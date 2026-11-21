Desde el Cerro O´Connor se observa el lago Nahuel Huapi, Bahía Manzano, el cerro Bayo, la península de Quetrihué y el volcán Tronador (Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes)

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Un grupo de 14 turistas de Venado Tuerto fue rescatado este viernes durante un operativo nocturno en el cerro O’Connor, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén.

El exitoso procedimiento, bajo responsabilidad de los integrantes de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) y el personal de Parques Nacionales, se llevó a cabo luego de que el grupo santafesino perdiera el sendero de descenso durante una jornada de trekking afectada por el cambio de las condiciones meteorológicas.

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El pedido de auxilio, que llegó cerca de las 18, derivó en un operativo de búsqueda hasta las 20 cuando el cuerpo del BRZA dio con los turistas extraviados. Los excursionistas estaban cansados, habían pasado frío, pero se encontraban en buen estado de salud.

Los rescatistas organizaron entonces un descenso nocturno y acompañaron a los 14 integrantes hasta el sector donde habían dejado sus vehículos.

La intervención terminó alrededor de las 23.15, más de cinco horas después del pedido de asistencia. ”El contingente llegó sano y salvo hasta el lugar donde habían dejado sus vehículos, cerrando una noche larga con abrazos de agradecimiento y la tranquilidad de haber cumplido con el deber de salvar vidas", posteó BRZA.

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Un sendero de pendiente pronunciada y terreno inestable

El cerro O’Connor está ubicado en Puerto Manzano, Villa La Angostura, y alcanza los 1.891 metros de altura. La ruta presenta una exigencia física alta por la pendiente pronunciada que se sostiene durante gran parte del ascenso.

El primer tramo atraviesa bosque andino con coihues y lengas. A mayor altura, la vegetación disminuye y el terreno queda más expuesto, de acuerdo con Parques Nacionales.

El encuentro con el grupo extraviado ocurrió a las 20 horas y el descenso duró hasta las 23:15 (Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes)

La parte final del recorrido conduce a una cresta con sectores de ceniza volcánica y arena suelta. Desde la cumbre se observan el lago Nahuel Huapi, Bahía Manzano, el cerro Bayo, la península de Quetrihué y el volcán Tronador.

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Las precauciones para las caminatas en montaña

Los organismos de emergencia recomendaron completar antes de cada salida el registro obligatorio y gratuito de trekking, que permite informar el recorrido previsto y facilita las tareas de localización ante una emergencia. También aconsejaron consultar el pronóstico y suspender la actividad ante alertas por viento, lluvia o nubosidad baja.

El inicio temprano de la caminata permite calcular el regreso con luz natural y adaptar el ritmo al integrante más lento del grupo. La preparación incluye ropa de abrigo e impermeable, calzado adecuado, agua, alimentos, teléfono celular con batería suficiente y una linterna.

No abandonar el sendero, mantener unido al grupo y comunicarse de inmediato con los equipos de emergencia, son algunas de las recomendaciones del grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA)

Ante una pérdida de visibilidad o dudas sobre el recorrido, la indicación es no abandonar el sendero, mantener unido al grupo y comunicarse de inmediato con los equipos de emergencia. El Parque Nacional Nahuel Huapi también recomienda verificar que la senda esté habilitada y avisar a familiares o conocidos el itinerario y el horario estimado de regreso, ya que en varios sectores de montaña no hay señal de telefonía celular.

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