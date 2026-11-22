Pablo Milanés (Foto AP/Israel L.Murillo, archivo)

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Su voz se apagó el 22 de noviembre de 2022 en Madrid, España. Lejos de su amada Cuba, donde había desarrollado toda su carrera. Sin embargo, a diferencia de otros artistas que tras el exilio se vieron impedidos de regresar a la isla, Pablo Milanés siempre mantuvo un vínculo estrecho con su patria. Cada vez que podía, viajaba para presentarse frente a su gente. El último concierto en La Habana fue el 21 de junio de ese mismo año, cuatro meses antes de su muerte. En él, más de diez mil personas se reunieron para ver el show que, sabían, podía ser su despedida.

El impulsor de la Nueva Trova Cubana, junto a otros cantautores como Silvio Rodríguez y Noel Nicola, había decidido instalarse en España, más precisamente en Vigo, en 2008. Durante décadas, apoyó la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro — iniciada el 26 de julio de 1953 con el asalto al Cuartel Moncada— cuyo movimiento tomó el poder el 1 de enero de 1959 cuando el dictador Fulgencio Batista se vio obligado a abandonar el país. Milanés respaldo activamente el proyecto revolucionario del Partido Comunista.

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En lo personal, sin embargo, no la pasó bien. A pesar de ser partidario de la Revolución, en 1965 fue enviado a la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, una suerte de campo de trabajo al que habían sido destinados artistas, religiosos y otros ciudadanos considerados “antisociales”, del que huyó para terminar detenido por desacato. “Es una pena que se lleva dentro, no han podido corregirla ni pedir perdón tampoco por lo que hicieron”, dijo al respecto. No obstante, en 1993, fue elegido para conformar la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde ejerció el cargo de diputado hasta 1998. Pero claro, para entonces, el cantautor ya había comenzado a cuestionar algunos aspectos del régimen.

“En el año 1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y lo denuncié. Ahora reitero mis pronunciamientos”, sentenció luego de las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021, que fueron reprimidas con dureza por la Policía Nacional Revolucionaria, cuerpos dependientes del Ministerio del Interior y unidades especiales como la Brigada Especial Nacional y las Fuerzas Armadas, por orden del presidente y primer secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel.

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El cantautor había asegurado que era “irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo”. Las protestas terminaron con la detención de cientos de disidentes, artistas y periodistas, muchos de los cuales aún no recobraron su libertad. Y Milanés expresó su deseo de cambio, señalando que confiaba “en el pueblo cubano para buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con libertades plenas, sin represión y sin hambre” y que estaba convencido de que “los jóvenes serán el motor del cambio”.

Portada de disco con la obra completa de Pablo Milanés (EFE/Foto cedida por la discográfica)

El creador de temas inolvidables como Yolanda, El breve espacio en que no estás, Para vivir, Yo no te pido, Pobre del cantor, De qué callada manera, Comienzo y final de una verde mañana y Ámame como soy, entre tantos otros, había nacido el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, al este de Cuba. Era el menor de cinco hermanos y se crió en el seno de una familia trabajadora, con muchas carencias. Cuando tenía seis años, se mudó a La Habana, donde comenzó a estudiar en el Conservatorio Municipal. Pero siempre dijo que su mayor escuela había sido la calle, donde escuchaba la música que se tocaba en los reductos nocturnos de la ciudad.

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Con el apoyo de su madre, Pablo empezó a participar de distintos concursos de radio y televisión en los que le iba muy bien. Así que, siendo un adolescente, se vinculó con músicos del filin, una corriente de bolero influida por el jazz, que le permitió comenzar su carrera como artista con tan solo 15 años. A los 16, se lanzó profesionalmente como primera voz de El Cuarteto del Rey, junto al que interpretó spirituals afroamericanos y blues. Luego pasó por el grupo Los Bucaneros, sumando la canción romántica y el jazz. Y, finalmente, comenzó a actuar como solista.

Pero fue su paso por espacios como la Casa de las Américas, lo que lo llevó a convertirse en uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana. Se trató de un movimiento de cantautores surgido a fines de la década del 60, justo después del triunfo de la Revolución, que retomó la tradición de los viejos trovadores cubanos que solían cantar acompañados por su guitarra. Con la diferencia de que incorporó letras más poéticas, sociales y políticas, con acordes que sumaban influencias del son, el bolero, el rock y la música latinoamericana, entre otras.

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Pablo Milanés interpreta "Yolanda" en vivo, en La Habana (2019).

Los temas de Milanés podían hablar del amor y la vida cotidiana. Pero también de la justicia social. Militó a favor de la revolución cubana. Pero, cuando empezó a criticarla tras la caída de la Unión Soviética, se convirtió en un perseguido. Obviamente, su prestigio internacional lo puso en un lugar de privilegio, en el sentido de no ser reprimido como hubiera ocurrido con cualquier otro ciudadano de a pie. Sin embargo, llegó un momento en el que entendió que lo mejor era dejar de vivir en la isla.

“Cuando veo que unas señoras vestidas de blanco protestan en la calle y son maltratadas por hombres y mujeres, no puedo por menos que avergonzarme e indignarme”, declaró en 2011 durante una entrevista en Miami, mostrando su solidaridad con las “Damas de blanco”, el movimiento ciudadano compuesto por esposas y otros familiares de los presos políticos. Pero se mostró optimista en relación al futuro, apostando a una Cuba con libertad y posibilidades para todos sus habitantes. Algo que, sin embargo, nunca llegó a ver...

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Milanés acarreaba problemas de salud desde hacía varios años. Padecía un síndrome mielodisplásico, una enfermedad oncohematológica de la médula ósea que afecta la producción de células sanguíneas y debilita las defensas del organismo. Desde 2017, comenzó un tratamiento en Madrid que, obviamente, no estaba disponible en su tierra. Pero en los últimos meses del 2022 comenzó a sufrir infecciones recurrentes, por lo que fue internado. Y terminó muriendo a los 79 años. Lejos de su amada isla. Y triste, muy triste, por las noticias que de ella le llegaban.