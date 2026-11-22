Entré a terapia intensiva y me costó reconocerlo. Mi padre estaba acostado, conectado a un respirador, con una sonda y cables que salían de abajo de las sábanas. Me quedé unos segundos junto a la puerta. Nunca lo había visto tan vulnerable.
Durante diez años lo había visto dirigir una multinacional con mano de hierro. Estaba acostumbrada a que su presencia cambiara el ánimo de una reunión, a que una indicación suya pusiera a trabajar a decenas de personas. Ahora dormía mientras una máquina lo ayudaba a respirar. Me senté a su lado sin saber qué hacer.
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Busqué en su cara al hombre que conocía. Había sido un atleta, un ganador, un seductor compulsivo. Tenía una energía que parecía inagotable y una confianza en sí mismo que dejaba poco espacio para las dudas. Yo también había creído que podía con todo. Aunque ya era una mujer adulta, algo de aquella admiración infantil había sobrevivido.
No es fácil decirlo siendo su hija, pero las mujeres habían ocupado un lugar enorme en su vida. Modelos, ejecutivas, mujeres famosas y otras que apenas conocíamos de nombre. Nunca supe cuánto había de amor, de deseo o de necesidad de sentirse admirado en esas relaciones. Desde mi lugar de hija, tampoco había querido saber demasiado.
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Lo recordé al volante de sus autos deportivos, siempre más rápido de lo que a mí me hubiera gustado. Y el cuidado que ponía en vestirse: camisas a medida con sus iniciales, puños dobles para gemelos, corbatas de seda, trajes italianos impecables. Una salpicadura podía arruinarle el humor. Bajé la vista hacia el camisolín del hospital. Tenía una mancha de comida.
Ese detalle me hizo llorar.
Me angustiaba que pudiera morirse, pero también verlo vivir así. Me costaba admitir cuánto me perturbaba verlo así de frágil. Mi padre necesitaba que alguien lo limpiara, lo acomodara, estuviera atento a su cuerpo. Frente a esa cama, yo no encontraba dónde poner al hombre poderoso que había conocido ni cómo acercarme al que tenía delante.
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Entonces recordé un libro cuyo autor se preguntaba qué epitafios no quería para sí mismo. No me acordaba de las palabras exactas, pero sí de la inquietud que me había dejado: llegar al final y descubrir que uno había vivido una vida sin sentido, haciendo cosas que en el fondo, no importaban.
Pensé en las cosas que había postergado por miedo a decepcionar, por ser responsable, por hacer lo que correspondía. En cuántas decisiones había tomado buscando aprobación y después había llamado elecciones propias. Siempre encontraba una buena razón para esperar. Los hijos, el trabajo, las obligaciones. Sentada junto a mi padre, me costaba sostener la confianza de que más adelante habría tiempo.
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Volví a mirarlo. ¿Para qué se había esforzado tanto? ¿Cuánto había disfrutado de lo que consiguió? Había construido una fortuna, pero yo no sabía si alguna vez había sentido que tenía suficiente. Tampoco sabía cuánto de todo aquello había elegido por placer y cuánto por la necesidad de seguir ganando.
Sus mil millones de dólares no podían devolverle la autonomía. Podían pagar cuidados, médicos, una buena habitación. También podían profundizar las peleas entre sus herederos.
Entre los que estaba yo.
Me incomodó reconocerlo. Era fácil cuestionar su riqueza desde una vida que esa misma riqueza había hecho más cómoda. Yo había disfrutado de sus logros y ahora podía permitirme preguntarme si habían valido la pena. No estaba afuera de esa historia, observándola con lucidez. Era su hija, también en eso.
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Me levanté y fui hasta la ventana. Abajo, la ciudad seguía con su movimiento de siempre. Pensé en todas las veces que había pasado frente a un hospital sin preguntarme qué estaba ocurriendo adentro. Ese día me resultaba extraño que hubiera gente apurada por llegar a una reunión mientras yo intentaba aceptar que mi padre estaba muriéndose.
Me di vuelta, y él seguía dormido.
Al mirarlo otra vez sentí una ternura que hasta entonces había quedado debajo de la angustia. No sabía cuánto miedo tenía ni qué entendía de lo que le estaba pasando. Me hubiera gustado que pudiera descansar, que no tuviera dolor. Y me dio pena haber necesitado verlo tan vulnerable para sentir esas ganas de cuidarlo.
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“Pobrecitos nosotros”, pensé.
Él, yo, las personas que esperaban noticias en el pasillo. Todos tratando de seguir con nuestras vidas sin saber muy bien cómo aceptar que algún día vamos a perderlas.
Lloré un rato y volví a pensar en los epitafios.
“Madre ejemplar y amorosa” me quedaba grande. Mis hijos seguramente tendrían algunas objeciones. “Esposa abnegada” tampoco me representaba. “Directora de la compañía” decía algo sobre mi trabajo, pero muy poco sobre mí.
Había dedicado años a desempeñar esos papeles lo mejor posible. Me importaban y eran parte de mi vida. Pero me costaba distinguir qué deseaba yo cuando nadie necesitaba nada de mí, cuando no había una tarea que resolver ni alguien a quien demostrarle que estaba a la altura.
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No encontré una respuesta esa tarde. Salí del hospital con ganas de empezar a escucharme y con menos confianza en que podía dejarlo para después.
Quería que mi padre se recuperara. Quería volver a hablar con él. Y quería tomar algunas decisiones que venía postergando, aunque no tuviera la certeza de que los demás fueran a entenderlas.
Pensé en mi propio epitafio, y llegué a la conclusión que es mejor que se encarguen los que quedan. Yo solo tengo que ocuparme de armar una vida que me guste a mí. Si voy a pagar la cuenta, al menos que me guste la cena.
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* Juan Tonelli es escritor y speaker, autor del libro “Un paraguas contra un tsunami”. www.youtube.com/juantonelli
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