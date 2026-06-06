Política

El Gobierno bonaerense decretó tres días de duelo por la muerte del Indio Solari

La medida ordena izar a media asta el emblema provincial en los edificios públicos durante el período establecido tras el fallecimiento del artista

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Murio Indio Solari
La Provincia de Buenos Aires decretó tres días de duelo por la muerte del Indio Solari (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declaró tres días de duelo tras el fallecimiento de Carlos Alberto “El Indio” Solari, ocurrido el 5 de junio de 2026. La medida, firmada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Carlos Alberto Bianco, dispone que la bandera bonaerense permanezca a media asta en todos los edificios públicos provinciales durante el período señalado.

Solari, nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, provincia de Entre Ríos, se trasladó a La Plata en su infancia, donde desarrolló gran parte de su carrera artística. En los años setenta fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó la historia de la música argentina por su masiva convocatoria y su influencia cultural. En 2004, el músico creó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, agrupación que conservó la estética y el espíritu de “Los Redondos”, manteniendo su estilo poético y metafórico.

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Reconocimiento y repercusión social en la provincia de Buenos Aires

El decreto subraya que “El Indio” Solari fue una figura central del rock nacional, trascendiendo generaciones y consolidando una conexión extraordinaria con su público. Se destaca su compromiso con la justicia social y su rol como representante del pensamiento popular, así como la relevancia de sus letras, consideradas símbolos culturales para varias generaciones.

La disposición oficial invita a los poderes Legislativo y Judicial y a las municipalidades bonaerenses a adoptar medidas similares para honrar la memoria de Solari. El documento enfatiza que su muerte causó un profundo dolor en la sociedad bonaerense y que la declaración de duelo busca expresar las condolencias y la solidaridad del pueblo de la provincia hacia sus familiares y seres queridos.

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Durante el duelo provincial, la bandera de la provincia permanecerá a media asta en todos los edificios públicos, como muestra de respeto y homenaje. La medida fue comunicada oficialmente y publicada en el Boletín Oficial, conforme a lo establecido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Nota en desarrollo

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