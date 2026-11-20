El viernes concentrará las mayores chances de lluvias y tormentas en distintos sectores del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de semana largo comenzará con lluvias y alertas por tormentas en distintas regiones del país. En la Ciudad de Buenos Aires, el viernes estará marcado por la inestabilidad, mientras que para el sábado, domingo y lunes se prevén condiciones más estables, con temperaturas que llegarán a los 28°C.

Para este viernes, la temperatura oscilará entre una mínima de 19°C y una máxima de 26°C. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y viento del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Durante la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 23°C. Por la tarde aumentará la inestabilidad: se prevén tormentas, con chances de lluvia de hasta 70%.

CABA tendrá chaparrones por la mañana y tormentas hacia la tarde, con una máxima prevista de 26°C

El SMN también emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Buenos Aires. El organismo advirtió que pueden desarrollarse fenómenos de intensidad fuerte o localmente severa, acompañados por lluvias abundantes en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Se esperan acumulados de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de forma puntual. La alerta abarca partidos del este, centro y sudeste bonaerense, además de sectores de la costa atlántica: comprende zonas como Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Dolores, Azul, Tandil y Benito Juárez, y se extiende desde General Lavalle y Pinamar hasta Mar del Plata, Necochea, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

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El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos capaces de generar daños puntuales e interrupciones temporarias de las actividades cotidianas. Frente a tormentas, el ente nacional aconseja evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no permanecer bajo árboles o postes y mantenerse en un lugar cerrado si se registra actividad eléctrica.

El SMN emitió alertas por tormentas para distintas provincias durante el inicio del fin de semana largo

La persistencia de la inestabilidad en la región está vinculada a un ciclón extratropical ubicado sobre el Mar Argentino, frente al sudeste bonaerense. Según Meteored, el sistema permanece condicionado por áreas de alta presión que limitan su desplazamiento y favorecen el ingreso de perturbaciones atmosféricas sobre la provincia.

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Tras las lluvias, el sábado presentará mejores condiciones en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, con nubosidad parcial desde la tarde. La mínima será de 17°C y la máxima llegará a 27°C. No hay precipitaciones pronosticadas y el viento soplará del oeste y sudoeste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El domingo continuará con cielo parcialmente nublado y sin lluvias anunciadas. La temperatura oscilará entre los 18°C y los 26°C, con vientos del sur y sudoeste. De esta manera, será una jornada más estable para quienes tengan actividades programadas durante el feriado largo.

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El lunes cerrará el descanso con el ascenso de la temperatura. Se prevé una mínima de 17°C y una máxima de 28°C, la más alta del período. El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada. El viento rotará al norte y noreste, sin precipitaciones previstas.

Las demás alertas activas

Fuera de la provincia de Buenos Aires, el mapa de alertas para este viernes incluye una advertencia naranja por tormentas en Misiones. Allí se esperan fenómenos fuertes o severos, con lluvias abundantes, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Los acumulados previstos se ubican entre 70 y 100 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en forma localizada.

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Además, rige alerta amarilla por tormentas en sectores de Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis. En esas provincias podrían registrarse lluvias intensas en cortos lapsos, granizo ocasional, ráfagas y actividad eléctrica, con acumulados estimados de entre 30 y 70 milímetros. En áreas de Chubut, el aviso contempla tormentas aisladas, con precipitaciones de entre 10 y 20 milímetros, además de ráfagas fuertes, actividad eléctrica y eventual granizo.