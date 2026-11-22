Mía Dio presentó el traje típico "La Dama de la Libertad", dedicado a las Damas de Blanco, en Miss Universo 2026 en Puerto Rico. (Cortesía: Canal Antigua)

Guardar

La representante cubana Mía Dio presentó “La Dama de la Libertad”, un traje dedicado a las Damas de Blanco durante el desfile de trajes típicos de Miss Universo 2026, celebrado este sábado 21 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Dio apareció con un vestuario blanco y durante el desfile levantó la mano para formar una “L” con los dedos índice y pulgar, un gesto que representa la palabra libertad y que se utiliza como símbolo de protesta pacífica y respaldo a una Cuba libre.

PUBLICIDAD

La pieza, creada por Róyer Pérez, reunió una base blanca con bordados dorados, 75 retratos de prisioneros de conciencia y 75 lágrimas de cristal. También incorporó gladiolos blancos, cuatro tocororos, el ave nacional cubana, y una representación de la iglesia de Santa Rita de Casia.

La cuenta oficial de Miss Universe Cuba difundió imágenes de la presentación. En un mensaje sostuvo que la candidata llevó “la historia, la esencia y el orgullo de Cuba” al escenario internacional y destacó la reacción del público.

La candidata formó la letra "L" con los dedos durante la pasarela como símbolo de protesta pacífica por una Cuba libre. (Cortesía: Miss Universo Cuba/Telemundo)

Dio trasladó la reivindicación de las Damas de Blanco al desfile de trajes nacionales de Miss Universo, una instancia donde las concursantes suelen utilizar referencias históricas, culturales y sociales de sus países o territorios. La presentación llevó al certamen una consigna de apoyo a los presos políticos cubano.

PUBLICIDAD

Las Damas de Blanco surgieron tras la ola de arrestos de marzo de 2003, conocida como Primavera Negra, que alcanzó a periodistas independientes, opositores y activistas. Esposas, madres y otros familiares de los detenidos comenzaron entonces a asistir vestidas de blanco a la iglesia de Santa Rita de Casia, en La Habana, y marcharon en silencio con gladiolos para exigir la liberación de sus allegados.

El grupo recibió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo en 2005. A lo largo de los años, sus integrantes denunciaron detenciones, amenazas y actos de hostigamiento por parte del régimen cubano.

PUBLICIDAD

Una Cuba más allá del paisaje y la salsa

Después de la pasarela, Dio destacó que el traje fue el resultado de meses de trabajo y que aprovecharía cada oportunidad para alzar su voz mediante el arte.

La joven, de 25 años y nacida en Miami, afirmó que buscó mostrar una visión distinta de Cuba. “Esta es la plataforma más importante que tenemos a nivel social para mostrar un poquito más que solamente un paisaje o salsa”, expresó al medio Hola Estados Unidos, antes de definir a los cubanos como “una nación repartida por todo el mundo con ese anhelo de libertad”.

A su vez, señaló que su identidad y su experiencia en redes sociales le permiten afrontar el certamen “con responsabilidad”.

Las Damas de Blanco surgieron tras los arrestos de opositores y periodistas en la Primavera Negra de marzo de 2003. (Cortesía: Mia Dio)

Dio fue coronada Miss Universe Cuba 2026 el 20 de agosto, tras competir como representante de Isla de la Juventud.

La competencia preliminar de Miss Universo será el domingo 22 de noviembre y la gala final de la edición número 75 se realizará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también en San Juan.

PUBLICIDAD