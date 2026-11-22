Kan Fisher (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Administra una cartera de unos USD 500.000 millones y es uno de los players más relevantes de la gestión patrimonial en Estados Unidos, maneja el mismo Volvo hace 25 años y duda bastante en dejarle a sus hijos su fortuna personal de USD 12.000 millones que hizo como inversor y administrador de fondos.

Conoce con mucho detalle lo que pasa en la Argentina en términos económicos y financieros, a pesar de que vive en Dallas, Estados Unidos, y nunca pisó Buenos Aires. Ve que las chances de reelección de Javier Milei están hoy en 50/50 y espera que la cotización del dólar se tensione, y suba, a medida que se acerquen las elecciones del año que viene. Ahí está, dice, la oportunidad de compra en bonos y acciones argentinas. Y a los ahorristas locales les pide algo que casi nadie hace: no tener todo en dólares.

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Si hay algo que Ken Fisher (75) descuenta para 2027 es que el peso argentino se va a debilitar a medida que se acerque la elección presidencial, según detalló en una conversación con Infobae.

El pronóstico llega en una semana compleja en la que los bonos locales fueron castigados duramente, con el riesgo país que volvió a la zona de los 1.000 puntos básicos –y encendió alarmas por todos lados–, y con el dólar otra vez en tensión, con el blue que superó los $1.600 y los financieros que también subieron y revivieron la brecha cambiaria.

— ¿Ve inestabilidad financiera para el año electoral?

— Argentina va en la dirección correcta, pero cuando hablamos de estabilidad financiera... los mercados son volátiles. Como las probabilidades de reelección de Milei creo que están en torno al 50% hoy, a medida que se acerca la elección esperaría que el dólar suba, porque la gente teme que el resultado sea negativo y va al dólar. Ese sería el curso normal, y después rebotaría en el otro sentido si es reelecto. Si no reelige, el dólar va a subir más después.

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Javier Milei, el viernes en el lanzamiento de Tesla en Argentina

Fisher llega a esas conclusiones desde lejos. Nació en San Francisco en 1950 y aprendió el oficio de su padre, Philip Fisher, el inversor que escribió Common Stocks and Uncommon Profits (1958), un libro que Warren Buffett reconoció como una influencia. La herencia que recibió, sin embargo, no fue financiera. “Cuando era joven me decía: ‘No te daré dinero, pero te daré todo el tiempo que quieras’”, contó en una entrevista.

Con esa lección armó su propio camino. Fue CEO de Fisher Investments durante 37 años y desde 2016 es presidente ejecutivo y codirector de inversiones. En los años 70 fue pionero del ratio precio/ventas, que hoy es materia de manual en las finanzas. Escribió 11 libros, cuatro de ellos bestsellers del The New York Times, y su columna “Portfolio Strategy” salió en Forbes durante 32 años y medio, hasta fines de 2016: la más longeva en la historia de la revista. Hoy publica columnas en 31 medios de todo el mundo; en Infobae escribe ocasionalmente.

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Ocupa el puesto 83 del Forbes 400 de 2026 y el 226 entre los multimillonarios del planeta, con un patrimonio personal que ronda los USD 12.000 millones. Vive en Dallas, está casado con Sherrilyn, tiene tres hijos varones y maneja el mismo Volvo desde hace 25 años. Dice que, si hiciera falta, podría vivir “en una casa en un árbol”, muchos lo describen como el multimillonario más austero. La escala de su firma da una idea del recorrido: en 2004 superó por primera vez los USD 25.000 millones bajo administración. Hoy maneja casi 18 veces más.

“Argentina va en la dirección correcta, pero cuando hablamos de estabilidad financiera... los mercados son volátiles”

Tampoco piensa dejarles su fortuna completa a sus hijos. “No quiero que tengan tanto dinero como para no volver a trabajar nunca más, para poder consumir drogas, ser despilfarradores y divorciarse 15 veces”, afirmó. No van a pasar hambre, aclaró.

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Su método, explicó, consiste en buscar las discrepancias en los consensos. Con más de un siglo de datos de mercado a mano, dice que es fácil correr correlaciones y descubrir, por ejemplo, que los mercados con valuaciones altas no son más riesgosos que los baratos: “no hay correlación”, aseguró. Lo mismo ocurre, según él, con la idea de que las tasas largas en suba castigan a las acciones, un temor muy extendido hoy. Y de ahí saca su regla para apostar contra el consenso: “el miedo excesivo a un factor falso es siempre alcista”.

Los avances del programa

Fisher reconoce los avances del programa económico de Milei y que la baja de la inflación fue muy significativa. Pero ve al Presidente como el autor de “un muy buen experimento que todavía no está terminado”, con una popularidad “baja” y una confianza interna en la estabilidad monetaria que dista de ser sólida.

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“No existe una confianza plena en la estabilidad del sistema monetario. Los resultados obtenidos hasta ahora, en estos últimos años, han avanzado en la dirección correcta: la inflación disminuyó y el PIB está creciendo. Ha sido un remedio amargo, pero la enfermedad aún no ha remitido; se requiere más tiempo, y el resultado de las elecciones del próximo año será determinante para saber si el proceso llega a buen término. Muchas de las quejas que surgen coinciden con las de todo el mundo: aumento de los costos y unos salarios que no logran seguir el ritmo. En mis tiempos de juventud, Milton Friedman demostró —algo que, curiosamente, casi nadie termina de creer— que los salarios siempre van por detrás de la inflación”, explicó.

“Sospecho que, a lo largo de 2027, su relación con la Argentina sería muy buena”, dice Fisher sobre Donald Trump

“Los salarios no provocan la inflación; esta es causada por una creación monetaria excesiva. Los salarios siguen a la inflación con cierto desfase temporal. Por tanto, que los salarios no sigan el ritmo de los precios es, en realidad, lo esperable; aunque, lógicamente, no es lo que la gente desea. Se genera descontento. Si Argentina aspira a un buen futuro, debe ser capaz de completar este experimento y continuar con el proceso de desinflación, hasta llegar a un punto en el que las tasas de interés de referencia del Banco Central no tengan que ser tan elevadas”, agregó Fisher y advirtió que la popularidad de Milei no es muy distinta de la de Donald Trump, a quien, según Fisher, las urnas de su país acaban de dar “un repudio muy fuerte”.

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Para el inversionista, esa incertidumbre es la materia prima de la oportunidad. ¿Son los activos de Argentina una opción de compra rumbo a 2027? “La respuesta es sí. Pero el timing importa”, dijo.

— ¿Cuál sería la luz verde para comprar?

— Como dije, sería normal que el peso caiga por el temor a la elección, con dinero saliendo sobre todo hacia dólares. La gente pone los billetes debajo del colchón o en el exterior, en dólares. Entonces, el catalizador que hay que buscar es el mercado de bonos funcionando bien mientras el peso funciona mal.

Si Milei es reelecto, agregó, los activos argentinos “deberían funcionar muy bien”, porque el experimento de bajar la inflación habría sido exitoso y el país lograría estabilidad y se alinearía con el mundo occidental. Lo más llamativo, sin embargo, es lo que les dice a los ahorristas locales. Fisher ve una ironía en que, en un país con tanto miedo a la inflación, el dinero que se exterioriza se deje en dólares en efectivo. “Los acaparadores de efectivo pueden terminar lastimados”, dijo. No está de acuerdo con que el refugio sea casi siempre el mismo.

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“Como las probabilidades de reelección de Milei creo que están en torno al 50% hoy, a medida que se acerca la elección esperaría que el dólar suba, porque la gente teme que el resultado sea negativo”

— ¿Qué le diría al ahorrista argentino de a pie?

— Si realmente quiere no tomar ningún riesgo, no pondría todo en dólares. Diversificaría en monedas. No pondría una proporción tan abrumadora en dólares como hace la mayoría de los argentinos. Yo critico seguido a los bancos centrales, que actúan de manera estúpida de forma rutinaria. Reaccionan más de lo que causan. Eso vale para la Reserva Federal, y por eso poner tanto dinero en dólares no es tan libre de riesgo como cubrirse repartiendo en distintas monedas.

Para el minorista que ahorra con el fruto de su trabajo, su consejo es “no inventar”: métodos probados, nada especulativo y una amplia diversificación a largo plazo. Desconfía de los fondos inmobiliarios, porque cobran demasiado y no se puede estar seguro de que estén bien gobernados. Y sobre las criptomonedas fue tajante: no tienen sentido para el ahorrista común.

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En su razonamiento hay un punto a favor de los argentinos: como viven con miedo a la inestabilidad local, están más predispuestos que otros a aceptar una mirada global. Y esa mirada, vaticinó, tendrá viento de cola. Pese a lo que muchos creen, el mundo va a estar más globalizado en la próxima década, más países participarán del comercio global y los mercados, en general, van a rendir bien.

Más allá del dólar, Fisher ve oportunidades en la energía: la producción de petróleo es una novedad que atrae dinero, aunque anticipó que el precio internacional del crudo caerá en 2027 “mucho más de lo que la gente espera”. Y si el programa sale bien, espera que la manufactura gane peso en el PBI y que los servicios pasen del 60% actual a cerca del 70% en diez años.

“Se requiere más tiempo, y el resultado de las elecciones del próximo año será determinante para saber si el proceso llega a buen término”

Fisher tiene un personaje favorito para explicar cómo se equivocan los inversores: el Gran Humillador, que está en sus libros y columnas.

— ¿Qué cree que la mayoría no está viendo hoy en los mercados?

— Suelo decir que el mercado es el Gran Humillador. Nos quiere humillar a todos. Hoy lo está haciendo con algo que tenemos delante de nuestros ojos. En todo el mundo se cuenta que el mercado está liderado por la tecnología y la IA. Eso es falso. Si se mira este año el mercado de Estados Unidos, todo tienen casi exactamente el mismo retorno. Si todo fuera IA y tecnología, ¿cómo puede ser? Y en Estados Unidos, las acciones chicas de crecimiento tuvieron un mal año y las chicas de valor, uno muy bueno. Fue un mercado alcista real y mucho más amplio todo el tiempo. Pocos lo están viendo.

Sobre la inteligencia artificial, Fisher descarta que haya una burbuja, pero sí ve cierto temor asociado, desde el rechazo a los centros de datos que se vio en las elecciones de medio término hasta el temor a que la IA nos destruya. Eso sí: los que invierten en todas las empresas de IA van a perder porque al final dominarán unas pocas y las demás perderán todo.

Sobre la relación Argentina-Estados Unidos, es optimista pero con matices. Cree que Trump tiende a querer a quienes están ideológicamente alineados con él, así que “sospecho que, a lo largo de 2027, su relación con la Argentina sería muy buena”. Pero advirtió que al presidente estadounidense “le encanta todo lo que tenga que ver con aranceles” y que podría volver con nuevos. Si Milei pierde, dijo, “ahí podrían tener un problema en 2028”.

— ¿Sigue manejando el mismo Volvo de siempre? ¿No está un poco viejo?

— Todavía conservo y uso el Volvo. Tengo actividades en varios lugares, así que también tengo un Kia Telluride. Antes de ese Kia, tenía un Subaru Forester, pero el Kia incluye muchas funciones de seguridad adicionales muy interesantes. Ya me estoy haciendo mayor.