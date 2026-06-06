Deportes

Alarma en Paraguay: una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro salió en camilla y llorando a una semana del debut en el Mundial

Se trata de Julio Enciso, que tuvo que abandonar la cancha en la goleada 4-0 ante Nicaragua

Guardar
Google icon

La Selección de Paraguay vio un tanto empañada su despedida y goleada ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco por la lesión de Julio Enciso, una de las figuras del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. El futbolista del Racing de Estrasburgo pidió el cambio en el primer tiempo producto de un traumatismo y tuvo que salir en camilla entre lágrimas. Esto encendió una alarma en la Albirroja a una semana del debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos, el próximo viernes 12 de junio.

Al minuto 22 de partido, Enciso sintió un fuerte dolor en su pierna derecha e hizo ademanes para que lo sustituyeran, motivo por el cual Alfaro mandó a la cancha a Mauricio Magalhaes. A esa altura, los guaraníes estaban 1-0 en ventaja por el tanto de penal de Alejandro Romero Gamarra, mientras que luego estirarían la diferencia a 4-0 producto de los tantos de Miguel Almirón, Matías Galarza Fonda y Alexandro Maidana.

PUBLICIDAD

Después del encuentro, el entrenador argentino fue consultado por el estado físico de Enciso y respondió: “Tuvo un doble traumatismo, primero de costado y después en la cintura, que le repercutió en el cuádriceps. Se asustó y salió. Estamos esperando a ver la evolución y qué dicen los estudios. En función de eso, veremos cómo está“.

Julio Enciso se retira lesionado en camilla (REUTERS/Cesar Olmedo)
Julio Enciso se retira lesionado en camilla (REUTERS/Cesar Olmedo)

Lechuga también precisó: ”Cuando recibe el primer impacto, me hace señas Miguel (Almirón) y él y me dice ‘no, está aflojando’. Esos traumatismos y paralíticas que son así. Ahí nos decía que tuvo un golpe en la cintura que le repercutió en la parte del cuádriceps, ahí se asustó y se tiró al piso. Vamos a esperar a ver qué dicen los estudios, ojalá no sea nada importante, que sea producto de un traumatismo y que lo podamos tener y recuperar".

PUBLICIDAD

El pueblo paraguayo se movilizó en la noche de viernes y alentó al plantel que afrontará una Copa del Mundo después de 16 años, ya que la Albirroja no se clasificaba a una cita mundialista desde Sudáfrica 2010, cuando pisó los cuartos de final (su mejor actuación de la historia) de la mano de otro DT argentino como Gerardo Tata Martino. En aquel certamen disputado en territorio africano, fue derrota ante la España que terminó siendo campeona del mundo.

Paraguay tendrá la responsabilidad de chocar contra uno de los anfitriones en lo que será su estreno en la Copa del Mundo, el próximo viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Luego de medirse con Estados Unidos, se las verá con Turquía, rival proveniente de la repesca europea, y cerrará su participación contra Australia (estos últimos dos cotejos en el Levi’s Stadium de San Francisco). Vale recordar que a los 16avos de final se clasificarán los dos mejores de cada grupo y, además, lo harán los ocho mejores terceros.

PARAGUAY 4-0 NICARAGUA (RESUMEN)

Temas Relacionados

Selección de ParaguayNicaraguaGustavo AlfaroMundial 2026Julio Enciso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

Almirante Brown estampará el logo del mítico cantante argentino en el clásico ante Deportivo Morón

El homenaje que le rendirá un club del ascenso al Indio Solari en su camiseta

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

El argentino buscará un lugar en la definición este sábado ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La Albiceleste sigue su preparación con vistas a su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo, zona también integrada por Argelia, Austria y Jordania

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

La Albiceleste igualó 1-1 contra las peruanas en cancha de Lanús y selló su boleto para la Copa del Mundo

La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

El emotivo video que la AFA le dedicó al Indio Solari: “Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”

A través de un spot, la Asociación del Fútbol Argentino le rindió homenaje al artista que falleció a los 77 años

El emotivo video que la AFA le dedicó al Indio Solari: “Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”

DEPORTES

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

Sebastián Báez avanzó a las semifinales del Challenger de Prostejov

La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

La selección argentina femenina empató con Perú y se clasificó al Mundial de Brasil 2027

El emotivo video que la AFA le dedicó al Indio Solari: “Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos”

Scaloni reveló el mensaje que recibió de Messi para confirmar que iba a jugar su sexto Mundial con la selección argentina

TELESHOW

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte del Indio Solari: “Lo admiraba mucho”

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte del Indio Solari: “Lo admiraba mucho”

El descargo de Teresa Costantini en medio del conflicto judicial con su exmarido: “No van a borrar mi historia”

Las románticas postales de Pampita y Martín Pepa tras su paso por la Isla de Capri: abrazos, atardeceres y lujosos looks

Litto Nebbia despidió al Indio Solari: “Lo que queda de él es el alma y el cariño de la gente”

Mariano Martínez le respondió a Rodrigo Lussich tras la tensa entrevista: “Le toqué una fibra que no le gustó”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 1,000 niños usados para delitos, revela juicio a la MS-13 en El Salvador

Más de 1,000 niños usados para delitos, revela juicio a la MS-13 en El Salvador

Honduras: Captura a segundo implicado en masacre de 20 personas Rigores, Colón

Más allá de la mesa familiar: cuáles son los factores que influyen en lo que comen los niños, según la ciencia

El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

La industria guatemalteca de cosméticos e higiénicos eleva 9% sus exportaciones hasta USD 168,7 millones