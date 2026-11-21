En el siniestro también intervino otro vehículo en el cual no se registraron heridos (TN)

Guardar

Tres personas murieron calcinadas tras un choque e incendio entre un automóvil y un colectivo ocurrido cerca de las 5:40 en la autopista Panamericana, a la altura de los accesos de Márquez y Sucre, a la altura del kilómetro 21, en Boulogne, partido de San Isidro, en sentido hacia el norte.

Las tres víctimas, que viajaban en el vehículo que se incendió, aún no fueron identificadas por el estado en que quedaron sus cuerpos después del incendio, mientras que el automóvil, que sería un Volkswagen Vento, terminó destruido. Además, hay dos heridos, informó a este medio Autopistas del Sol, empresa concesionaria de la Panamericana.

PUBLICIDAD

Así quedó el auto que colisionó contra el colectivo de la línea 21 (Captura de video)

La violencia del impacto dejó al vehículo sin techo y con la estructura retorcida e impidió, hasta el momento, establecer con certeza la identidad, el sexo y la edad de sus tres ocupantes.

Cerca de las 11 de la mañana, el carril lento permanecía obstruido y se registraban demoras en la zona, por lo que las autoridades piden circular con precaución. El tránsito permanecía cargado, aunque sin cortes totales, y había restos plásticos en el carril lento y en el acceso desde la colectora.

Cómo se habría originado el fatal siniestro

El auto habría circulado a alta velocidad por un sector con una curva pronunciada y un acceso desde la colectora. Su conductor habría perdido el control, tras lo cual el vehículo rozó o chocó contra la baranda de contención, impactó una Volkswagen Surán y colisionó de frente con un colectivo de la línea 21 que ingresaba a la autopista.

PUBLICIDAD

Uno de los sectores de la traza en donde se desató el siniestro (Captura de video)

Según informó TN, después del primer impacto, los neumáticos habrían reventado y las llantas produjeron chispas al rozar el asfalto. El fuego comenzó tras el choque contra el colectivo, cuyos restos plásticos quedaron esparcidos sobre la calzada.

No se informaron heridos entre los ocupantes de la Surán ni del transporte, que cubre el recorrido hasta la estación de Tigre.