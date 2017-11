"Susana, estás loca", "no te aguanto más", "a la mañana agarro mis cosas y me voy", "basta, basta, me tenés harto", escuchó la hija. Su madre le respondía: "Por tu culpa vas a hacer que me mate" (¡Matate!, le contestó él), "vos no me querés más", "¿por qué no brindaste conmigo?". Estaba volviendo a la cocina cuando escuchó el balazo y el grito: "¡Emilia!".