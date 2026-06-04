Sociedad

Caso Agostina Vega, en vivo: las últimas noticias hoy, 4 de junio, de la investigación del femicidio de la joven de 14 años en Córdoba

Mientras la Justicia profundiza distintas líneas de investigación, surgen nuevos testimonios sobre el entorno de Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de la adolescente

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Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio
Una masiva movilización de mujeres colma la Plaza del Congreso, frente al Palacio Legislativo, en la 11a. marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos. Distintas agrupaciones feministas aguardan ahora frente al Parlamento la lectura del documento principal, en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando testimonios, peritajes y medidas judiciales mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión qué ocurrió con la adolescente de 14 años desde que ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen. En las últimas horas, nuevos relatos aportaron detalles sobre el funcionamiento interno de la casa donde se produjo el asesinato y sobre la conducta que mantenía el detenido con las personas de su entorno.

A la par de los avances de la causa, la familia de Agostina insiste en que hubo más personas involucradas y reclama nuevas imputaciones. El expediente también mantiene bajo análisis los movimientos realizados por Barrelier tras el crimen, el uso del Ford Ka que habría servido para trasladar el cuerpo y el rol de quienes tuvieron contacto con el acusado durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.

11:37 hsHoy

“¿Estás con gente? ¿Puedo pasar?”: las reglas que imponía Claudio Barrelier en la casa del femicidio de Agostina Vega

Los testimonios de quienes convivían con el acusado revelan una dinámica marcada por el control, el aislamiento y el miedo. Este miércoles, la fiscalía volvió a allanar la casa de barrio Cofico y realizó pruebas acústicas para reconstruir qué ocurrió la noche del crimen

Para los investigadores, la casa de Juan del Campillo 878 fue el escenario del femicidio de Agostina Vega
Para los investigadores, la casa de Juan del Campillo 878 fue el escenario del femicidio de Agostina Vega

“¿Estás con gente?”. “¿Puedo pasar?”. Esos eran algunos de los mensajes que, según declararon testigos ante la fiscalía, debían enviarle a Claudio Barrelier quienes compartían con él la vivienda de barrio Cofico, donde la Justicia cree que fue asesinada Agostina Vega.

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11:37 hsHoy

La abuela de Agostina Vega reveló haber encontrado una carta con la “última voluntad” de la menor

La familia de la adolescente asesinada confirmó que el escrito ya fue entregado a la Justicia y exigió que haya más detenciones. “Queremos que caigan todos los que tengan que caer”, reclamaron

Los familiares de Agostina Vega durante la marcha de Ni Una Menos en Córdoba (Mario Sar)
Los familiares de Agostina Vega durante la marcha de Ni Una Menos en Córdoba (Mario Sar)

La familia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, se sumó este miércoles a la marcha de Ni Una Menos realizada en el centro de la ciudad. En medio de la movilización, la abuela de la víctima, Elizabeth Heredia, reveló que encontró una carta oculta de su nieta, donde, según sus palabras, figuraba “su última voluntad”.

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