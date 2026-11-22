Casi todos los activos de riesgo cayeron y hubo "vuelo a la calidad" y refugio en los bonos del Tesoro de EE.UU. EFE/Sarah Yenesel

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Nunca es buen momento para enfrentar un derrumbe como el que vivió Wall Street en la última semana. Nada quedó a salvo de las ventas masivas. Las tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial se llevaron la peor parte con caídas incluso superiores al 40% en un mes, pero también de derrumbaron, el oro, el bitcoin, acciones de mercados emergentes y monedas.

Los bonos del Tesoro americano volvieron a convertirse en el refugio elegido por la mayoría de los inversores, como sucede en épocas de caídas extremas. En Brasil, México, Chile y Colombia el dólar tocó máximos anuales. El tipo de cambio también se movió en Argentina. El dólar oficial subió a $ 1.595 y todos los financieros se escaparon: el MEP tocó los $ 1.700 y el contado con liquidación quedó cerca de 1.800 pesos.

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El shock internacional precipitó el salto cambiario que reclamaban los industriales y muchos analistas de mercado. El ajuste demostró que el Gobierno no venía planchando la cotización de manera artificial. Cuando se produjo un episodio que aumentó la demanda, el dólar subió.

El shock internacional precipitó el salto cambiario que reclamaban los industriales y muchos analistas de mercado

A principios de la última semana, Luis “Toto” Caputo había resaltado el desacople entre la suba del riesgo país y la tranquilidad cambiaria. “Antes cada vez que caían los bonos impactaba en el tipo de cambio. Pero ahora hay un cambio estructural, tenemos un superávit comercial de USD 30.000 millones y el año que viene va a pasar lo mismo”, explicó el ministro de Economía.

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Impacto cambiario

Pero el vendaval que llegó desde Wall Street fue demasiado intenso. Aún sin compras del BCRA en los últimos días el tipo de cambio oficial se acercó a los 1.600 pesos. La disparada de los dólares financieros reflejó que muchos optan por dolarizarse a través de distintos mecanismos, en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre financiera.

¿Un dólar más alto puede ser otro obstáculo para la baja de la inflación? Sin lugar a dudas es el principal peligro del ajuste cambiario de los últimos días. No tanto por la evolución del índice, sino por el efecto negativo sobre el nivel de los salarios reales.

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La fuerte devaluación del real brasileño también contribuye al impacto negativo sobre la Argentina REUTERS/Amanda Perobelli/Ilustración

La fuerte devaluación del real brasileño agregó otro factor que pone presión sobre el tipo de cambio doméstico. Brasil sufre una crisis relacionada con el fuerte déficit fiscal y la por ahora falta de reacción de Lula Da Silva en implementar un ajuste. Desde que ganó el balotage, el tipo de cambio subió 20%, desde 4,95 a casi 6.

En un escenario de devaluaciones de las monedas latinoamericanas y una fuerte caída del real era casi impensable que no se produjera un movimiento local. Si continúa o no la presión al alza dependerá mucho de cómo siga el proceso de venta, o sell-off en la jerga financiera, que afectó al mercado americano en las últimas semanas.

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En caso que la crisis internacional se profundice, los dólares seguirán subiendo y también lo hará la brecha cambiaria. Si se viven semanas más calmas ayudaría para no estabilizar las cotizaciones.

Un triunfo político no capitalizado

El Gobierno no logró capitalizar un triunfo político relevante: el dictamen del Senado para suspender las PASO, que llegará esta semana al recinto para su media sanción. En otro contexto el impacto sobre los activos argentinos hubiera sido inmediato, pero todó quedó tapado por la ola de ventas global.

Sobre llovido mojado, el riesgo país también sintió el efecto negativo de la salida de fondos de mercados emergentes. El indicador superó el viernes los 1.000 puntos básicos. Pero no se trata solo del impacto internacional. Ecuador, que tiene la misma calificación, no supera los 600 puntos. El riesgo político explica el resto.

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A los actuales precios de bonos, con paridades que bajaron del 80% al 60%, las Alycs y bancos de inversión analizan distintos escenarios que podrían tener post elecciones presidenciales.

Las opciones van de un incremento hasta la zona del 90% de paridad si gana el Gobierno a solo 35% en caso de un default. El mercado analiza seriamente la posibilidad de que Argentina vuelva a incumplir con el pago de su deuda en 2028. Sobre todo por la ausencia de comentarios de parte de los potenciales candidatos kirchneristas.

El interrogante relacionado a este último episodio de crisis financiera es qué impacto podría tener en la actividad. Esta semana se conocerá que la economía entró formalmente en recesión técnica, con dos trimestres de caída. Sin embargo, septiembre fue un mes de repunte, que recupera parte de la fuerte caída que se había producido en julio.

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Ansiedad por la recuperación

Milei espera la recuperación, mientras tanto, celebró el arribo de Tesla a la Argentina

Para Javier Milei es fundamental que la economía empiece a mostrar signos de recuperación para mejorar sus chances electorales. Los últimos estudios de opinión publica mostraron que su imagen positiva oscila entre el 36% y el 38%. Es insuficiente para ganar en primera vuelta y sus chances de victoria quedan muy comprometidas en un ballotage.

Sostener el descenso de la inflación, apuntalar el crédito y que repunte el consumo son las prioridades absolutas del Gobierno de cara a las elecciones del año que viene.

Sin embargo, el impacto preelectoral en la economía llegó mucho antes de lo esperado y para colmo empezó a soplar viento de frente.

Para el equipo económico es clave amortiguar el impacto de la crisis ya no en el riesgo país, pero sí al menos para evitar desbordes cambiarios.

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Esta semana habrá una prueba importante que atravesar: una nueva licitación del Tesoro con vencimientos por 25.000 millones de pesos. Aunque no hay dudas respecto a la renovación de los vencimientos, el mercado estará atento a los plazos de la nuevas emisiones en moneda local y sobre todo los rendimientos que habrá que pagar.

Si se encarecen las tasas en pesos, el proceso de recuperación se volverá todavía más lento, dificultando otro escalón las chances de una recuperación que sea la llave para la victoria en octubre.