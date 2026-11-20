Un sismo de magnitud 4,6 se registró durante la medianoche de ayer en San Juan y fue percibido en numerosos departamentos de la provincia y en algunas localidades de Mendoza, informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
El movimiento sísmico, cuyo núcleo se desató a una profundidad de 114 kilómetros, alcanzó además las ciudades de Mendoza, Palmira, San Martín y Villa Tulumaya, donde el temblor pudo sentirse levemente, sobre todo por personas que estaban en reposo o dentro de edificios. Por su parte, en Valle Fértil, el organismo asignó una intensidad de entre II y III en la escala Mercalli Modificada.
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Intensidad III en diez localidades de San Juan
El epicentro se ubicó a 66 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a 162 kilómetros al norte de Mendoza. Y en el lugar del fenómeno, se enclavó a 22 kilómetros al este de Calingasta, a 48 kilómetros al noreste de Barreal y a 62 kilómetros al suroeste de Talacasto. Las coordenadas informadas fueron -31,402 de latitud y -69,194 de longitud.
Por su parte, el INPRES indicó una intensidad III en Calingasta, Barreal, Capital, Zonda, Ullum, Pocito, Caucete, Jáchal, Albardón e Iglesia. Esa clasificación señala que el movimiento pudo ser advertido por algunas personas en reposo.
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También se reportó percepción en Uspallata, en Mendoza. La escala Mercalli Modificada describe los efectos de un terremoto sobre las personas, los objetos y las construcciones; en los niveles II y III, el fenómeno suele sentirse de manera leve.
Tres horas después de este fenómeno, el INPRES informó una leve réplica ocurrida a las tres de la mañana en la misma zona, pero en esta ocasión con una magnitud de 3,1.
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