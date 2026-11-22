Los puentes de Liubliana son uno de los encantos de la capital eslovena.

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(Desde Liubliana, Eslovenia) Ella sale corriendo y yo voy detrás. Entra a la habitación de sus padres, salta sobre la cama y se esconde debajo del acolchado porque “ahí viene el monstruo”. Me pide en un susurro que yo también me esconda porque está convencida: el monstruo está llegando. Le hago caso, desde ya. Hace frío y estoy lejos de casa. Bueno, no tan lejos porque estoy en el departamento en el que viven mi hijo y su familia pero éste no es mi país y esta no es mi ciudad. Hice un viaje largo para ver a los míos y para disfrutar a mi nieta de dos años y siete meses. Un viaje con el único propósito de hacer cosas de abuela, rutina excitante para quienes nos acostumbramos al amor a través de la pantalla. Llevarla temprano a la escuela, buscarla a la tarde o esperarla en casa; cocinar y darle de comer, conocer a sus amigos, jugar con ella, vestirla, leer juntas, ver videos, ir de paseo, participar de las rutinas del baño y del sueño: todo resulta un planazo. Por unas semanas me ocupo de lo que habitualmente me resulta imposible porque entre mi nieta Miki y yo hay un océano de distancia.

Liubliana es la ciudad en la que vive mi familia y es acá donde estoy, en la capital de Eslovenia, país pequeño y desarrollado ubicado en Europa central. Comparte fronteras con Italia, Austria, Hungría y Croacia, tiene poco más de dos millones de habitantes y unos trecientos mil viven en la capital. El PBI per capita es de 38.000 euros al año, indicador que los ubica en el puesto 16 entre los 27 miembros de la Unión Europea. Durante siglos sus tierras –con un 60% de bosques– pertenecieron a los dominios de los Habsburgo, luego formaron parte del Imperio austrohúngaro y, después de la Primera Guerra Mundial, los eslovenos se integraron al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, que más tarde fue Yugoslavia. Terminada la Segunda Guerra, Eslovenia fue una de las repúblicas de la Yugoslavia socialista y, años más tarde, una de las primeras en independizarse, junto con Croacia, en junio de 1991.

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Ser abuela no me impide seguir siendo cronista, como habrás visto.

Uno de los lindísimos locales de antigüedades, en el casco antiguo de Liubliana, junto al río.

Abrazar una vez al año

Instagram me aturde con videos acerca de qué se siente y cómo es la vida cuando tenés un hijo que vive en otro país y en el marco de otra cultura. El algoritmo busca integrarme a un club algo triste, el de los padres y abuelos que solo abrazan a los que aman una vez al año, si tienen mucha suerte. Aunque conozco los trucos para emocionar a mansalva, lloro igual. Abuelos que revolean las valijas y alzan al nieto pequeño en el aeropuerto, madres haciendo cálculos de cuántas horas por mes verían a la hija si vivieran en la misma ciudad pero en diferentes casas y cuánto más intenso y productivo es tener cada tanto quince días de convivencia y también psicoanalistas –serios y de los otros– que aconsejan no detenerse en culpas ni en pérdidas si nuestros hijos eligieron forjarse un futuro lejos de nosotros. Todo junto, un festival de autoayuda que ayuda poco.

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El campeonato de padres cuyos hijos emigraron me persigue en Buenos Aires pero sigo viéndolo a diario también acá, en otro continente y en este espacio de tiempo compartido que arranca –con suerte– a eso de las 6 AM, con Miki gritando: “¡Papáaaa, me desperté bieeen!” y termina cerca de medianoche, cuando apago las pantallas y suspendo mensajes y noticias porque necesito dormir. Llegué hace dos semanas y todavía tengo algunos días por delante. El ritmo es intenso, agotador, como la coreografía de toda crianza. Aprendí que construir un vínculo a la distancia es un desafío. Aprendo que mantener vínculos a la distancia es otro.

Es la segunda vez que vengo a Liubliana: la anterior fue en primavera, la temporada feliz. El otoño, en cambio, corroe de gris calles, casas y almas. El ocre de la vegetación es más que hermoso, conmovedor. Esta vez acompaño a mi nieta en días atípicos: su madre (historiadora e investigadora, como mi hijo) viajó por trabajo a Alemania y en casa se necesita más ayuda que nunca. La presencia de la abuela argentina colabora en eso de producir un entretenimiento inusual, aunque no sean estrictamente vacaciones. Y a diferencia de lo que sucede siempre, quienes hablan a través de la pantalla varias veces al día con total naturalidad son Miki y su mamá.

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Afiche de "Fatherland", la nueva película del polaco Paweł Pawlikowski, sobre Thomas Mann. Imagen de una Liubliana gris y otoñal.

Un cuento de hadas y centros comerciales

Aquellos que tienen la suerte de conocer Liubliana se enamoran inevitablemente del lugar por su casco medieval de cuento de hadas y por las estatuas de los dragones, que son símbolo de la ciudad. Por el aspecto relajado de una urbe con gente de todas las edades trasladándose en bici y por el tráfico civilizado, con calles y avenidas en las que el ruido de las bocinas no existe. También por los callejones, las plazas y la colina coronada por un castillo construido hace más de 900 años. Pero los habitantes de la ciudad, en su enorme mayoría, no viven en el centro sino en los alrededores, donde no hay turistas ni cafés de especialidad al lado del río Ljubljanica ni galerías de arte sofisticadas ni puestos callejeros de antigüedades. Tampoco hay puentes Art Nouveau.

Mi familia vive relativamente cerca de las principales atracciones, pero a distancia bici, bus o auto, en un barrio parecido a muchos otros barrios del mundo. A una cuadra de un parque nuevo al que le faltan varios años para obtener sombra de sus árboles, cerca del cementerio central de Zale, cuya letra inicial se pronuncia como la ye porteña. Es un paseo ideal para conocer la historia del país y por supuesto me encanta, no en vano pertenezco a una generación a la que le resultaba fascinante la sacra memoria de las tumbas.

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Pero, sobre todo, los míos viven a pocas cuadras del BTC City, un colosal centro comercial, deportivo, de entretenimiento y de negocios con cientos de tiendas, entre ellas IKEA, que revienta de gente los sábados a la tarde, cuando todos salen a pasear, comprar y consumir y también a atesorar lo necesario para llegar al lunes sin necesidades imperiosas porque los domingos, salvo algunos bares, está todo cerrado y conseguir un supermercado abierto deviene en una frustrada búsqueda del tesoro.

El castillo, de más de 900 años, es una de las grandes atracciones de Liubliana.

Las manos apelmazadas

No se ven multitudes en las calles; en general y por distintas razones -comodidad, status, una vida ligada a la naturaleza y las excursiones a la montaña, transporte público que está lejos de la excelencia, ni metro ni tranvía- los eslovenos se mueven en auto. Por momentos parece que hay más autos que personas y si mirás los números ves que en Eslovenia hay 1,5 autos por hogar.

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Nunca me sentí la reina de las pistas; es más, manejar fue un temita importante para mi autoestima durante muchos años. Superado el trauma hace tiempo, conducir un auto que no es el propio, en una ciudad desconocida y con una lengua muy ajena podría tener gusto a aventura pero en mi caso, sobre todo en los primeros días, rozaba la desesperación, aunque la velocidad no supere nunca los 60 km por hora. Por eso, dependo de mi hijo como copiloto y confío más en él que en cualquier Waze o, mejor dicho, confío más en él que en mi vínculo con cualquier aplicación para el tránsito, si estoy al volante.

Pese a haber hecho como periodista varias coberturas en países del centro o del Este de Europa aún me cuestan los nombres eslavos, me tildo, no consigo retenerlos. La angustia, hasta hace unos años, tomaba la forma de una escena que se repetía en sueños: Hinde en medio del frío o de la nieve, manoteando sus anteojos en los bolsillos o en la cartera y tratando de desplegar un mapa de papel con manos apelmazadas por los guantes a fin de localizar una calle imposible. Hoy caminar con el mapa en el celular me resulta sencillo; pero arriba del auto en una ciudad como esta se me complica. Vuelvo a tener las manos apelmazadas.

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En una ciudad en la que no termino de entender las prioridades de paso, en plena temporada de lluvias que convierten al sol en un recuerdo y cuando a las 4 de la tarde ya se hizo de noche y me cuesta ver las señales en el pavimento, me descubrí como alguien muy elemental: solo necesito que un humano a mi lado me indique cosas como “seguí derecho”, “andá tomando el carril izquierdo después del puente” o “preparate para doblar en el próximo semáforo”. Así, lo juro, llego a todos lados y hasta me sonrío satisfecha cuando apago el motor.

Algunos de los libros de Miki, en su habitación.

Todas las lenguas, todas

Por cuestiones de origen familiar, en esta casa se hablan tres lenguas: el serbio, el francés y el castellano. Miki (cuyo nombre en realidad es Miriam) aprende a hablar y a leer en las tres. No hablan esloveno pero el serbio se entiende muy bien acá, no solo porque son lenguas similares sino porque hay mucha gente de origen serbio tanto entre los nuevos como entre los viejos inmigrantes. Miki sabe qué lengua debe hablar con cada uno de los conocidos y se adapta rápido a la charla con aquellos a los que va conociendo. Por mi parte, nunca antes había seguido de cerca el modo en que se desarrolla la habilidad de la lengua y la comunicación de un chico en varios idiomas al mismo tiempo. Es un flash.

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Me llama “bobe” y eso fue consensuado con su padre cuando ella nació. Mi hijo mayor tuvo una relación muy estrecha con mi mamá, a quien llamaba bobe, abuela en idish. Me gustó la idea de heredar ese rol, así que para ella soy la bobe Hinde y recién ahora empieza a entender (aunque con reticencia) que además de ser su abuela también soy la madre de su papá. Es alucinante el modo en que los chicos, sobre todo si no tienen hermanos, creen que los adultos que los rodean solo existen en función de su vínculo con ellos, así como es dura la decepción que sobreviene a veces cuando descubren la realidad de los parentescos.

Con Miki nos une el amor, y también el humor y los libros. Cuando no estamos juntas, es decir, casi siempre, nuestra relación está mediada por las pantallas. Por una cuestión de diferencia horaria y de agendas, por lo general nos vemos a la hora de su cena, poco después del mediodía en Buenos Aires. La veo sentada, comiendo.

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Le leo libros que elijo especialmente porque deben cumplir determinadas consignas para que la atraigan a la distancia. Tienen que ser coloridos, tener ilustraciones atractivas, chistes o juegos de palabras y, sobre todo, una cantidad de texto que me permita mostrarle las imágenes al tiempo que le voy leyendo la historia. Te lo hago más gráfico: el libro lo pongo de frente a la pantalla, para que ella lo vea. Yo leo por arriba o de costadito mientras ella me escucha y se detiene en las imágenes. Me convertí en una gran animadora infantil, la que definitivamente no era en mis tiempos adolescentes cuando animaba cumpleaños.

Se concentra con facilidad; adoro sus gestos, su mirada curiosa mientras leemos. A las pocas semanas, memoriza los textos y los leemos a dúo porque jugamos a que ella termine las frases. Después de varios meses en los que tenemos esta sesión a la distancia, cada vez que viajo le traigo los ejemplares que fue conociendo en forma remota y que ocupan la mayor parte de mi equipaje o, al menos, el mayor peso. No sé cómo explicarte, querido lector, lo que me pasa cuando observo su entusiasmo en el momento exacto en que la virtualidad se hace cuerpo y Miki toma entre sus manos esos luminosos objetos del deseo.

Los libros de Los Quienqué (Siglo XXI) se convirtieron en favoritos de Miki.

***Acá va una lista con varios de los libros que le traje esta vez. Algunos tienen poquito texto, otros son bastante largos. No todos están indicados para su edad; para elegirlos los pienso para diferentes momentos del día (más excitantes, más para dormir), tengo en cuenta sus intereses y, sobre todo, su capacidad de concentración:

Una gallina salió de paseo, de Norma Huidobro y Lucía Mansilla Prieto (Del Naranjo)

Amanda Pool no quiere comer, de Fernando Cacurri (AZ)

Martín Pescador, de Cecilia Pisos (La brujita de papel)

Gastón Ratón y Gastoncito en el bosque de diversiones, de Nora Hilb (AZ)

Los Quienqué y el concurso de disfraces que puede volverse una verdadera catástrofe (Siglo XXI)

El viaje y Mi cuerpo, de Ivanke y Mey (Lecturita)

El árbol que sabía contar, de Martín Blasco y Miranda Rivadeneira (Colección Buenas Noches, de Norma)

La casa interminable, de Martín Blasco y Mima Castro (Del Naranjo)

La bufanda roja, de Nicolás Schuff y Mariana Ruiz Johnson (Edelvives)

(Párrafo aparte para Abecedario de dinosaurios, de Mariana Ardanaz y Pablo Cabanillas (Siglo XXI), libro grande y de tapa dura que venimos leyendo desde que era muy chiquita y que ahora, además de fascinarse por las imágenes de los animales prehistóricos, le provoca mucha risa cada vez que llegamos a la parte que habla de la caca –enorme– del Tiranosaurio Rex.)

"El monstruo sos vos", de Andacalabaza

¿Y tu monstruo cómo es?

Con Miki escuchamos mucha música, cantamos y vemos cada tanto algunos pocos videos. En el auto, cuando vamos o volvemos de la escuela, suenan canciones para chicos pero también otras canciones en castellano, con las que la instruye su papá y que no son siempre las de Charly García. “Escándalo”, de Raphael, gana por goleada en el gusto de la nena, que la pide siempre.

Juega a dar de comer, a nosotros y también a los que llama “los amigos”, un conjunto variopinto de peluches de todos los tamaños. Prepara sopas, pescado, algún sandwich. A veces juega a ser la camarera que toma nota de nuestros pedidos pero es ella también quien los prepara y nos sirve la comida. Por su edad, también arrancó el tiempo de monstruos de todas las especies y en este viaje acabamos de sumar vampiros: El vampiro negro, de Pescetti trajo la novedad.

Otro de los cambios tiene que ver con la letra de El monstruo sos vos, la canción de Anda Calabaza, que escucha desde hace rato pero tal vez sin prestarle mucha atención a la letra, que ahora adquirió para ella (y también para su abuela) nuevos sentidos.

Una vez hubo un monstruo

Contra un monstruo lucho yo.

Otra vez hubo un monstruo

Un monstruo fui yo.

Era todo peludo

Tenia ojos de búho

Orejas de elefante

Y una boca gigante.

Y era tan testarudo,

Que no usaba pañuelo,

Y cuando estornudaba (¡achus!)

¡Enchastraba todo el suelo!

Y cuando la gente me decía:

¡Ay, que monstruo más feo!

Yo les contestaba: ¡el monstruo sos vos!

Una vez hubo un monstruo

Contra un monstruo lucho yo

Otra vez hubo un monstruo

Un monstruo fui yo.

Era todo alargado

Tenia ojos de... sapo

Orejas de... jirafa

Y una boca de serpiente.

Y era tan testarudo,

Que no usaba pañuelo,

Y cuando estornudaba (¡achus!)

¡Enchastraba todo el suelo!

Y cuando la gente le decía:

¡Ay, que monstruo más feo!

Yo les contestaba: ¡el monstruo sos vos!

Una vez le grité y el monstruo se asustó.

Otra vez le grité y el monstruo se escondió.

Y la tercera vez, como rugido de león,

me surgió tan de adentro

que el monstruo se rió, ¡ja ja ja ja!

Nos hicimos amigos,

Era tan divertido,

Me llevaba a cocochito,

Le peinaba los rulitos.

Y cuando la gente le decía:

¡Ay que monstruo más feo, che!

Yo les contestaba: ¡el monstruo sos vos!

¿Y tu monstruo cómo es? ¿Tiene pelos o peluca?

¿Y tu monstruo cómo asusta cuando algo no le gusta?

El mío se hace chiquito, molesta como un mosquito.

Y se mira en tu espejo: se da cuenta lo que es

Sale una risa loca cuando veo lo que ves

Cuando veo lo que ves, cuando veo lo que ves, cuando veo lo que ves

Cuando veo lo que ves, cuando veo lo que ves, cuando veo lo que ves.

Al estar juntas, a veces por un rato largo, incorporamos las letras de las canciones a los juegos que inventamos. Y si hablo en plural es porque es Miki la que enriquece los relatos con su imaginación inagotable y sus ganas de pasarla bien. En uno de esos juegos, este monstruo medio asqueroso de la canción fue perdiendo un poco la habilidad de asustar y hasta empezó a dar risa. Entre otras cosas, ya no asusta ni provoca rechazo porque alguien le enseñó a no enchastrar el suelo con sus mocos.

Muchas veces en los juegos la bestia es invisible, pero otras veces ella decide que alguno de nosotros sea el monstruo. La tarde en que se convirtió en un ser amigable y digno de ser querido, el monstruo era yo. Miki, que todavía sale corriendo para escaparle al miedo, nos enseñó con mucha paciencia, al monstruo y a mí, cómo se usan los pañuelos de papel para sonarse la nariz.

"El vampiro negro", de Luis María Pescetti

En la despedida no se piensa

Hoy salió el sol, todos lo esperábamos. Me queda apenas una semana de juego intenso y a eso le seguirá una larga temporada de vernos y hablarnos desde lejos, pantallas de por medio, mientras ella crece a la distancia y en mí crece la nostalgia de lo no vivido.

Mi mamá tenía a sus hermanos y a sus sobrinas viviendo lejos, algunos de ellos durante muchos años. Me acuerdo de que muchas veces decía que prefería que no nos visitaran porque no soportaba volver a despedirse cada vez. Recién hace poco tiempo que entiendo esa debilidad, esa angustia.

Los que vivimos así, con el amor estirado a miles de kilómetros, siempre elegimos pensar en el encuentro, el reconocimiento, el abrazo fuerte de la llegada. Hacemos todo lo posible por no pensar en el punto más frágil de volver a estar juntos por un rato: la despedida, ese momento del desapego obligado en el que cada uno vuelve a su lugar, después de la fiesta.

Como cada vez, me convenzo de que estoy preparada para el adiós y ya sé que tendré la cartera y los bolsillos del abrigo llenos de pañuelos de papel. También sé que en medio del llanto voy a estar pensando en la próxima vez. En cuándo y dónde volveremos a vernos.