Una calle del barrio Hijos del Pueblo, en Las Higueras, Córdoba, ya tiene nombre del expiloto que combatió en la Guerra de Malvinas

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El departamento de Las Higueras, en la provincia de Córdoba, designó este jueves una calle con el nombre del piloto y veterano de la Guerra de Malvinas, Gustavo Aguirre Faget. El acto, que comenzó a las 11 en el barrio Hijos del Pueblo, descubrió el primer nomenclador con su nombre.

La ceremonia incluyó la participación de la Banda Militar de Música “Brigadier Mayor D. Juan San Martín” y estuvo abierta a la comunidad. La iniciativa buscó mantener la memoria de quienes defendieron la soberanía nacional mediante un reconocimiento permanente en el espacio público.

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El acto de reconocimiento y descubrimiento de un nomenclador en memoria del piloto Gustavo Aguirre Faget en Las Higueras, Córdoba

Aguirre Faget integró la escuadrilla que protagonizó el primer ataque a la flota inglesa, episodio conocido como el Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina. El barrio está en Las Higueras, donde se encuentran los nuevos F-16.

“Nos hicimos muy amigos y hemos tenido una relación extraordinaria por años. Fue un dolor muy grande su fallecimiento y le propuse al intendente de la ciudad de Las Higueras, donde están el Área Material Río Cuarto y la Guarnición Río Cuarto de la Fuerza Aérea Argentina, realizar un homenaje. Él propuso poner el nombre de una calle”, contó, en diálogo con Infobae, Gonzalo Paz, profesor en la Universidad de Georgetown, en Washington DC, donde conoció a Aguirre Faget, quien trabajó un tiempo allí, en la Agregaduría de Aeronáutica.

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En el acto estuvieron presentes familiares y ex camaradas del homenajeado, incluyendo a otros ex combatientes de la Guerra de Malvinas.

Quién fue Gustavo Aguirre Faget

El comodoro y piloto murió el 4 de mayo del año pasado, pocos días después de que se cumplieran 43 años de su bautismo de fuego en la Fuerza Aérea. A los 27 años, cuando era teniente, integró el Grupo 6 de Caza y completó siete misiones sobre las islas a bordo de un Mirage M5 Dagger.

Su primera salida de combate ocurrió el 1 de mayo de 1982. Una escuadrilla atacó a tres buques que bombardeaban los alrededores de Puerto Argentino y dejó averiadas a las fragatas Alacrity y Arrow, además de un destructor tipo 42.

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De izquierda a derecha: César Román, Dimeglio y Gustavo Aguirre Faget. Fue la escuadrilla que atacó tres buques el 1 de mayo, día del bautismo de fuego (Archivo César Román)

La VI Brigada Aérea concentró grupos de entre 15 y 18 pilotos en las bases de San Julián y Río Grande, dos de los puntos continentales más próximos a las islas. Desde allí realizó entre 60 y 70 misiones a velocidades de 800 km/h.

Los Dagger no podían reabastecerse de combustible en vuelo, por lo que utilizaban tres tanques suplementarios de 1.300 litros cada uno. Al regresar de las operaciones, los indicadores solían marcar reserva, mientras que el peso de los tanques reducía el armamento que podían transportar.

Los aviones tampoco habían sido diseñados para atacar objetivos navales. Sus bombas podían ser efectivas desde gran altura, pero al lanzarse cerca de la superficie del agua atravesaban cubiertas o cascos sin detonar.

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Pilotos, mecánicos, técnicos y soldados del Escuadrón M5 Dagger antes de una de las misiones en Comodoro Rivadavia

El escuadrón instalado en San Julián se denominaba “La Marinette”, por una mujer mencionada en una canción romántica francesa. En Río Grande operaba “Las Avutardas Salvajes”, nombre inspirado en esas aves, cuya carrera lenta y aleteo constante antes de elevarse recordaban a los pilotos el despegue con la máxima carga de combustible y armas.

El 21 de mayo, Aguirre Faget volaba a baja altura sobre la isla Gran Malvina cuando superó unos cerros y se encontró con una fragata que luego identificó como la Broadsword. La atacó con cañones de 30 milímetros, pero advirtió que las bombas no se habían desprendido.

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La fotografía que eligió la Fuerza Aérea para despedirlo: sonriente, siempre predispuesto a la charla y a compartir sus vivencias (Instagram Fuerza Aérea)

El piloto sobrevoló el buque mientras esquivaba sus mástiles y ejecutó un viraje cerrado hacia la boca norte del Estrecho de San Carlos, bajo fuego enemigo. Un proyectil impactó en la parte inferior de su asiento, aunque pudo estabilizar el avión y volver a San Julián.

Los mecánicos descubrieron que un disparo había perforado la antena del Dagger, cuya forma se asemejaba a una aleta de tiburón. La pieza quedó colgada como amuleto en la entrada del búnker utilizado por los pilotos.

Esta mañana se hizo el reconocimiento hacia el veterano de guerra fallecido

Dos de las siete misiones de Aguirre Faget concluyeron antes de alcanzar el objetivo debido a la mala meteorología. El 23 de mayo su escuadrilla no encontró blancos; tres días más tarde participó en un ataque contra tropas en San Carlos y el 8 de junio intervino en una maniobra en Bahía Agradable, considerada el día más negro para la flota inglesa.

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La guerra, la despedida de Volponi y la medalla al valor

La guerra sorprendió a Aguirre Faget en Tandil, donde se desempeñaba como piloto de combate y de enlace. El 2 de abril trasladó al jefe de la base a la ciudad de Buenos Aires en un Cessna 182 y, durante el vuelo de regreso, escuchó marchas militares por radio, aunque las nubes espesas impedían una sintonización clara.

Al aterrizar, conoció la recuperación de las islas. La celebración inicial en la base dio paso a la advertencia del comodoro Tomás Rodríguez, jefe del Grupo 6 de Caza, quien señaló que la Argentina entraba en guerra con Gran Bretaña y pidió a los aviadores que dedicaran su tiempo libre a estudiar las tácticas y el armamento enemigo.

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La guerra sorprendió a Aguirre Faget en Tandil, donde se desempeñaba como piloto de combate y de enlace

Aguirre Faget había ingresado a la Escuela de Aviación en febrero de 1973 y egresó como piloto de caza. Luego fue destinado a Villa Reynolds y finalmente a Tandil, dentro de una brigada que recibió la distinción de “heroica” por su desempeño durante el conflicto.

Entre los miembros de esa unidad estaba Héctor Volponi, su amigo desde el curso de piloto de caza realizado en Mendoza. Volponi era un lector entusiasta de relatos de combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial e integraba, junto a Pedro Bean y Juan Bernhardt, un grupo muy cercano al aviador fallecido.

Minutos antes de que Volponi fuera derribado el 23 de mayo, ambos se cruzaron durante misiones simultáneas. Aguirre Faget rompió el silencio de radio para preguntarle si era él; poco después, su compañero fue atacado por aviones Harrier y cayó en la isla Borbón.

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Aguirre Faget recibió la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”. Tras la guerra ofreció charlas para relatar sus experiencias como piloto y sus compañeros lo despidieron con un mensaje: “Volá alto”.