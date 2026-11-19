Atender problemas que afectan a los hombres, entre ellos la salud mental, el suicidio, la violencia y las condiciones laborales, objetivos del Día Internacional del Hombre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre para poner el foco en la salud masculina, las contribuciones de los varones a sus comunidades y la promoción de la igualdad de género, la paz y la no violencia.

La jornada, que se celebra en más de 80 países y cuenta con el respaldo de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, su sigla en inglés), plantea que debe ir más allá de una celebración y atender problemas que afectan a los hombres, entre ellos la salud mental, el suicidio, la violencia y las condiciones laborales.

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El origen de una conmemoración internacional

El Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre desde 1999, cuando el profesor de historia Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago, instauró la fecha para poner el foco en la salud de hombres y niños, las relaciones de género, la igualdad y los modelos masculinos positivos.

La iniciativa retomó reclamos que circulaban desde al menos la década de 1960. El 24 de febrero de 1969, The New York Times informó que numerosos hombres promovían en privado la creación de una jornada el 23 de febrero como equivalente del Día Internacional de la Mujer, celebrado por primera vez en 1909.

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Jerome Teelucksingh, profesor de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago, instauró la fecha para poner el foco en la salud de hombres y niños, las relaciones de género, la igualdad y los modelos masculinos positivos.

Antes de la convocatoria impulsada desde Trinidad y Tobago, hubo celebraciones aisladas en Canadá, Francia, Estados Unidos, Colombia, Rusia y China. Esos eventos no alcanzaron difusión suficiente fuera de sus países, por lo que no lograron consolidar una conmemoración coordinada.

A comienzos de la década de 1990, organizaciones de Estados Unidos, Europa y Australia realizaron actos en febrero por invitación de Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de Missouri en la Universidad de Missouri, Kansas City. Oaster logró promover la jornada en 1994, pero la convocatoria del año siguiente tuvo poca asistencia y el proyecto no continuó.

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Australia también dejó de conmemorar la fecha hasta el 19 de noviembre de 2003 cuando hombres y padres crearon el sitio internationalmensday.com y sumaron a otros países a la fecha inaugurada por Teelucksingh. Dads4Kids, fundada por Warwick Marsh, quien organizó en 2008 una celebración en el Parlamento estatal de Nueva Gales del Sur y repitió la iniciativa en 2013 en el Parlamento federal de Canberra.

La página oficial del Día Internacional del Hombre presenta a un grupo de hombres en una playa junto al lema en inglés The future is everyone.

Por otro lado, la autora noruega Ingeborg Breines, Alta Consejera de la Cumbre Mundial de Premios Nobel Paz y quien se desempeñó como directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO y, entre 2009 y 2016, fue Presidente de la Oficina Internacional por la Paz, apoyó la elección de un día internacional dedicado a los varones. Consideró que sería “una excelente idea que proporcionará un poco de equilibrio entre ambos géneros” y recomendó materiales de la organización sobre roles masculinos y masculinidad.

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Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la brecha de salud masculina debe formar parte de la agenda global de equidad: “Aunque en el siglo XXI, en algunos países, los hombres sigan disfrutando de más ventajas que las mujeres, esto no se traduce en mejores resultados de salud para ellos”.

La OMS también advierte que los hombres suelen acudir menos al médico cuando están enfermos y, al hacerlo, tienen menor predisposición a comunicar sus síntomas. Vale recordar que la menor esperanza de vida de los varones se vincula con una mayor exposición laboral a riesgos físicos y químicos, conductas asociadas a la asunción de riesgos y hábitos perjudiciales relacionados con ciertos modelos de masculinidad.

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Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud también contempla las necesidades sanitarias particulares de los niños y los hombres adultos.

Objetivos y agenda local e internacional

En noviembre de 2009 se ratificaron 6 pilares básicos del Día Internacional del Hombre. A saber:

Promover modelos masculinos positivos y más normalizados Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medioambiente. Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno.

En Argentina, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, en el marco del Mes de la Acción para la Salud del Hombre, impulsa distintas actividades de promoción, prevención y detección temprana, con el objetivo de fomentar los controles médicos periódicos y generar conciencia sobre la importancia del cuidado integral de la salud masculina.

Las propuestas incluyen una campaña de detección temprana del cáncer de próstata en el Hospital Nivel III de Oberá, destinada a hombres de 40 años en adelante. La atención se realizará los martes y jueves de noviembre, de 7:30 a 12 horas, en el laboratorio del hospital, por orden de llegada. Para acceder, se deberá concurrir con ocho horas de ayuno y presentar fotocopia del DNI.

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En Misiones, el Ministerio de Salud Pública propone una serie de acciones en relación al Mes de la Acción para la Salud del Hombre

Además, en el Hospital de Puerto Piray se realizó el cronograma de actividades dedicada a la salud masculina llevando la promoción de los cuidados que se requieren para llegar a un diagnóstico precoz. Y el 21 de noviembre estará la carpa de la salud con los servicios de atención primaria en el polideportivo Arena Piray a partir de la 9 horas. El viernes 27 se realizará una caminata bajo el lema de “Pausa para tu bienestar, mi salud es legado”.

También, la Comunidad BrotherHood, organiza el congreso online El hombre de hoy 2026, (inscripción en https://nas.com/es-mx/voices-of-brotherhood/events/congreso2026), un evento gratuito que tiene lugar desde hoy hasta el 22 de noviembre sobre salud masculina, conversaciones sobre la mente, cuerpo, relaciones e “historias que cargamos”.

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Estas disertaciones reunirán a psicólogos, profesionales de la salud, especialistas y distintas voces que trabajan directamente con hombres para hablar de salud mental, prevención del suicidio, salud física y urológica, sexualidad, relaciones, separación, jóvenes, comunidad y reconstrucción personal.

Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional, es uno de los pilares del Día Internacional del Hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los eventos más importantes en relación al International Men´s Day es Movember, una campaña mundial que invita a los hombres a dejarse crecer el bigote para promover la prevención del cáncer de próstata y de testículo, además de la conversación sobre depresión masculina, suicidio e inactividad física.

La mayor celebración mundial tiene lugar en India, donde Uma Challa promovió la fecha en 2007. Defensora de los derechos de los hombres y madre de dos hijos, impulsó la jornada sin conocer el origen de la conmemoración de noviembre, convencida de que podía servir para denunciar los abusos que, a su juicio, sufrían los hombres dentro de un sistema legal discriminatorio.

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Challa fundó varias organizaciones, entre ellas Save the Indian Family Foundation, una entidad sin fines de lucro con sede en Bangalore. También fue una de las primeras promotoras del Día Internacional del Niño.