Un joven quedó gravemente herido después de chocar contra un auto estacionado en La Plata

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Un motociclista de 21 años sufrió heridas de gravedad tras chocar contra un auto estacionado en la zona oeste de La Plata. El joven fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó con riesgo de vida.

El siniestro ocurrió en la avenida 32, entre las calles 148 y 148 bis. De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad, la moto impactó contra un Fiat Uno Way que se encontraba detenido junto a la vereda, frente a una vivienda.

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El motociclista fue asistido por el SAME tras el choque contra un Fiat Uno Way estacionado sobre la avenida 32

Después del choque, el joven quedó tendido boca abajo en la calzada, con heridas en la cabeza. Un llamado al 911 activó el operativo de emergencia y efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar.

Los policías solicitaron una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistió al motociclista antes de trasladarlo al centro de salud de Melchor Romero. El parte policial informó que su estado era crítico a causa de las lesiones sufridas.

La Subcomisaría La Unión intervino en el procedimiento y dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 14 del Departamento Judicial La Plata.

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La causa fue caratulada como “lesiones por accidente”. Los investigadores buscan determinar las circunstancias del choque contra el vehículo estacionado.