreando el comportamiento del mercado internacional para determinar las futuras variaciones de precios. Como ocurre cada semana, los ajustes dependerán de factores como la oferta y demanda mundial de petróleo, los costos de refinación, el transporte internacional y las condiciones geopolíticas que influyen en el mercado energético.

Mientras tanto, los consumidores podrán aprovechar las rebajas anunciadas en la mayoría de los combustibles, una medida que llega en un momento en que muchos hogares buscan aliviar el impacto del costo de vida y optimizar sus gastos de transporte y movilidad.