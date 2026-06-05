La familia del Indio Solari se contactó con Racing para hacer el velatorio público en el estadio del club

La cancha de Racing sería el lugar elegido para el velatorio público (AFP)

En medio de versiones cruzadas y algo de polémica por el lugar para realizar el velatorio público del Indio Solari, Infobae pudo confirmar que la familia del mítico músico argentino está en conversaciones con Racing Club para realizar el homenaje en el estadio del club.

Según explicaron fuentes cercanas al artista y de la provincia de Buenos Aires, la idea es que tanto este viernes y sábado la familia continúe con un velorio privado y luego, el domingo, realizar lo público.

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La decisión de avanzar con la organización se tomó mientras el cuerpo del Indio fue trasladado a la morgue de Ituzaingó y le realizaron la autopsia, que determinó que el cantante murió de un ACV hemorrágico. En la ambulancia hacia la morgue viajaron los secretarios privados de Máximo Kirchner y de Solari para garantizar que estuviera todo en orden. Ellos dos son quienes volvieron con el cuerpo una vez terminado el procedimiento.

Además del líder de La Cámpora, hasta Parque Leloir llegaron Pablo Descalzo y el presidente del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli.

El Indio Solari murió a los 77 años

Son varias las personas que están trabajando para lograr el homenaje público en la cancha de Racing. Ocurre luego de que se descartaran varias sedes, entre ellas la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

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En el Gobierno no descartan que, ante un pedido expreso de la familia del Indio, se pudiera disponer de un terreno de gran amplitud como Tecnópolis, que, de forma paradójica, atraviesa un proceso de privatización con alto grado de avance. La feria ubicada en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, cuenta con vías de acceso favorables y una extensión capaz de albergar una concurrencia masiva.

La responsabilidad sobre ese predio recae en la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli. No obstante, desde esa área se limitaron a señalar que las versiones —provenientes de fuentes oficiales— no tuvieron origen allí. “No hubo pedido ni movimiento formal”, indicaron.

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Fuera de la esfera del Estado nacional, la familia Solari tiene entre sus alternativas algún espacio que la Gobernación de Axel Kicillof pueda ofrecer, ya que el mandatario bonaerense comunicó su plena disposición a acompañar la decisión de los allegados del músico. Con menor probabilidad, también trascendieron rumores sobre un eventual ofrecimiento para que el acto se lleve a cabo en la cancha de Boca Juniors.

Masiva despedida al Indio Solari en Plaza de Mayo (Gastón Taylor)

Los únicos dos sitios que fueron rechazados y ya es oficial que no corren con probabilidad de albergar la despedida del mítico cantante son su casa en Parque Leloir y el Congreso de la Nación.

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Según detalló el propio Martín Menem a través de sus redes sociales: “Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.

La negativa de la vivienda del Indio fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, @indiosolarioficial, a través de un comunicado. En el mismo mensaje, afirmaron que el velatorio se realizará durante el sábado, aunque ahora corre la posibilidad de que se realice el domingo.

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El Indio Solari murió de un ACV hemorrágico

Fanáticos se reunieron en las inmediaciones de la casa donde murió el Indio, en Parque Leloir (RSFotos)

La autopsia, practicada en la morgue de Ituzaingó, concluyó pasadas las 18 horas. El estudio preliminar estableció que el deceso del músico se produjo en la madrugada del viernes a causa de un ACV hemorrágico ocurrido mientras se encontraba en la pileta interior climatizada de su casa.

“Allí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, precisaron desde la UFI N2 de Ituzaingó a Infobae.

Otras fuentes indicaron que se trató de una “desgracia”, por lo que se descartó que haya sido un episodio de criminalidad o negligencia. En cuanto al golpe en la cabeza, que era el único dato que se sabía previo al estudio post mórtem, se determinó que fue leve.

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Trabajaron en el lugar dos médicos forenses y tres peritos. La familia dormía cuando falleció, ya que fue de madrugada, aunque de momento, no se logró establecer una hora exacta.