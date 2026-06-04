Caso Agostina Vega, en vivo: las últimas noticias hoy, 4 de junio, de la investigación del femicidio de la joven de 14 años en Córdoba

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando testimonios, peritajes y medidas judiciales mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión qué ocurrió con la adolescente de 14 años desde que ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen. En las últimas horas, nuevos relatos aportaron detalles sobre el funcionamiento interno de la casa donde se produjo el asesinato y sobre la conducta que mantenía el detenido con las personas de su entorno.
A la par de los avances de la causa, la familia de Agostina insiste en que hubo más personas involucradas y reclama nuevas imputaciones. El expediente también mantiene bajo análisis los movimientos realizados por Barrelier tras el crimen, el uso del Ford Ka que habría servido para trasladar el cuerpo y el rol de quienes tuvieron contacto con el acusado durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.
“¿Estás con gente?”. “¿Puedo pasar?”. Esos eran algunos de los mensajes que, según declararon testigos ante la fiscalía, debían enviarle a Claudio Barrelier quienes compartían con él la vivienda de barrio Cofico, donde la Justicia cree que fue asesinada Agostina Vega.
La familia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, se sumó este miércoles a la marcha de Ni Una Menos realizada en el centro de la ciudad. En medio de la movilización, la abuela de la víctima, Elizabeth Heredia, reveló que encontró una carta oculta de su nieta, donde, según sus palabras, figuraba “su última voluntad”.