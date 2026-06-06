La excelente noticia que dejó Messi en la práctica de Argentina y las alarmas por Julián Álvarez: “No estaba en los planes”

El plantel de Lionel Scaloni desarrolló su última práctica en la antesala al amistoso de este sábado desde las 21:00 (hora argentina) con la gran noticia de que Lionel Messi trabajó a la par del grupo por primera vez en los Estados Unidos, informó ESPN. La Pulga se recuperó de una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, aunque la idea es preservarlo para el duelo venidero en el Kyle Field de Texas.

El 10 se había lesionado en la victoria 6-4 del Inter Miami sobre Philadelphia Union, que también significó la última presentación de las Garzas antes del parate por el Mundial. Incluso, Scaloni se lamentó por este obstáculo inesperado con su As de espaldas: “A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así. No solo con él. La mayoría de todos los jugadores que han tenido problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”.

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En este sentido, la nota negativa de la jornada sucedió con Julián Álvarez porque ESPN remarcó que trabajó de manera diferenciada por tercer día consecutivo. La Araña se estaba recuperando de un esguince leve sufrido con el Atlético de Madrid, pero desde el miércoles le bajaron las cargas por un leve malestar en esa zona. “No estaba en los planes esa molestia”, aseguró el periodista de la cadena deportiva, Diego Monroig. Debido a esto, el atacante se sometió a un tratamiento especial con plasma para ponerse a punto físicamente.

El hombre del Colchonero se sumó a Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nico Paz, Leandro Paredes y Emiliano Martínez, quienes tampoco trabajaron a la par del grupo. De esos nombres, la situación de Montiel permanece en el centro de la escena, ya que es el futbolista más comprometido: el 17 de mayo se confirmó que sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y los plazos de recuperación eran de 21 días. Vale mencionar que la Argentina debuta el martes 16 ante Argelia por la primera fecha del Grupo J.

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*La sentencia de Scaloni a los lesionados

En consonancia, Lionel Scaloni lanzó una fuerte advertencia en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado ante Honduras: “Hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Eso lo tenemos claro. Por ahora, vienen bien. Los venimos monitoreando. No los estamos arriesgando. Cuando llegue la parte decisiva, la última semana, que es donde hay que acelerar para ver si llegan, ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Muy dolidos si algún chico se tiene que quedar afuera. Hoy es prematuro porque no los queremos arriesgar. Tendremos un panorama más claro después de enfrentar a Islandia”.

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Por otro lado, Scaloni reveló la manera que tuvo Lionel Messi para confirmarle que estaría a su disposición con vistas a la Copa del Mundo: “Simplemente le escribí un mensaje y me dijo que iba a esperar a la lista para ver si estaba convocado. Simplemente eso. ‘Bueno, estás convocado’, ya está, ja. Todos esperábamos que haga un anuncio y, al final, hizo lo que hace cualquier jugador: esperar que el DT convoque. Eso me dio una tranquilidad enorme. Solo contacto con él cuando creo oportuno. En ese momento, teníamos la lista de convocados casi segura. Ahí le preguntamos y esa fue la respuesta”.

En la previa al cotejo contra los hondureños, el Gringo tenía tres dudas en la formación inicial, aunque una se disipó con la confirmación de quién atajará en los dos encuentros: “Mañana atajará Juan (Musso). Seguramente, el próximo lo ataje Gero (Rulli) y con la posibilidad de que Santi (Beltrán) pueda disputar unos minutos”.

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*El mensaje de Messi a Scaloni para confirmar su presencia en el Mundial

Los otros dos interrogantes están en la defensa y la delantera. Sobre el carril derecho, Nicolás Capaldo y Agustín Giay se disputan la titularidad frente a las bajas obligadas de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. De hecho, Capaldo y Giay permanecen como variantes de la lista de 26 jugadores si alguno de los otros dos no se recupera a tiempo de sus respectivas dolencias.

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Por último, Scaloni debe definir si le da minutos a José López o elige a Giuliano Simeone por encima del Flaco. El Cholito es un atacante muy valorado por el entrenador, mientras que el hombre del Palmeiras ha tenido un gran semestre. Ambos fueron parte de las prácticas de fútbol en la semana.

Bajo este escenario, el once de la Selección sería: Juan Musso, Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone/José López, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

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La agenda de la selección argentina

AMISTOSOS

Sábado 6/06 - 21:00 - Argentina vs. Honduras, en el Estadio Kyle Field de Texas

Martes 9/06 - 22:00 - Argentina vs. Islandia, en el Jordan Hare Stadium de Alabama

MUNDIAL 2026 - GRUPO J

Martes 16/06 - 22:00 - Argentina vs. Argelia en el Kansas City Stadium

Lunes 22/06 - 14:00 - Argentina vs. Austria en el Dallas Stadium

Sábado 27/06 - 23.00 - Argentina vs. Jordania en el Dallas Stadium

*Todos los horarios corresponden a la Argentina