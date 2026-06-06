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Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte del Indio Solari: “Lo admiraba mucho”

La diva se refirió al legado del músico, remarcó la influencia que dejó en distintas generaciones y dejó una reflexión íntima sobre la visita pendiente a su ciclo televisivo

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La palabra de Mirtha Legrand sobre la muerte del Indio Solari

Este viernes, Carlos Indio Solari falleció a los 77 años, generando un impacto imborrable en el mundo de la música y provocando las reacciones de todo tipo de figuras del espectáculo. En ese marco, quien se pronunció en las últimas horas fue Mirtha Legrand. La diva resaltó el talento del rockero y expresó lo que sentía por su trascendencia.

Todo sucedió antes de que la diva ingresara a una función en el teatro Ópera. La conductora descendió de su vehículo y fue recibida con gestos de cariño y ovación por parte del público. Mientras avanzaba por el pasillo creado en medio de la multitud, la periodista Juli Roque, de LAM (América), consultó a Legrand sobre el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “No pudo venir nunca a mi mesa. Una lástima”, afirmó. Al preguntarle cómo se enteró del deceso, la conductora mencionó la radio como fuente y sumó: “Me afectó muchísimo. Lo admiraba mucho”.

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La Chiqui destacaba con un vestido corto con lentejuelas en tonos pastel que reflejaban la luz artificial del entorno. El diseño incluía capas asimétricas y mangas largas semi-transparentes que cubrían los brazos. Debajo del vestido, utilizaba pantalones rectos de color beige claro. Complementaba el conjunto con zapatos dorados de punta cerrada y un peinado clásico con cabello rubio, peinado hacia atrás y con volumen.

Su maquillaje es delicado y en tonos suaves. El conjunto resaltaba por el brillo de las lentejuelas y la combinación de texturas, enmarcado por la iluminación cálida de la escena nocturna.

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Mirtha Legrand destacó el legado del Indio Solari al ser consultada por la prensa en su salida al teatro
Mirtha Legrand destacó el legado del Indio Solari al ser consultada por la prensa en su salida al teatro (Crédito: RSFOTOS)
Mirtha Legrand destacó el legado del Indio Solari al ser consultada por la prensa en su salida al teatro
Mirtha Legrand destacó el legado del Indio Solari al ser consultada por la prensa en su salida al teatro (Crédito: RSFOTOS)

El fallecimiento de Solari, ocurrido el 5 de junio, generó conmoción en la escena musical y cultural argentina. Según pudo saber Infobae, el resultado preliminar de la autopsia del músico arrojó que la figura del rock murió de un ACV hemorrágico. Además, el estudio confirmó que el fallecimiento ocurrió en la madrugada de este viernes.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que la muerte ocurrió luego de que el cantante ingresara a la pileta interior climatizada de su domicilio.

Como figura clave del rock argentino, su legado abarca distintas generaciones y estilos. Su muerte representa el fin de una etapa para miles de seguidores que encontraron en su obra una voz y un espacio de resistencia.

Solari, caracterizado por su perfil bajo y su distancia de los medios tradicionales, murió en su vivienda de Parque Leloir, en Ituzaingó. Su última aparición pública fue en enero, cuando envió un mensaje tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

Mirtha Legrand habló sobre la muerte del Indio Solari y opinó sobre el legado del músico
Mirtha Legrand habló sobre la muerte del Indio Solari y opinó sobre el legado del músico

A lo largo de su trayectoria, el artista construyó un magnetismo particular. Su influencia superó el ámbito musical, convirtiéndose en referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino. Sus letras, cargadas de metáforas, lo posicionaron como una figura central en la música popular.

En 1975, en La Plata, Solari y Skay Beilinson fundaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Desde el inicio, la banda definió una estética singular y una relación distinta con el público, marcada por la independencia artística y la distancia frente a los grandes medios. Editaron nueve discos de estudio hasta su disolución en 2001. Obras como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito integran el repertorio esencial del rock argentino.

Tras la separación de Los Redondos, Solari retomó su carrera solista en 2004 con el álbum El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), bajo el nombre de LFDAA. Luego lanzó Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010 y Pajaritos, bravos muchachitos en 2013. Su último trabajo de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, apareció en 2018. Durante esta etapa, mantuvo una fuerte conexión con el público, que lo acompañó en cada presentación.

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