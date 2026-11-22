Una vista de un dron muestra las llamas envolviendo una fábrica en PT Fonusa Agung Mulia en Cikande, Serang Regency, provincia de Banten, Indonesia, el 21 de noviembre de 2026 (REUTERS/Colaborador)

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Al menos tres personas murieron y 36 permanecen desaparecidas tras el incendio de una fábrica de dulce en Indonesia, ocurrido el sábado por la tarde al oeste de Yakarta, según informaron este domingo los servicios de rescate. El siniestro también dejó cuatro heridos, que fueron trasladados a centros de salud, según indicó el responsable del operativo, Rizky Dwianto.

Decenas de trabajadores se encuentran incomunicados tras el incidente que arrasó las instalaciones en la regencia de Serang, en la provincia indonesia de Banten, mientras los equipos de emergencia aguardan el control del fuego para ingresar al edificio y buscar posibles víctimas. El incendio comenzó cerca de las 17:00 (hora local), en la planta de PT Fonusa Agung Mulia, ubicada en la zona industrial de Pancatama.

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La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, Basarnas, envió un equipo a la fábrica ante la sospecha de que hubiera personas atrapadas bajo los escombros. La Oficina de Búsqueda y Rescate de Banten asumió la coordinación del operativo.

A primera hora del domingo, los bomberos continuaban con las tareas para extinguir las llamas y enfriar el depósito afectado. Los rescatistas no podían entrar a la zona hasta que concluyera ese proceso y las autoridades verificaran la seguridad de la estructura.

“Hasta el momento, la situación sigue bajo control y se están recopilando datos sobre el número de víctimas mortales”, señaló Basarnas en un informe operativo citado por la agencia Antara.

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A drone view shows flames engulf a factory at PT Fonusa Agung Mulia in Cikande, Serang Regency, Banten Province, Indonesia, November 21, 2026. REUTERS/Stringer

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Serang, el inspector jefe Novi Supriyatno, indicó que, durante la tarde del sábado, 42 personas no podían ser contactadas y aclaró que las autoridades no confirmaron que esos trabajadores estuvieran dentro de la fábrica al momento del incendio. “Esta tarde, hubo 42 personas con las que no se pudo contactar, pero no es seguro que estuvieran dentro (de la fábrica)”, declaró.

El funcionario señaló después que familiares de empleados se comunicaron con la policía, aunque no ofreció más detalles sobre esa información. Cinco camiones de bomberos trabajaban en el lugar para contener las llamas a las 22:44 del sábado.

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Los equipos de rescate ampliaron este domingo la búsqueda de posibles víctimas en la fábrica incendiada, con inspecciones en distintos sectores del edificio donde sospechan que puede haber personas atrapadas.

Equipos de rescate cierran una bolsa para cadáveres que contiene el cuerpo de una víctima, recuperado durante una operación de búsqueda y recuperación tras un incendio en la fábrica PT Fonusa Agung Mulia, en Cikande, regencia de Serang, provincia de Banten, Indonesia, el 22 de noviembre de 2026 (REUTERS)

El jefe de la Subsección de Operaciones y Alerta de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banten, Rizki, señaló que “el personal de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banten está realizando búsquedas en varias partes del edificio, basándose en áreas o lugares donde se sospecha que podrían encontrarse víctimas”.

“El proceso de búsqueda y respuesta aún continúa. Todos los miembros del equipo conjunto de búsqueda y rescate están haciendo todo lo posible para encontrar a las víctimas, priorizando la seguridad del personal sobre el terreno”, afirmó.

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En el operativo participan equipos de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banten y cuerpos de bomberos de la provincia de Banten y de la región de Serang.

(Con información de AFP)