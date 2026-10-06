Trágico accidente en Bolívar: dos autos chocaron de frente y cuatro personas murieron en la Ruta Provincial 65

Los cuatro fallecidos viajaban en dos automóviles que colisionaron de frente en el kilómetro 318,5, entre Pirovano y Urdampilleta

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Cuatro personas murieron en un trágico choque frontal entre dos automóviles registrado en el kilómetro 318,5 de la Ruta Provincial 65, en el tramo que une las localidades de Pirovano y Urdampilleta, en el partido de Bolívar, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Las identidades de las víctimas ya fueron confirmadas, y una causa judicial quedó abierta.

El impacto se produjo este lunes alrededor de las 10 de la mañana entre un Renault Logan con patente AF 864 ZY y un Toyota Corolla con dominio HZC 496. Según informó el medio regional La Mañana de Bolívar, la colisión fue de frente. Por el momento, las circunstancias que desencadenaron el choque no han podido establecerse y serán materia de la investigación en curso.

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En el Corolla viajaban Oscar Osvaldo Bauza, de 68 años, y Marta Susana Werdin, de 88, ambos con domicilio en Carhué. En el Logan, en tanto, iban Fernando José Galeano, de 42 años, con residencia en Tristán Suárez, y José Francisco Roldán, de 59, vecino de Longchamps, partido de Almirante Brown. Los cuatro fallecieron en el lugar.

Las víctimas tenían entre 42 y 88 años y procedían de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires

Los decesos fueron certificados por el equipo del servicio de emergencias local convocado para atender la situación. Además, se desplegaron en el lugar efectivos de bomberos de Urdampilleta, con el apoyo de sus pares de Pirovano, y fuerzas policiales de la zona.

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La ruta quedó cortada en su totalidad desde el momento del accidente. Pasadas las 15:00, el tránsito aún permanecía interrumpido mientras peritos de Policía Científica realizaban las tareas correspondientes en la ubicación del siniestro. La causa judicial abierta fue caratulada como homicidio culposo.

Volvía de ver jugar a su hijo en Chubut y murió en un choque: su hermano también perdió la vida

Uno de los camiones se cruzó de carril e impactó de frente contra el Volkswagen Gol en que viajaban los tres ocupantes, el automóvil quedó completamente destruido por la violencia del golpe

Dos hermanos, oriundos de Trelew, perdieron la vida en un accidente vial en la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Garayalde, Chubut, cuando regresaban desde Comodoro Rivadavia tras haber acompañado a un menor a un torneo de fútbol infantil. El impacto, de una violencia que dejó el automóvil completamente destruido, involucró además a tres camiones y dejó a una tercera ocupante del vehículo internada en terapia intensiva.

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El viaje había comenzado con un propósito bien concreto: acompañar a U. Díaz, jugador de las divisiones infantiles de Racing Club de Trelew, a un torneo que se disputó durante el fin de semana en la ciudad petrolera. Los hermanos Díaz —de 28 y 30 años, respectivamente el tío y el padre del niño— compartían el trayecto de regreso con una joven de 22 años cuando, alrededor de las 20:20, su Volkswagen Gol colisionó de frente contra uno de los camiones que circulaba por esa misma arteria. La colisión ocurrió a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta 3.

Ambos fallecieron en el lugar. La joven que los acompañaba sobrevivió al impacto y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanece internada con lesiones de consideración. El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, confirmó en declaraciones al programa “Buen Día Comodoro” de ADNSUR que la mujer se encuentra fuera de peligro, aunque su situación clínica es grave.

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En cuanto a la mecánica del siniestro, Mulero explicó que uno de los camiones circulaba en sentido norte-sur cuando se cruzó de carril y colisionó con otro transporte que avanzaba en dirección contraria. Ese segundo camionero logró esquivarlo en parte y controlar su vehículo. El primer camión, en cambio, continuó su trayectoria y terminó impactando de frente contra el Gol en el que viajaban los tres. “Un choque frontal, fue un impacto muy violento, teniendo en cuenta que es un vehículo de menor porte contra un camión que por la inercia del propio peso causó lesiones y estragos en lo que es el vehículo y en la humanidad de las personas”, describió el jefe policial en diálogo con La Opinión Austral.