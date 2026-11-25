El aerosol frío se utiliza para lesiones en deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y el uso en todo el país de un aerosol para uso deportivo sin registro sanitario y suspendió la elaboración, importación y comercialización de la rosiglitazona, un antidiabético oral con antecedentes de riesgo cardiovascular. Ambas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y tienen alcance nacional.

Según señala la Disposición 7556/2026, la decisión sobre el “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml” surgió después de una denuncia vinculada con la oferta del aerosol en sitios web y en una plataforma de venta de productos online. La medida alcanza a todos sus lotes y se fundamenta en la falta de registros que permitan verificar su elaboración, seguridad, composición y trazabilidad. Durante una inspección en Rosario, la autoridad sanitaria detectó el producto en un depósito de la firma MDF S.R.L., que comercializaba artículos deportivos.

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Además de impedir la circulación del spray, la ANMAT prohibió a la empresa realizar distribución y comercialización de productos médicos destinados al tránsito interjurisdiccional. También ordenó la apertura de sumarios sanitarios contra MDF S.R.L. y contra Jorge Omar Kazlauskas, señalado en la documentación como proveedor del producto.

Las actuaciones comenzaron tras una comunicación del Departamento de Autorización de Comercialización y/o Uso de Productos Médicos del Instituto Nacional de Productos Médicos. El aviso estaba relacionado con la venta en línea de un aerosol identificado como “Spray frío GMP/DF”.

A partir de esa denuncia, personal del Departamento de Control de Mercado realizó una inspección bajo la Orden 2026/1748-DVS-498 en el domicilio de Amenábar 934, en la ciudad santafesina. Allí funciona MDF S.R.L., una firma que cuenta con habilitación municipal, aunque no posee habilitaciones sanitarias, según consta en la disposición.

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En uno de los depósitos, los inspectores encontraron mercadería vinculada con actividades deportivas, entre ella mancuernas, barras y equipos para distintas disciplinas. En ese sector verificaron 31 unidades de “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina”, con vencimiento declarado en diciembre de 2028 y un contenido neto de 440 mililitros. El rótulo de esas unidades no incluía información sobre el lote, el fabricante o importador responsable en el país ni números de registros sanitarios, lo que impide establecer si el producto fue elaborado y controlado bajo las condiciones requeridas para un artículo médico.

La representante de MDF S.R.L. indicó durante la inspección que la empresa había ofrecido el aerosol a través de plataformas digitales hasta el 10 de septiembre de 2026. De acuerdo con su explicación, la plataforma de venta de productos ya había dado de baja los avisos porque la firma no contaba con las autorizaciones necesarias para venderlo.

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La responsable de la empresa de Rosario manifestó que el spray era fabricado por la firma de Jorge Omar K., con domicilio en Lanús, provincia de Buenos Aires. Como respaldo, exhibió una factura tipo A emitida el 15 de mayo de 2026, en la que figuraban unidades de “aerosol gasificado”.

Según la declaración incluida en el expediente, el producto ingresaba a MDF S.R.L. ya terminado y el proveedor incorporaba la marca GMP a pedido de la distribuidora.

La empresa reconoció que el aerosol carecía de autorizaciones sanitarias y afirmó desconocer que fueran exigibles. También asumió el compromiso de retirar de inmediato las publicaciones restantes de “Spray Frío GMP x 440 ml” de su sitio web.

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La comisión inspectora tomó una unidad como muestra. Las 30 unidades remanentes quedaron inhibidas de manera preventiva para su uso, comercialización y distribución. Los productos fueron colocados en una caja cerrada, identificada y firmada por los actuantes, bajo custodia de la firma inspeccionada hasta que la autoridad sanitaria provincial determine su destino.

Más tarde, bajo la Orden de Inspección 2026/1843-DVS-534, los inspectores se presentaron en el domicilio de Lanús consignado en la factura. Allí fueron atendidos por Santiago K., hijo del titular. El hombre informó que su padre no estaba presente y sostuvo que se dedica a distribuir diversos artículos, incluido el aerosol mencionado, pero no a fabricarlos. Tampoco pudo aportar más información sobre la actividad.

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La Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT informó que no encontró una inscripción del “SPRAY FRIO GMP” en el Registro de Especialidades Medicinales. Tampoco identificó una habilitación vigente para una firma denominada GMP.

El organismo señaló asimismo que no constaban habilitaciones a nombre de Jorge Omar K. para operar en rubros como especialidades medicinales, productos médicos, tránsito interjurisdiccional, importación o fabricación de productos médicos, distribución de medicamentos y operador logístico, entre otras actividades reguladas.

Por esto mismo, se inició un sumario sanitario a MDF S.R.L., por la presunta tenencia y comercialización de un producto médico sin registro sanitario y por desarrollar actividades sujetas a fiscalización sanitaria sin la habilitación correspondiente.

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Las firmas podrán presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos o un recurso de alzada dentro de los 30 días hábiles administrativos. La medida también prevé la posibilidad de promover una acción judicial en el plazo de 180 días hábiles judiciales desde la notificación.

Por otro lado, a través de la Disposición 7557/2026, la ANMAT resolvió suspender la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona en Argentina. La decisión incluye tanto al ingrediente farmacéutico activo como a todas las especialidades medicinales que lo contengan, ya sea como única droga o en combinación con otros componentes.

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La disposición se apoya en una revisión del perfil de seguridad de la rosiglitazona, a partir de antecedentes internacionales y datos de farmacovigilancia. Según el análisis considerado por el organismo, persisten riesgos cardiovasculares para los cuales no se identificaron medidas adicionales que permitieran reducirlos de forma suficiente.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, que ocurrirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, la ANMAT tampoco admitirá nuevos trámites para inscribir en el Registro de Especialidades Medicinales productos que contengan este ingrediente farmacéutico.

La autoridad sanitaria prevé sanciones para quienes incumplan la decisión. Esas penalidades se encuentran contempladas en la Ley 16.463 y en el Decreto 341/92, que regulan la fiscalización de medicamentos y otros productos vinculados con la salud.

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La ANMAT canceló las autorizaciones de comercialización y las inscripciones registrales de todos los certificados vigentes de especialidades medicinales con rosiglitazona y ordenó a los laboratorios titulares retirar sus productos de manera inmediata e informar al Instituto Nacional de Medicamentos sobre las acciones realizadas para acreditar el cumplimiento.

La Dirección de Gestión de Información Técnica informó que, al momento de emitir su nota en 2026, constaba en el Registro de Especialidades Medicinales un producto con rosiglitazona como ingrediente activo. Se trata de GLIMIDE 8 MG, registrado bajo el certificado N.° 48.816 y titularizado por Laboratorio Beta S.A.

La resolución oficial suspendió la elaboración, importación y venta de la rosiglitazona en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el informe técnico citado en la disposición, el medicamento se presentaba como comprimido recubierto de 8 miligramos y figuraba comercializado en blísteres de 30 unidades.

El antecedente local incluye la salida previa del mercado de productos innovadores que contenían el mismo compuesto. El laboratorio titular de esos registros ya había discontinuado la venta en Argentina de especialidades con rosiglitazona sola y en combinación con metformina.

El Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo elaboró un informe para examinar la relación entre los beneficios y los riesgos de la rosiglitazona. El trabajo tomó en cuenta recomendaciones de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas, que había planteado revisar la permanencia del compuesto en el mercado por la posibilidad de eventos adversos cardiovasculares.

La disposición señala que agencias regulatorias de países incluidos en el Anexo I del Decreto 150/92 retiraron el fármaco del mercado en consonancia con la recomendación europea. También indica que organismos de América Latina suspendieron registros sanitarios luego de analizar información sobre seguridad y eficacia difundida en Europa.

Como parte de la evaluación, la ANMAT consultó VigiBase, la base mundial administrada por el Uppsala Monitoring Centre, centro colaborador del Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos. La búsqueda se realizó mediante la herramienta VigiLyze.

El relevamiento identificó 93.204 reportes asociados a rosiglitazona dentro de esa base de datos global, que reúne más de 40 millones de notificaciones. Cerca del 70% de los reportes hallados correspondían a la categoría denominada “Trastornos Cardíacos”.

Dentro de ese grupo, las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia fueron el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva. La disposición no establece una relación causal individual para cada reporte, pero incorpora estos datos en el análisis regulatorio sobre el perfil de riesgo de este ingrediente.