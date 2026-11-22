Imagen de los daños sufridos por la torre del Fondo de Inversión Pública (PIF), sede del fondo soberano saudí, tras un ataque hutí en Riad, Arabia Saudita (REUTERS)

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Un ataque lanzado esta semana por los rebeldes hutíes en Yemen dañó la sede del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita en Riad, tras impactar contra varios pisos de la torre de 80 plantas del Centro Financiero Rey Abdalá. El impacto, que ocurrió el pasado miércoles, no dejó víctimas fatales, según las autoridades del reino.

Tras confirmar los daños, la Defensa Civil saudí informó que “uno de los rascacielos del centro financiero de la ciudad de Riad fue objeto de un ataque terrorista por parte de la milicia hutí”. El organismo indicó que la explosión afectó varias plantas del edificio y dos inmuebles próximos.

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Un testigo afirmó que parte de la fachada de la torre se desprendió después del impacto. Algunos de los edificios alcanzados en los alrededores tienen uso residencial. Las autoridades cerraron los accesos al distrito financiero, evacuaron a quienes se encontraban en el área y desplegaron ambulancias y camiones de bomberos para atender la emergencia.

El rascacielos más alto de Riad fue fotografiado a la mañana siguiente y los daños pudieron ser visualizados y fotografiados. La agencia Reuters difundió la imagen del edificio impactado por el proyectil hutí.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, afirmó que el grupo también lanzó ataques nocturnos entre el miércoles y l jueves contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, y la base aérea de Jamis Mushait, cerca de la frontera con Yemen. Las autoridades de Arabia Saudita no difundieron información sobre posibles daños en el aeropuerto ni se pronunciaron sobre el resultado de esa operación.

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Una captura de pantalla de un video en redes sociales muestra un proyectil impactando contra la torre del Fondo de Inversión Pública (PIF) —el rascacielos más alto de Riad—, tras ser alcanzada (REDES SOCIALES/vía REUTERS)

Riad evitó un nuevo bombardeo de los hutíes

La coalición liderada por Arabia Saudita informó que interceptó y destruyó tres misiles balísticos lanzados por los hutíes contra Riad el sábado, en medio de una escalada de los ataques entre ambas partes.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, denunció el lanzamiento y señaló que las defensas aéreas de la alianza interceptaron en los últimos días varios drones y misiles que los rebeldes dirigieron contra la capital saudí.

Los ataques ocurrieron mientras Arabia Saudita mantuvo bombardeos sobre zonas de Yemen bajo control hutí. Las autoridades de la milicia afirmaron que esas operaciones dejaron al menos 41 civiles muertos en las últimas 24 horas.

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Por su parte, el viernes la coalición militar encabezada por Arabia Saudita informó que bombardeó talleres y depósitos de armas de los hutíes en Saná y otras zonas de Yemen bajo control de los rebeldes.

Captura de pantalla, facilitada por el centro de medios militares de los hutíes el 15 de noviembre de 2026 (EFE/EPA/HOUTHI MILITARY MEDIA CENTER)

La alianza, que interviene en el conflicto yemení desde 2015, afirmó que sus ataques se dirigieron contra las “capacidades de misiles balísticos y drones” de los rebeldes de Irán. La coalición aseguró además que “neutralizó uno de los principales almacenes de suministros” de los insurgentes.

La coalición afirmó que destruyó siete objetivos militares y seis talleres de fabricación de plataformas para misiles balísticos y drones. Además, indicó que los siete objetivos estaban “asignados al uso militar” por los rebeldes. También señaló que los seis talleres estaban destinados a la fabricación y al ensamblaje de estructuras para plataformas de lanzamiento de misiles balísticos y drones.

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Los hutíes iniciaron el 3 de septiembre una ofensiva a gran escala en el oeste yemení y lograron avances en los alrededores de Taiz. El grupo también ejecutó ataques con misiles y drones contra Arabia Saudita en respuesta al respaldo de Riad a las operaciones de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente. Las fuerzas gubernamentales anunciaron el 4 de octubre una ofensiva para recuperar los territorios capturados por los rebeldes y avanzar hacia Saná, bajo control hutí desde 2014.

(Con información de Reuters)