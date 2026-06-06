Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

La Selección de Paraguay vio un tanto empañada su despedida y goleada ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco por la lesión de Julio Enciso, una de las figuras del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. El futbolista del Racing de Estrasburgo pidió el cambio en el primer tiempo producto de un traumatismo y tuvo que salir en camilla entre lágrimas. Esto encendió una alarma en la Albirroja a una semana del debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos, el próximo viernes 12 de junio.

Al minuto 22 de partido, Enciso sintió un fuerte dolor en su pierna derecha e hizo ademanes para que lo sustituyeran, motivo por el cual Alfaro mandó a la cancha a Mauricio Magalhaes. A esa altura, los guaraníes estaban 1-0 en ventaja por el tanto de penal de Alejandro Romero Gamarra, mientras que luego estirarían la diferencia a 4-0 producto de los tantos de Miguel Almirón, Matías Galarza Fonda y Alexandro Maidana.

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Después del encuentro, el entrenador argentino fue consultado por el estado físico de Enciso y respondió: “Tuvo un doble traumatismo, primero de costado y después en la cintura, que le repercutió en el cuádriceps. Se asustó y salió. Estamos esperando a ver la evolución y qué dicen los estudios. En función de eso, veremos cómo está“.

Julio Enciso se retira lesionado en camilla (REUTERS/Cesar Olmedo)

Lechuga también precisó: ”Cuando recibe el primer impacto, me hace señas Miguel (Almirón) y él y me dice ‘no, está aflojando’. Esos traumatismos y paralíticas que son así. Ahí nos decía que tuvo un golpe en la cintura que le repercutió en la parte del cuádriceps, ahí se asustó y se tiró al piso. Vamos a esperar a ver qué dicen los estudios, ojalá no sea nada importante, que sea producto de un traumatismo y que lo podamos tener y recuperar".

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El pueblo paraguayo se movilizó en la noche de viernes y alentó al plantel que afrontará una Copa del Mundo después de 16 años, ya que la Albirroja no se clasificaba a una cita mundialista desde Sudáfrica 2010, cuando pisó los cuartos de final (su mejor actuación de la historia) de la mano de otro DT argentino como Gerardo Tata Martino. En aquel certamen disputado en territorio africano, fue derrota ante la España que terminó siendo campeona del mundo.

Paraguay tendrá la responsabilidad de chocar contra uno de los anfitriones en lo que será su estreno en la Copa del Mundo, el próximo viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Luego de medirse con Estados Unidos, se las verá con Turquía, rival proveniente de la repesca europea, y cerrará su participación contra Australia (estos últimos dos cotejos en el Levi’s Stadium de San Francisco). Vale recordar que a los 16avos de final se clasificarán los dos mejores de cada grupo y, además, lo harán los ocho mejores terceros.

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PARAGUAY 4-0 NICARAGUA (RESUMEN)