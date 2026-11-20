La Municipalidad de San Isidro difundió afiches callejeros con la frase “Shacá la bashura de 18 a 20 h” para informar sobre el retiro de residuos.

Guardar

La municipalidad de San Isidro lanzó una curiosa campaña para comunicar el horario de retiro de los residuos. Intentó hacer un chiste y que los sanisidrenses se rían de sí mismos con el fin de lograr simpatía y mayor visibilización, pero el mensaje tuvo reacciones negativas entre los vecinos.

“Shacá la bashura de 18 a 20 h”, dice los afiches callejeros y avisos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Firma: “Shan Ishidro”. Es que la comuna, que encabeza el intendente Ramón Lanús, del PRO, quiso apelar un recordado acento local que recurre a la “sh” para hablar, y que suele asociarse a las personas de ingresos altos que viven en la zona norte. Fue un recurso humorístico muy utilizado en programas de televisión y de radio de los años noventa.

PUBLICIDAD

“En San Isidro venimos contando que el horario para sacar la basura es de 18 a 20. Pero capaz nos faltaba algo: decirlo en nuestro propio idioma. Así que quisimos probarlo en idioma shanishidrense”, explicaron desde el municipio a a Infobae.

“Esta campaña nace de un chiste que nos suelen hacer a los sanisidrenses. Quisimos aprovechar ese humor para llamar la atención y generar conciencia sobre algo muy importante: sacar la basura en el horario correspondiente para mantener nuestros barrios más limpios”, remarcaron.

Algunos vecinos se tomaron con humor el aviso. “Topishimooo”, escribió un usuario. “Es muy bueno. Un poco de humor chicos va x aquí tal vez y esta buenísimo reírnos con y de nosotros mismo los que vivimos en SHAN ISHIDROOOOO”, compartió también Alejandro Arrosi, en la red social Instagram. “Eficaz y persuasivo”, dijo Solange. “A mí me aparece una genialidad de marketing”, expresó otra usuaria.

PUBLICIDAD

Otros, en cambio, se mostraron muy críticos con la iniciativa y apuntaron contra los estereotipos. De hecho, algunos más jóvenes no conocían que existía o existe una pronunciación con la “sh”.

La iniciativa generó división entre los vecinos debido al uso de estereotipos en la vía pública.

“En San Isidro nos siguen entrando a robar en nuestras casas. Hay vecinos a los que mataron en sus propios hogares. Y mientras vivimos con ese miedo, el Municipio usa nuestra plata en afiches que caricaturizan la forma de hablar de un sector del distrito”, expresó Martina Mateo. “Baja los impueshhtoshhh”, dijo Florencia Farioli, por la misma red social, que aprovechó a realizar un reclamo a la gestión. “Asustada con los carteles que veo en vía pública de la muni, me espanto cada vez más”, agregó Paula Sanchez. “Una vergüenza! Quién habla así”, afirmó otro usuario. “Cada vez nos convences más para que no te pongamos ni un voto”, aprovechó a decir Nahuel Calvacanti en el muro de la municipalidad.

PUBLICIDAD

Otro mensajes dejaron una crítica social: “No saben que los chetos no se ocupan de sacar la basura”. Y otro, Ezequiel Sandoval, dijo: “Chetos riéndose de los chetos”.

Desde la municipalidad comentaron que la intención es lograr “un San Isidro cada día más lindo, más limpio y mejor para vivir. Y para lograrlo, necesitamos del compromiso de todos los vecinos”. “A veces nos dicen las cosas bien claras y, sin embargo, no terminamos de entendernos”, deslizaron en el mensaje oficial, que circuló a la prensa.

Esa pareció ser la tesitura de otro vecino, que expresó una tercera posición entre el comentario celebratorio y la crítica por la campaña de difusión. “Saltaron todos como agua hervida, a ver si así de indignados por lo menos se acuerdan del horario”, concluyó otro usuario en Instagram.

PUBLICIDAD