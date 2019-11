Robert recuerda escenas de aquellos años y se indigna. “Cuando vino a decirme Starc que había 2.500 efectivos me dio tranquilidad. Y después que pasó todo me llamó para entrevistarse conmigo porque tenía remordimientos y me dijo que un superior lo mando a mentir. Lo juro por mi hija, me llamó dos veces y me dijo que quería hablar. Yo le dije que no quería saber nada”, revela la mamá de Gabriela.