El Gobierno bonaerense decretó tres días de duelo por la muerte del Indio Solari

La Provincia de Buenos Aires decretó tres días de duelo por la muerte del Indio Solari (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declaró tres días de duelo tras el fallecimiento de Carlos Alberto “El Indio” Solari, ocurrido el 5 de junio de 2026. La medida, firmada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Carlos Alberto Bianco, dispone que la bandera bonaerense permanezca a media asta en todos los edificios públicos provinciales durante el período señalado.

Solari, nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, provincia de Entre Ríos, se trasladó a La Plata en su infancia, donde desarrolló gran parte de su carrera artística. En los años setenta fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó la historia de la música argentina por su masiva convocatoria y su influencia cultural. En 2004, el músico creó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, agrupación que conservó la estética y el espíritu de “Los Redondos”, manteniendo su estilo poético y metafórico.

PUBLICIDAD

Reconocimiento y repercusión social en la provincia de Buenos Aires

El decreto subraya que “El Indio” Solari fue una figura central del rock nacional, trascendiendo generaciones y consolidando una conexión extraordinaria con su público. Se destaca su compromiso con la justicia social y su rol como representante del pensamiento popular, así como la relevancia de sus letras, consideradas símbolos culturales para varias generaciones.

La disposición oficial invita a los poderes Legislativo y Judicial y a las municipalidades bonaerenses a adoptar medidas similares para honrar la memoria de Solari. El documento enfatiza que su muerte causó un profundo dolor en la sociedad bonaerense y que la declaración de duelo busca expresar las condolencias y la solidaridad del pueblo de la provincia hacia sus familiares y seres queridos.

PUBLICIDAD

Durante el duelo provincial, la bandera de la provincia permanecerá a media asta en todos los edificios públicos, como muestra de respeto y homenaje. La medida fue comunicada oficialmente y publicada en el Boletín Oficial, conforme a lo establecido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Nota en desarrollo