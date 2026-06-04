Caso Agostina Vega, en vivo: las últimas noticias hoy, 4 de junio, de la investigación del femicidio de la joven de 14 años en Córdoba

Una masiva movilización de mujeres colma la Plaza del Congreso, frente al Palacio Legislativo, en la 11a. marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos. Distintas agrupaciones feministas aguardan ahora frente al Parlamento la lectura del documento principal, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando testimonios, peritajes y medidas judiciales mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión qué ocurrió con la adolescente de 14 años desde que ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen. En las últimas horas, nuevos relatos aportaron detalles sobre el funcionamiento interno de la casa donde se produjo el asesinato y sobre la conducta que mantenía el detenido con las personas de su entorno.

A la par de los avances de la causa, la familia de Agostina insiste en que hubo más personas involucradas y reclama nuevas imputaciones. El expediente también mantiene bajo análisis los movimientos realizados por Barrelier tras el crimen, el uso del Ford Ka que habría servido para trasladar el cuerpo y el rol de quienes tuvieron contacto con el acusado durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.