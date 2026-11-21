El particular spot de un candidato en Neuquén vestido de astronauta

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Joaquín Eguía empezó a recorrer el camino hacia las elecciones de Neuquén de 2027 con una propuesta centrada en la infraestructura vial del norte provincial y una puesta en escena poco habitual. El concejal difundió un video en el que aparece vestido de astronauta y de extraterrestre para cuestionar las condiciones de la Ruta 40 y reclamar que su administración pase a manos del gobierno provincial.

La iniciativa que presentó junto con candidatos a intendentes de la región plantea que el traspaso se concrete lo antes posible y que las obras estén terminadas en un plazo de dos años. “Para que la gente de Chos Malal, Varvarco, Las Ovejas, Andacollo, El Cholar y toda la provincia circule tranquila por esta ruta”, explica en el spot.

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El video comienza con Eguía caminando por un camino lleno de pozos. “No, no es la Luna ni es otro planeta. Es la Ruta 40 que te lleva al norte de la provincia”, dice mientras se quita el casco. La escena incluye la intervención de otro personaje, que le pregunta cuándo van a solucionar el problema.

El concejal también cuestiona el estado de la Ruta Provincial 7, que permitiría reducir en una hora el tiempo de viaje, pero cuya pavimentación recién se realiza en 2026. En ese tramo, menciona más de 50 accidentes durante el último año y apunta contra la dirigencia política: “¿Y sabés por qué acá no cambian las cosas? Porque los que se mataron no fueron hijos de políticos”.

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Joaquin Eguia busca una banca en la Legislatura de Neuquén

La producción incorpora además una segunda interrupción, esta vez con un reclamo para que también se responsabilice al kirchnerismo por la falta de obras. “Porque los que estuvieron antes no lo solucionaron y los que están ahora tampoco se preocupan por hacerlo”, plantea uno de los personajes.

Eguía tiene 27 años y no reúne la edad mínima de 30 que establece la Constitución neuquina para competir por la gobernación. Por eso, su objetivo es conseguir una banca en la Legislatura. Su hermano mellizo, Carlos Tomás, también participará de la disputa electoral: buscará reemplazarlo en el Concejo Deliberante de Neuquén capital. Los dos están vinculados a Primero Neuquén, el espacio del intendente Mariano Gaido.

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La presentación de Joaquín se produjo después de que su padre, Carlos Eguía, comunicara que no buscará ningún cargo en 2027. El ex candidato a gobernador confirmó su decisión luego de que Rolando Figueroa fijara el 14 de febrero como fecha para las elecciones provinciales.

“Hoy quiero ser claro, no voy a ser candidato ni voy a ocupar ningún cargo político”, sostuvo. En su mensaje también anticipó que seguirá trabajando en la radio y que acompañará a los dirigentes más jóvenes. “No estamos para tirar a los grandes por la ventana, sino que estamos para que los grandes acompañemos a los más chicos para que hagan un Neuquén para ellos, para nosotros y para nuestros nietos”, expresó.

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El padre del concejal compitió por la gobernación en abril de 2023 con el sello Cumplir y el respaldo de Javier Milei

Eguía padre compitió por la gobernación en abril de 2023 con el sello Cumplir y el respaldo de Javier Milei. Terminó cuarto en esos comicios, detrás de Rolando Figueroa, el Movimiento Popular Neuquino y el kirchnerismo. Después rompió su vínculo con el entonces candidato presidencial libertario, a quien calificó como “un loco” y acusó de traicionarlo.

En 2025 volvió a competir, esta vez como candidato a senador nacional por Fuerza Libertaria. Durante esa campaña cuestionó a Nadia Márquez, la postulante de La Libertad Avanza que ganó la elección en Neuquén.

Al anunciar su retiro, volvió a referirse a las disputas que atravesó dentro de la política provincial. “Me han dolido mucho los puñales que me han clavado en la espalda y las traiciones que he recibido, sin saber por qué”, dijo. También lanzó una advertencia hacia sus adversarios: “A los traidores quédense tranquilos, que ya las vacaciones se les terminan en un año y van a volver a ser lo que eran, nada”.

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