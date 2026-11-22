Los restos del militar Cristian Daniel Santos Palacios llegaron al cantón Valle Nuevo en Olocuilta para sus actos fúnebres. (Cortesía: Mane Rivera)

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Los restos de Cristian Daniel Santos Palacios, uno de los tres integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que murieron en Haití, regresaron al país este sábado y fueron recibidos por familiares, amigos y vecinos en el cantón Valle Nuevo, en Olocuilta, de donde era originario.

La comunidad se preparó para despedir al militar cuya muerte fue confirmada por sus allegados tras el incidente registrado en un campamento salvadoreño instalado en territorio haitiano.

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Publicaciones difundidas por familiares y personas cercanas al oficial mostraron mensajes de despedida y fotografías

La llegada de sus restos generó muestras de solidaridad entre habitantes del cantón Valle Nuevo, donde se realizó el velatorio antes de su sepultura.

Videos mostraron la entrega de pertenencias a la familia

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que militares de la FAES entregan a los allegados de Santos Palacios pertenencias personales. Las imágenes circularon entre habitantes de Olocuilta y cuentas locales que siguieron el regreso del cuerpo del militar.

La institución militar no había divulgado inicialmente los nombres de los fallecidos en la explosión. Sin embargo, familiares de las víctimas y medios salvadoreños identificaron a Daniel Santos Palacios como uno de los militares que perdió la vida durante el operativo en Haití.

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Efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador entregaron las pertenencias personales de Santos Palacios a su cercanos. (Cortesía: Facebook)

La FAES informó el 20 de noviembre que cuatro elementos salvadoreños resultaron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo dentro de uno de los campamentos establecidos por el contingente en Haití. El primer reporte oficial indicó que dos militares habían muerto y otros dos habían resultado heridos.

Horas después, la institución comunicó que uno de los lesionados falleció mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde había sido trasladado por vía aérea. El saldo final fue de tres militares muertos y un sobreviviente fuera de peligro, según la actualización publicada por la institución castrense.

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Además de Santos Palacios, familiares y reportes periodísticos identificaron a los otros fallecidos como Wilber Manuel Serrano, originario de Tacuba, en Ahuachapán, y Emerson Zelada Guerra, procedente de Atiquizaya, en el mismo departamento.

El contingente fue desplegado para buscar a cuatro aerotécnicos desaparecidos

La muerte de los tres salvadoreños ocurrió en medio de la operación militar que el Gobierno de El Salvador ordenó a mediados de octubre en Haití. Más de 2,500 militares fueron enviados al país caribeño con el objetivo principal de localizar y recuperar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.

Los técnicos formaban parte de una misión internacional de seguridad en Haití y desaparecieron después de una emboscada contra el vehículo blindado en el que se trasladaban, cerca de Puerto Príncipe. Desde entonces, el Gobierno salvadoreño sostuvo que el contingente permanecerá en el país hasta conocer el paradero de los cuatro integrantes de la misión.

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El Gobierno de El Salvador desplegó a más de 2,500 militares en Haití para localizar a cuatro aerotécnicos desaparecidos. (Photo by Clarens SIFFROY / AFP)

El despliegue incluyó unidades de fuerzas especiales, vehículos blindados y helicópteros. La operación también contempló acciones junto a las fuerzas de seguridad haitianas frente a grupos armados que mantienen presencia en sectores de la capital y sus alrededores.

Mientras continúan las tareas para localizar a los cuatro aerotécnicos, las familias de los militares fallecidos iniciaron los funerales en sus lugares de origen. En Olocuilta, el regreso de Santos Palacios concentró el duelo de familiares, vecinos y compañeros que lo despidieron tras su muerte durante la misión en Haití.