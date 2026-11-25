(Fuente: El Tribuno de Jujuy)

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La provincia de Jujuy atravesó una fuerte tormenta durante la tarde del martes dejó calles anegadas, desbordes de canales, problemas de tránsito e ingreso de agua en una escuela de Perico, además de dificultades en distintos sectores de Palpalá. Las lluvias intensas pusieron bajo presión a los sistemas de desagüe de ambas ciudades.

En Palpalá, la precipitación anegó arterias principales, barrios y accesos viales. El agua cubrió tramos de la calzada y complicó la circulación de vehículos particulares y del transporte público. En varios puntos, los conductores debieron disminuir la velocidad o elegir caminos alternativos.

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Según reportes de Jujuy al Momento, el sistema de desagües y las bocas de tormenta no alcanzaron a absorber el caudal registrado durante el temporal. La situación afectó especialmente calles y avenidas donde el drenaje pluvial resultó insuficiente ante la intensidad de la lluvia.

El agua acumulada complicó la circulación en distintos sectores (Fuente: Jujuy al Momento)

La presencia de pozos, alcantarillas y residuos ocultos bajo el agua incrementó el riesgo para quienes transitaban por las zonas afectadas. El episodio también puso en foco la necesidad de mantener libres de ramas y basura las rejillas y los desagües urbanos, para favorecer el escurrimiento durante las tormentas.

En Perico, el episodio incluyó el desborde de un canal, calles cubiertas de agua y la intervención de Defensa Civil en zonas urbanas y rurales. El coordinador del área, Alberto Domínguez, indicó que no se registraron evacuados al momento del relevamiento, aunque se desplegaron cuadrillas en los puntos con mayores complicaciones.

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(Video: Pool Sottar)

Según explicó Domínguez, el canal que trasladaba agua desde avenida Canadá hacia la ruta se obstruyó por ramas de gran tamaño. Esa situación hizo que el caudal se desviara hacia Nuevo Perico y generara anegamientos en los sectores más bajos.

Las tareas operativas incluyeron la limpieza de obstrucciones y el control de los canales desde Santo Domingo hasta barrio San Nicolás. El objetivo fue recuperar el escurrimiento y evitar que la acumulación de agua afectara más viviendas o complicara la circulación en la ciudad.

Uno de los hechos registrados en Perico ocurrió en la Escuela N.° 214. Personal de Defensa Civil recibió el aviso de que el agua había llegado a algunas aulas y al patio del establecimiento por la obstrucción de un desagüe pluvial.

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Cuando las cuadrillas arribaron al lugar, el agua ya había empezado a bajar. De todos modos, la situación dejó en evidencia el impacto que pueden tener los sistemas de drenaje bloqueados durante jornadas con precipitaciones intensas.

Calles anegadas en Perico después de las intensas lluvias (Fuente: Palpalá Libre)

El coordinador también pidió a los vecinos no depositar basura en la calle cuando no habrá recolección. Los residuos pueden terminar en alcantarillas o desagües, impedir el paso del agua y generar anegamientos en barrios que se encuentran en cotas más bajas.

Jujuy permanece bajo alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas para sectores de Jujuy. El organismo advirtió que algunos fenómenos podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

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Se esperan lluvias y tormentas en Perico durante este miércoles y el jueves

Según el parte oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, caída ocasional de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de forma localizada.

Ante este escenario, se recomienda evitar circular por calles anegadas, no sacar residuos que puedan obstruir desagües y sumideros, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y permanecer en lugares cerrados durante las tormentas. Si ingresa agua a una vivienda, se aconseja desconectar los artefactos eléctricos y cortar el suministro de energía.

El pronóstico para Perico mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas durante este miércoles y el jueves. Para hoy se anticipa una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 20°C, mientras que el jueves los valores podrían ubicarse entre 15°C y 22°C.

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El viernes se prevé una mejora gradual de las condiciones, con una máxima estimada de 26°C, aunque todavía podrían registrarse precipitaciones aisladas. Durante el sábado y el domingo predominaría el cielo parcialmente nublado, con bajas probabilidades de lluvia y máximas de entre 26°C y 28°C.