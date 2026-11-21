El equipo argentino quedó 0-2 frente a Japón tras las derrotas de Justina González Daniele y Florencia Urrutia en los dos primeros singles de la serie disputada en Tokio por los Play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

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Se pusieron en marcha los playoffs de la Billie Jean King Cup entre la Selección Argentina Femenina de Tenis YPF y Japón. El equipo asiático, sobre las canchas rápidas bajo techo del Ariake Coliseum de Tokio, se adelantó por 2-0 y obligó al conjunto nacional a conseguir los tres puntos para poder obtener la clasificación al Grupo Mundial I. La jornada continuará este sábado a las 23:00 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por la pantalla de TyC Sports 2.

La encargada de abrir la serie fue Justina González Daniele (422°), la primera raqueta de Las Guerreras en Asia, quien perdió ante Mai Hontama (156°) por 7-6 (4) y 6-3. La tenista argentina de 20 años, que tuvo su debut absoluto con la camiseta nacional, comentó al cierre del encuentro: “Estuve muy emocionada desde el principio. Desde la convocatoria, entré a la cancha, sonó el himno, nos abrazamos con las chicas, hicimos la arenga… Es un sueño que tenía desde chica”.

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Y añadió: “Era un contexto nuevo, en cancha rápida contra una chica que juega muy bien acá. Me sentí luchando cada pelota. Fue un partido muy físico y a mí me gustan esos partidos. Es una lástima porque me sentí cerca. Lo hablaba con Paola (Suárez, capitana) y Mariano (Hood, subcapitán), que me decían que estaba a nivel y que me anime. Es eso: animarse un poco más”.

Luego fue el turno del debut de otra jugadora nacional, Florencia Urrutia (464°), quien se midió frente a Himeno Sakatsume (129°) y también sufrió una derrota por 6-0 y 6-4. “Al principio estaba nerviosa. Quería hacer mucho. Me di cuenta tarde de que tenía que hacer menos que más. Estaba apurada. Después Paola me dijo que me tranquilice, que no me apure en buscar los puntos y juegue más simple. Empecé a hacerlo. Sin hacer nada, la rival empezó a errar. Ahí pude empezar a jugar variando”, comentó la argentina.

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Paola Suárez, capitana del equipo nacional, analizó la primera jornada de competencia y anticipó el desafío que afrontarán Las Guerreras para intentar revertir la serie (Crédito: Prensa AAT)

Al respecto, sobre lo que fue la primera jornada de competencia, Paola Suárez, capitana de la Selección Argentina, manifestó: “Fue un balance muy positivo. Siempre es muy importante que en un debut representando al país las jugadoras puedan sentirse cómodas y disfrutarlo, y creo que ambas lo lograron. Justi pudo manejar los nervios desde el principio, fue de menor a mayor y jugó todo el partido a un muy buen nivel, a pesar del lógico cansancio físico tras más de dos horas de juego. Por su parte, Flor estaba muy ansiosa al comienzo, pero pudo destrabarse, hacer su juego y terminar el partido con una muy buena sensación tras remontar en el segundo set”.

Con el deseo de conseguir una victoria para seguir con chances en la serie, Suárez sostuvo: “Mañana va a ser otro partido difícil porque tienen dos muy buenas doblistas. En teoría jugaríamos con Luli (Moyano) y Justi; tenemos que hablar ahora para ver cómo terminó de las piernas tras el desgaste lógico del single de hoy, pero creo que va a estar bien. A partir de ese resultado veremos cómo se siguen dando los otros puntos”.

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La competencia continuará este sábado con el dobles y, de ser necesario, continuará con dos partidos individuales, primero entre las primeras raquetas y luego entre las segundas.