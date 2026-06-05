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Litto Nebbia despidió al Indio Solari: “Lo que queda de él es el alma y el cariño de la gente”

En diálogo con Infobae al Regreso, el fundador de Los Gatos evocó el legado espiritual y social del exlíder de Patricio Rey

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Litto Nebbia sostuvo que las actuaciones del Indio Solari fueron memorables por la pasión que transmitía a su público

En el marco del fallecimiento del Indio Solari y todo el movimiento que generó la noticia, Litto Nebbia compartió su mirada íntima y colectiva sobre el legado del músico en Infobae al Regreso.

“Es como si fuera un tutor de tu espíritu. Esto es lo que pasa cuando una persona llega tan masivamente, porque fijate que va mucho más allá de la música en sí mismo”, definió Nebbia, sintetizando la dimensión espiritual y de guía que atribuye a la figura del Indio.

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Litto Nebbia
Litto Nebbia despidió al Indio Solari y definió su legado como el alma y el cariño de la gente

El Indio Solari según Litto Nebbia: personalidad, alma y legado

Al ser consultado sobre las virtudes de Solari, Nebbia afirmó: “Yo creo que lo más notable de él es esta capacidad de comunicación, en el orden social más que nada, porque el público que lo seguía no es un público estrictamente enloquecido por un género musical o por una tímbrica sonora, sino que es una pasión que él transmitía y que comunicaba a la gente y movía. Por eso sus actuaciones son tan memorables”.

El exlíder de Los Gatos resaltó la autenticidad y fuerza del Indio: “Siempre lo respeté y lo vi como lo que fue: un tipo con un protagónico artístico muy fuerte, muy sincero”.

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Sin haberlo conocido personalmente, Nebbia explicó que la música de Solari no se ajusta a etiquetas fáciles: “No es un género, no es que a vos te gustaba porque cantaba folclore o bossa nova u otro género. Son canciones, con todo un mundo de palabras que tenía que ver con cosas que él sentía comunicar, explicar de esta manera”.

La muerte del Indio Solari abrió un duelo colectivo que Litto Nebbia vinculó con lo místico y el recuerdo (REUTERS/Agustin Marcarian)
La muerte del Indio Solari abrió un duelo colectivo que Litto Nebbia vinculó con lo místico y el recuerdo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El duelo colectivo y la espiritualidad detrás de la despedida

Sobre el impacto de la muerte de Solari, Nebbia profundizó: “Es una cosa que está bien abordada hacia lo místico, hacia el recuerdo… eso es lo que queda de nuestra vida acá en este planeta con nuestro alma. Especialmente en una persona que ha hecho canciones, que ha escrito, que ha hecho música y que ha hecho felices a tanta gente, eso es lo que queda de él y eso es lo que hay que aferrarse cuando sucede esto, que es la marcha de este ser querido de este planeta”.

“La muerte tiene eso, que nadie sabe cuándo es. Siempre la vida parece interminable, pero lo que es interminable es el alma. Eso es lo que yo pienso”, reflexionó el músico sobre el sentido de la pérdida y el modo en que la cultura argentina procesa el duelo de sus artistas populares.

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