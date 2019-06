–Cristian podía tener mucho o poco dinero pero tenía algo para dar. Esa cosa de que "bueno, a ver, me tenés que dar algo". Era así. Y si no era eso, le pedían droga. El se enojaba muchísimo porque decía: "¿Por qué no se la van a comprar ellos? Siempre me piden a mí". Yo no dormía bien últimamente, siempre pensando dónde estará y cómo estará y con quién estará. A sus amigas y amigos los volvía locos porque los contactaba para ver en qué andaba Cristian. Era una manera de monitorearlo porque no me abría la puerta de su casa. Cristian no salía a la calle a provocar. Creo que nunca supo manejar la fama. Hasta vivió siempre en el mismo barrio.