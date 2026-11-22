Los ADR argentinos en Wall Street acumulan una caída promedio del 29,6% en dólares durante el año (Foto: Reuters)

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Los ADR argentinos que cotizan en Wall Street atraviesan uno de los años más adversos del mercado local: el promedio simple de los 18 papeles relevados arroja una caída de 29,6% en dólares, con Banco Supervielle como el caso más extremo, al perder 61,1% desde el inicio de 2026. La cifra, de todos modos, esconde una brecha relevante: Tenaris y Ternium avanzan 45,1% y 21,7%, respectivamente. Si se dejan fuera esas dos excepciones de perfil internacional, los otros 16 ADR muestran un descenso promedio de 37,4 por ciento.

El castigo se extiende entre empresas de distintos sectores, aunque se profundiza allí donde la exposición al ciclo argentino es mayor.

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Supervielle encabeza las bajas, seguido por Edenor, con 59,7 %; Grupo Financiero Galicia, 52,8 %; BBVA Argentina, 51,2 %; Banco Macro, 44,2 %, y Central Puerto, 43,5 %. Loma Negra, Globant, Cresud, Transportadora de Gas del Sur, IRSA y Mercado Libre también acumulan pérdidas de dos dígitos. En el otro extremo, YPF cede 9,3%, Corporación América 14,3% y Telecom 16,5 por ciento.

La fotografía de las acciones ocurre mientras el resto de los activos argentinos también registra presión bajista. El 20 de noviembre, los bonos Globales negociados en Wall Street pierden 3,5% en promedio y el índice de riesgo país superó los 1,070 puntos básicos. La suba del indicador coincidió con un dólar mayorista de $1.580 y una brecha de 13% frente al contado con liquidación.

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La fotografía de las acciones ocurre mientras el resto de los activos argentinos también registra presión bajista y la brecha cambiaria entre el mayorista y CCL sube a 13 por ciento

El informe semanal de IEB Research, fechado el 20 de noviembre, ubicaba el problema en una combinación de factores externos y locales. “Con fuerte viento de frente pero también con factores locales, los activos argentinos continúan sin encontrar un piso”, mostró el reporte. En esa evaluación, el fortalecimiento global del dólar y la corrección de los mercados redujeron la predisposición inversora hacia activos riesgosos, una dinámica que en Argentina se amplifica por la fragilidad cambiaria, los vencimientos de deuda y la incertidumbre política.

Las acciones del sector bancario concentran las mayores pérdidas bursátiles debido a su exposición al ciclo doméstico.

La presión sobre las acciones no se explica sólo por la baja general de los mercados. Para el IEB, el movimiento del tipo de cambio cambió las condiciones del carry en pesos. “Con más riesgo de una corrección del FX, la relación riesgo-retorno del carry se volvió menos atractiva y el mercado optó por cubrirse”, destacó. El documento añadió que el Banco Central de la República Argentina continuó comprando reservas aun cuando el tipo de cambio se mantuvo sobre el techo implícito del corredor que el mercado seguía desde julio.

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A ese escenario se suma la atención sobre los pagos en moneda extranjera. El IEB estimó que el 9 de enero el Tesoro debe afrontar cerca de USD 4.500 millones por Bonares y Globales, mientras que los recursos disponibles en el Banco Central son limitados. La entidad sostuvo que el pago no estaba en duda, aunque advirtió que el contexto de riesgo país más alto y menor acceso a financiamiento vuelve más costosas las alternativas para reunir divisas.

El IEB estimó que el 9 de enero el Tesoro debe afrontar cerca de USD 4.500 millones por Bonares y Globales, mientras que los recursos disponibles en el Banco Central son limitados

Los bancos aparecen como el segmento con mayor sensibilidad a ese conjunto de riesgos. Sus ingresos dependen del crédito, los depósitos, las tasas de interés y el nivel de actividad doméstica, por lo que una suba del riesgo soberano y una mayor volatilidad cambiaría afectan de manera directa sus valuaciones. El IEB observó que el sector bancario cotizaba a una relación precio sobre valor libros de alrededor de 0,82 veces y afirmó que “el mayor golpe se lo lleva el sector bancario”.

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Dentro de ese grupo, Supervielle reúne factores de mercado y elementos propios de su balance. Sobre sus resultados trimestrales, IEB escribió: “se trata de un trimestre flojo para SUPV”, por el bajo crecimiento de la hoja de balance y una compresión cercana a cuatro puntos porcentuales en el margen neto de interés. La entidad también destacó una aceleración posterior de los préstamos, con aumentos de 3,7% en septiembre y 2% en octubre, aunque esos datos no alcanzaron para revertir el deterioro de la cotización anual.

Las empresas también exhiben pérdidas pronunciadas. Edenor lidera ese grupo, seguida por Central Puerto y Transportadora de Gas del Sur. Son compañías que dependen en mayor medida del marco tarifario, las decisiones regulatorias, la evolución del consumo interno y el costo de financiamiento local.

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Silver Cloud Advisors resumió esa diferencia sectorial bajo la definición de “utilities y energía, a dos velocidades”: en su presentación, incluyó a Edenor, Central Puerto y TGS entre las caídas más fuertes, mientras ubicó a Pampa e YPF entre los papeles que resistían mejor.

Diversas empresas argentinas activaron programas de recompra de títulos propios ante el abaratamiento de sus valuaciones.

La misma firma atribuyó el desempeño relativo de los bancos a su mayor exposición a las variables argentinas. “Los bancos, lo más castigado”, tituló una de las conclusiones de su informe, que vinculó las bajas de Supervielle, Galicia, BBVA Argentina y Banco Macro con “el beta más alto al riesgo país y a la actividad”. La actualización posterior de las cotizaciones profundizó ese diagnóstico: los tres primeros ya pierden más de 50% en el año, salvo Macro, que retrocede 44,2 por ciento.

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El contraste con Tenaris y Ternium muestra por qué el rótulo de ADR argentino no describe negocios idénticos. Sus ingresos y mercados tienen una exposición internacional más elevada, ligada a la industria del acero y la energía, y por eso su desempeño no replica de forma directa el deterioro de las variables financieras locales. YPF, pese a la caída anual, también resiste mejor que bancos y utilities, mientras que las acciones de compañías más atadas al ciclo doméstico concentran el rojo.

Las recompras funcionan como una señal de que las compañías consideran deprimida su propia valuación, pero no anticipan por sí solas un cambio inmediato de tendencia

En medio de esa baja, varias empresas iniciaron o retomaron programas de recompra de acciones. IEB mencionó a Loma Negra, A3, BYMA, Banco Macro y Transener entre las firmas que anunciaron planes entre octubre y noviembre, además de VIST, que retomó un programa previo. Silver Cloud sumó a Central Puerto y sostuvo que “varias controlantes ya leen valor” tras caídas de entre 30% y 55 por ciento.

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Las recompras funcionan como una señal de que las compañías consideran deprimida su propia valuación, pero no anticipan por sí solas un cambio inmediato de tendencia. Silver Cloud recordó que “en 2018-2019 hubo recompras y el mercado siguió cayendo”. El comportamiento de los ADR seguirá así ligado a la evolución del riesgo país, la presión cambiaria, la acumulación de reservas y la posibilidad de que surja una señal local capaz de modificar la percepción de riesgo.